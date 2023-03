The Home Depot Foundation destinará hasta $200,000 para apoyar a las comunidades devastadas por los tornados

ATLANTA, 28 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció el compromiso de donar hasta $200,000 para apoyar los esfuerzos inmediatos de asistencia ante situaciones de desastres y recuperación a largo plazo en las comunidades afectadas por los devastadores tornados ocurridos en Misisipi, Tennessee, Alabama y Georgia.

Menos de 24 horas después de las tormentas, los socios sin fines de lucro de la fundación organizaron operaciones destinadas a proporcionar apoyo inmediato en muchas de las zonas afectadas. La Cruz Roja Americana ofrece refugio y distribuye alimentos, mientras que Convoy of Hope y Operation Blessing entregan paquetes de asistencia ante desastres, higiene, agua y alimentos, entre otros. Team Rubicon, Inspiritus y ToolBank Disaster Services apoyan los esfuerzos de limpieza. A su vez, World Central Kitchen trabaja con camiones de comida y restaurantes locales en la preparación y distribución de alimentos.

En el condado de Monroe, Misisipi, el Team Depot (la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot) trabaja con el personal de emergencias y las organizaciones locales en la distribución de elementos esenciales y colabora con la remoción de escombros. Durante los próximos días, docenas de asociados más llegarán a la zona con el fin de ayudar en la limpieza y la atención de necesidades inmediatas.

"Nuestros corazones están con todas las personas afectadas por estos devastadores tornados que se llevaron tantas vidas y dejaron una senda de destrucción en varios estados", comentó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Con la ayuda de nuestros socios sin fines de lucro, estamos proporcionando recursos y suministros de asistencia a las comunidades afectadas y continuaremos ofreciendo apoyo según sea necesario a lo largo del proceso de recuperación".

The Homer Fund, el programa de asistencia para los empleados de The Home Depot, ofrece apoyo financiero inmediato a cada asociado afectado que necesite vivienda segura, alimentos y ropa. Los asociados afectados por las tormentas recibieron fondos de emergencia para cubrir gastos de hotel, alimentos y ropa mientras se encontraban fuera de sus hogares. Desde su creación, The Homer Fund ha otorgado subvenciones por más de $28.6 millones para asistir a los asociados afectados por desastres naturales.

The Home Depot tiene el compromiso de ayudar a las comunidades con la preparación para desastres naturales, la respuesta a corto plazo y la recuperación a largo plazo. En 2022, la fundación destinó más de $7.3 millones para trabajos de respuesta ante situaciones de desastre en todo el país.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation, la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para obtener más información sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/403438/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation

SOURCE The Home Depot Foundation