The Home Depot dona medio millón de kits de Kids Workshop a organizaciones no lucrativas; ofrece talleres digitales y mediante streaming en directo

ATLANTA, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, ayuda a los niños a mantenerse como expertos en la diversión del hágalo usted mismo mientras las clases en los espacios Kids Workshop dentro de sus tiendas están en pausa. En los últimos cuatro meses, la empresa donó más de 500,000 kits de Kids Workshop a más de 100 organizaciones no lucrativas y escuelas de todo el país. Los kits llegaron a diversas organizaciones en el territorio nacional, como Boys & Girls Club of America, ToolBank y YMCA. La empresa seguirá donando kits hasta reanudar los talleres presenciales.

Para inspirar a los más jóvenes en la diversión del hágalo usted mismo sin salir del hogar, The Home Depot también se ha asociado con influencers de las redes sociales para dar vida a las clases tradicionales de Kids Workshop. Cada mes se añaden nuevos proyectos virtuales para peques a la colección para mantener a los niños activos. Además del donativo a organizaciones no lucrativas, los kits de Kids Workshop están disponibles, sin costo, para ser recogidos en las tiendas el primer sábado de cada mes. Algunos kits tradicionales de proyectos de Kids Workshop, como "Tool Bench" y "Soccer Game" pueden comprarse en www.homedepot.com. Los nuevos contenidos infantiles están en www.homedepot.com/c/kids.

"Aunque nuestras clases dentro de las tiendas están en pausa, estamos felices de seguir apoyando a la siguiente generación de expertos en la diversión del hágalo usted mismo con aliados no lucrativos y programas de talleres en línea. El programa Kids Workshop de The Home Depot ha sido un elemento básico de nuestra marca desde su lanzamiento en 1997, dando a más de 60 millones de peques sus primeras experiencias con el hágalo usted mismo durante todo ese tiempo", dijo Ted Decker, vicepresidente ejecutivo de comercialización de The Home Depot.

Para compartir conocimientos prácticos con los adultos, The Home Depot también ha lanzado talleres gratuitos en streaming en directo a cargo de asociados expertos para ayudar a los "amantes del hágalo usted mismo a avanzar más rápido" sin salir de casa. La primera serie de clases virtuales, "Homeowner 101", tiene por objetivo equipar a los nuevos compradores de una vivienda con las herramientas y los conocimientos necesarios para encargarse de los proyectos y las reparaciones que conlleva todo hogar. La serie "Homeowner 101" incluye cursos en streaming en directo en temas básicos para quien adquiere una casa, como "Homeowner 101: Systems", "Homeowner 101: Indoor" y "Homeowner 101: Outdoor". Este otoño se añadirán clases virtuales en temas básicos de hágalo usted mismo, como reparar, pintar y colocar azulejos en drywall.

El canal de The Home Depot en YouTube ofrece otros videos instructivos bajo demanda, especialmente realizados para niños y adultos. Las guías de video en línea cubren varios temas, por ejemplo, "Cómo plantar flores" o "Cómo desatascar el W.C.". Encontrará más información sobre los talleres de The Home Depot en https://www.homedepot.com/workshops.

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo con 2,293 tiendas minoristas en los 50 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot tuvo ventas de $110,200 millones y utilidades de $11,200 millones. La empresa da empleo a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500.

