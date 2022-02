The Home Depot contrata a más de 100,000 asociados

Los solicitantes de empleo podrán echar un vistazo a los puestos vacantes durante el evento virtual "Día de puestos abiertos, edición primavera" organizado por la empresa

ATLANTA, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, contratará a más de 100,000 nuevos asociados antes de su ajetreada temporada de primavera, en la que los clientes siguen invirtiendo en sus hogares. Con inauguraciones de tiendas y almacenes de todo el país y la mayoría de la población de los Estados Unidos viviendo a 10 millas de una tienda Home Depot, se invita a los solicitantes de empleo a postularse en las ubicaciones más convenientes para ellos en careers.homedepot.com. A través del nuevo proceso acelerado de contratación de la compañía, los postulantes podrían recibir una oferta en el plazo de un día a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

The Home Depot está contratando para puestos flexibles, a tiempo completo y a tiempo parcial como asociados de servicio al cliente/ventas, apoyo en tienda, transporte, comercialización y almacén.

El miércoles 16 de febrero, la compañía organizará un evento virtual Día de puestos abiertos, edición primavera para ayudar a los solicitantes de empleo a encontrar la función adecuada para ellos y averiguar sobre las oportunidades de crecimiento una vez que se incorporen a The Home Depot. Durante el evento, los asistentes escucharán a una serie de líderes de Home Depot, entre los que se incluyen Crystal Hanlon, quien comenzó su carrera en Home Depot como cajera, y dirige las tiendas de la división norte como presidenta y fue nombrada una de las mujeres de negocios más poderosas por la revista Fortune en los últimos años. Las sesiones tipo panel presentarán una visión cotidiana de muchos de los puestos vacantes, las posibilidades de desarrollo profesional y los beneficios. Los asistentes tendrán acceso a recursos sobre los esfuerzos de la compañía por retribuir a las comunidades de todo el país, la sostenibilidad ambiental, entre muchos otros temas. Se invita a los solicitantes de empleo, no de manera taxativa, a que postulen a los puestos vacantes en careers.homedepot.com antes del evento.

"En el clima actual, los solicitantes de empleo buscan las mejores oportunidades", señaló Eric Schelling, vicepresidente de Adquisición de Talento Global de The Home Depot. "En The Home Depot encontrarán una empresa que ofrece mucho más que un trabajo y un sueldo. Los solicitantes de empleo encontrarán una empresa basada en valores que invierte en ellos con nuestro programa de bonos para compartir el éxito y les dará la oportunidad de crecer, similar a aproximadamente el 90 % de nuestros líderes de tiendas que comenzaron como asociados por horas. Además, los solicitantes de empleo también encontrarán programas de formación continua que les enseñen y los expongan a nuevas habilidades en otras funciones como desarrollo de software, ciberseguridad, ciencia de datos, marketing, cadena de suministro y finanzas. Cuando los solicitantes de empleo eligen unirse a The Home Depot, sus posibilidades de carrera se vuelven infinitas".

The Home Depot ofrece una amplia gama de beneficios personales y médicos para todas las etapas de la vida, entre los que se incluyen el reembolso de matrícula, el programa de bonificaciones en efectivo en función del desempeño de la empresa, licencia familiar remunerada, respaldo para el cuidado de dependientes, el plan de ahorros 401(k) con aporte de la empresa, el programa de adquisiciones de acciones de la empresa, entre otros. En los últimos tres años, los asociados han recibido más de $1,000 millones en premios "Success Sharing" (para compartir el éxito).

El evento virtual Día de puestos abiertos, edición primavera se llevará a cabo el miércoles 16 de febrero de 1:00 a 3:00 p. m. Los solicitantes de empleo pueden registrarse aquí.

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del tercer trimestre, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México, incluidas 14 tiendas en los Estados Unidos que son producto de una pequeña adquisición completada durante el segundo trimestre del año fiscal 2021. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

