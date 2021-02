The Home Depot Foundation compromete hasta $500,000 en respuesta a las recientes tormentas invernales

ATLANTA, 26 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En respuesta a las recientes tormentas invernales que han devastado al país, The Home Depot Foundation anunció hoy que comprometerá hasta $500,000 para apoyo inmediato a los esfuerzos de socorro y recuperación a corto y largo plazo para las comunidades afectadas por las históricas tormentas invernales Uri y Viola. Este compromiso adicional se suma a las subvenciones anuales de la Fundación por $3.6 millones otorgadas a aliados sin fines de lucro que ofrecen asistencia en situaciones de desastres, con lo cual, el compromiso total para 2021 asciende a $4.1 millones.

Aunque la magnitud de las necesidades para la recuperación aún no se ha determinado en su totalidad, este compromiso potenciará de inmediato esfuerzos como distribución de agua y más kits con provisiones vitales. La recuperación a corto plazo, que incluye descontaminación de moho y reparaciones de emergencia en viviendas, se llevará a cabo una vez se valoren los daños y las condiciones sean seguras.

En alianza con prolijas organizaciones nacionales sin fines de lucro como Convoy of Hope, Operation Blessing, la Cruz Roja de los Estados Unidos y Semper Fi & America's Fund, la Fundación ha ido entregando de forma segura suministros esenciales en zonas afectadas por cortes de energía, escasez de agua, temperaturas de congelamiento y daños de plomería. The Home Depot Foundation trabaja de manera proactiva con estos y otros aliados de alcance nacional y local permanentemente, ubicando suministros para atención de emergencias y promoviendo su distribución oportuna a las comunidades que los necesitan.

La Fundación tiene relaciones desde hace largo tiempo con organizaciones sin fines de lucro de Texas, y su fuerza voluntaria de asociados, el Team Depot, se ha estado asociando con Meals on Wheels Central Texas, Rebuilding Together Houston y la ciudad de Dallas para estimar afectaciones y necesidades. Para citar un ejemplo: la semana pasada, la Fundación se asoció con la ciudad de Dallas para suministrar generadores, productos y artículos de limpieza para adultos mayores y familias que los necesitan con urgencia.

"Los suministros que The Home Depot generosamente le donó a la ciudad de Dallas ayudarán a nuestras poblaciones más vulnerables, incluidos los adultos mayores y las familias, durante las condiciones climáticas invernales de 2021", señaló Carrie Rogers, directora de la Oficina del Alcalde y del Concejo de la Ciudad.

"Nuestros corazones y oraciones están con nuestros asociados y las comunidades que sufren los efectos de estas catastróficas tormentas invernales", expresó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Estamos trabajando con ahínco para movilizar suministros vitales y proveer reparaciones de emergencia una vez sea seguro proceder".

La compañía involucró a su Equipo de Respuesta en Emergencias para asistir en las necesidades inmediatas de sus tiendas, sus asociados y las comunidades, llevando suministros a las zonas afectadas durante la crisis. Los equipos de comercialización y cadena de suministro están trabajando contra reloj para reabastecer los artículos más demandado como material de plomería, aspiradoras para seco y húmedo, generadores y artículos de limpieza.

Además de numerosas tiendas en las zonas afectadas, The Home Depot opera varios centros de tecnología en Texas, incluyendo uno en Dallas y dos en Austin, donde equipos multifuncionales de ingenieros estuvieron trabajando durante las tormentas para mantener las redes, plataformas y aplicaciones para las tiendas y otras operaciones del negocio.

El programa The Homer Fund de asistencia para empleados de The Home Depot, ha tramitado más de 1,300 subvenciones para asociados afectados por las tormentas, y a la fecha ya ha entregado más de $500,000 en apoyos para la emergencia.

En 2020, The Home Depot Foundation comprometió más de $4 millones para esfuerzos en atención de desastres.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de veteranos de los Estados Unidos, capacitar personal calificado para cerrar la brecha laboral, y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. A la fecha, la Fundación ha invertido más de $350 millones para ayudar a veteranos en situación de necesidad, y ha mejorado las viviendas e instalaciones de más de 48,000 veteranos en más de 4,500 ciudades. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas relacionadas con los veteranos hacia 2025.

Para obtener más información acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook + Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al término del año fiscal 2020, la Compañía estaba operando un total de 2,296 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a 500,000 asociados aproximadamente. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

