The Home Depot Foundation incrementa la inversión a más de $100 millones en apoyo a los veteranos que no tienen hogar

ATLANTA, 22 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció hoy su inversión de $6.4 millones adicionales para combatir la falta de vivienda de los veteranos y apoyar iniciativas de vivienda para dicho sector. Desde 2011, la Fundación ha aportado más de $100 millones a organizaciones que apoyan a veteranos que enfrentan carencias habitacionales como parte de un compromiso mayor, consistente en la inversión de $500 millones en causas de los veteranos para 2025.

En total, las donaciones recientes beneficiarán a casi 4,000 veteranos que están en riesgo de carecer de vivienda y proporcionarán más de 600 hogares en Estados Unidos.

"El apoyo a las causas de los veteranos es una parte central de nuestra misión en The Home Depot Foundation", sostuvo Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Las estadísticas más recientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano nos indican que, cualquier noche común y corriente, aproximadamente 37,000 veteranos experimentan la falta de vivienda. Esto es inaceptable para cualquier persona, especialmente para aquellos que han dedicado años de su vida a servir a este país. Nos enfocamos en apoyar y trabajar con socios de todo el país para poner fin a la falta de vivienda de los veteranos".

Los asociados nacionales sin fines de lucro, incluidos Community Solutions, U.S.VETS, Volunteers of America y el Consejo de Asistencia para Vivienda recibirán financiamiento para proporcionar viviendas transitorias, viviendas de apoyo permanente y otros servicios de apoyo a aquellos veteranos y sus familias que puedan estar sin hogar. Se distribuirán fondos adicionales a las organizaciones locales para atender las necesidades de los veteranos que enfrentan inseguridad en materia de vivienda en comunidades de todo el país, incluidas Baltimore, Los Ángeles, Milwaukee y muchas más.

La Fundación seguirá trabajando con Community Solutions y su iniciativa Built for Zero, un movimiento nacional que involucra a más de 80 comunidades que trabajan para poner fin de manera mensurable a la carencia de vivienda. Hasta la fecha, 14 comunidades han logrado este objetivo al alcanzar un hito conocido como funcional cero, y más de 135,000 personas han sido alojadas por comunidades Built for Zero desde 2015.

"Desde 2012, nos enorgullece asociarnos con The Home Depot Foundation para trabajar en pos de nuestra visión compartida de poner fin a la falta de vivienda", comentó Jessica Venegas, directora de Alianzas Estratégicas de Community Solutions. "Los fondos otorgados por The Home Depot Foundation ayudarán a las ocho comunidades de nuestra gran cohorte de ciudades a reducir el número de veteranos sin hogar este año, lo que también incluirá ayudar a 3,000 veteranos a trasladarse a una vivienda".

U.S.VETS, el proveedor de servicios para veteranos sin fines de lucro más grande del país, recibirá $600,000 de parte de la Fundación en 2021 para apoyar la construcción de una nueva instalación de viviendas transitorias en Riverside, California, y para rehabilitar un motel en Phoenix, que ofrecerá vivienda y acceso a servicios básicos para más de 200 veteranos sin hogar o que estén en riesgo de quedarse sin hogar.

"Nuestro objetivo, más allá de acabar con la falta de vivienda de los veteranos para siempre, radica en apoyar a los veteranos militares y a sus familias para que se muden con éxito de las viviendas de emergencia hacia una vida más independiente en comunidades con hogares transitorios y permanentes", señaló Steve Peck, presidente y director ejecutivo de U.S.VETS. "Al trabajar con The Home Depot Foundation y su cuerpo de voluntarios, Team Depot, hemos podido proporcionar a una mayor cantidad de veteranos estabilidad y un lugar al que llamar hogar".

En 2020, la falta de vivienda de los veteranos aumentó por primera vez en varios años, y el impacto de la pandemia de la COVID-19 en este segmento vulnerable de la población aún no se ha calculado con exactitud. Mediante su trabajo con organizaciones sin fines de lucro de todo el país, The Home Depot Foundation busca revertir esta alarmante tendencia y garantizar que los héroes de nuestra nación tengan acceso a una vivienda segura y confiable.

Hasta la fecha, la Fundación ha invertido más de $375 millones en causas relacionadas con los veteranos, incluida la realización de reparaciones esenciales en el hogar para veteranos heridos en combate, la prestación de asistencia financiera y el apoyo a los veteranos mayores para que envejezcan de manera independiente en sus propios hogares.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar a técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $375 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 50,000 hogares e instalaciones de dicho grupo. La Fundación se comprometió a invertir USD 500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

