The Home Depot Foundation destinará hasta $1 millón para asistir a las comunidades afectadas por el huracán Ian

Durante 2022 se han destinado más de $5.5 millones para la respuesta ante situaciones de desastres

ATLANTA, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation destina hasta $1 millón para apoyar los esfuerzos inmediatos de ayuda ante desastres y recuperación a largo plazo en las comunidades afectadas por el huracán Ian. Con esta nueva subvención, el capital dispuesto por la Fundación para la atención de desastres en 2022 supera los $5.5 millones.

Junto con socios sin fines de lucro y Team Depot, la fuerza voluntaria de empleados de The Home Depot, la Fundación ofrece asistencia inmediata a las comunidades que la necesitan al distribuir agua y suministros de socorro, entregar alimentos, ofrecer refugio y eliminar residuos en las zonas afectadas tan pronto como finalice la tormenta.

La Fundación también está enviando más de 1,800 kits de ayuda ante desastres a Florida para ser distribuidos por Convoy of Hope y otros socios sin fines de lucro. Los kits, que incluyen bolsas de residuos, servilletas de papel, limpiadores, desinfectante de manos, esponjas y mascarillas N95, se distribuirán a las personas que los necesiten y a quienes se encarguen de la limpieza después de la tormenta.

"Nuestros pensamientos están con las comunidades devastadas por esta tormenta catastrófica", expresó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Durante este difícil momento, estamos listos para ayudar a todos los que están lidiando con los daños que dejó Ian. Con la ayuda de nuestros socios sin fines de lucro, estaremos allí para proporcionar recursos, ayuda y apoyo no solo en los próximos días, sino durante todo el proceso de recuperación".

El Centro de Control de Huracanes de Home Depot ha estado trabajando las 24 horas del día para trasladar más de 600 cargas de productos de emergencia a las tiendas en el camino de la tormenta, como generadores, bidones de gas, cables de extensión, baterías, toldos, linternas, madera contrachapada, paneles de yeso y agua. Los productos de emergencia se trasladaron al frente de las tiendas a fin de que los clientes tuviesen fácil acceso a ellos.

Con más de 100 tiendas Home Depot que se vieron obligadas a cerrar a medida que el huracán Ian tocaba tierra, los equipos de tecnología fueron trasladados fuera de la zona afectada a fin de ayudarlas a volver a abrir sus puertas para los clientes lo antes posible. Los empleados y líderes de otras partes del estado están acercándose a ayudar a esas tiendas para que los empleados que viven en las zonas afectadas se enfoquen en sus hogares y familias.

The Homer Fund, el programa de asistencia para los empleados de Home Depot, ofrece apoyo financiero inmediato a cada empleado afectado que necesite vivienda segura, alimentos y ropa durante su desplazamiento. Hasta la fecha, The Homer Fund ha otorgado subvenciones por más de $1.1 millones para asistir a los empleados afectados por desastres naturales en 2022.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del segundo trimestre del año fiscal 2022, la empresa operaba un total de 2,316 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation , la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

