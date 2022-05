The Home Depot Foundation invierte $4.2 millones para ayudar a las comunidades a prepararse y recuperarse de desastres naturales

Se destinan más de $1.6 millones a esfuerzos de recuperación a largo plazo

ATLANTA, 10 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Antes de la temporada de huracanes de este año, The Home Depot Foundation ha otorgado más de $4.2 millones a siete socios nacionales sin fines de lucro para apoyar la preparación y respuesta ante desastres, incluidas las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria y agua potable, y los esfuerzos de recuperación a largo plazo en áreas afectadas por desastres naturales.

"Cada año, The Home Depot Foundation invierte en iniciativas de preparación y respuesta ante desastres, específicamente para abastecer kits de ayuda a zonas de huracanes y centros de distribución, y garantizar que nuestros mejores socios sin fines de lucro tengan los recursos que necesitan para asistir a las comunidades afectadas", señaló Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "También entendemos que la asistencia inmediata es solo el comienzo para muchísimas familias, y es por eso que estamos otorgando más de $1.6 millones para apoyar la recuperación a largo plazo de las comunidades que se reconstruyen después de un desastre natural".

Con este financiamiento, The Home Depot Foundation:

Invertirá más de $900,000 en el programa de recuperación a largo plazo de Habitat for Humanity International, que apoya las reparaciones y la reconstrucción resistente a huracanes para los propietarios de viviendas afectados

en el programa de recuperación a largo plazo de Habitat for Humanity International, que apoya las reparaciones y la reconstrucción resistente a huracanes para los propietarios de viviendas afectados Financiará esfuerzos adicionales de recuperación a largo plazo en comunidades afectadas por tormentas a través de subvenciones a Team Rubicon y Convoy of Hope

Apoyará la preparación y los esfuerzos de asistencia inmediata mediante la concesión de más de $2 .6 millones a la Cruz Roja Americana, ToolBank Disaster Services, entre otros

.6 millones a la Cruz Roja Americana, ToolBank Disaster Services, entre otros Preparará más de 4,000 kits de ayuda ante desastres y más de 2,000 kits de alimentos de emergencia con Operation Blessing que se entregarán a las personas que los necesiten tras un desastre natural

Ayudará a abordar los problemas en materia de seguridad alimentaria y agua potable apoyando a World Central Kitchen para distribuir miles de raciones de alimentos en las zonas afectadas

"The Home Depot Foundation y Habitat for Humanity tienen un interés mutuo en el bienestar a largo plazo de las comunidades y las familias que viven en ellas. Estamos agradecidos por su continuo apoyo en nuestros esfuerzos por reconstruir hogares y fortalecer familias y comunidades", expresó Julie Laird Davis, vicepresidenta de Alianzas Corporativas y Marketing Comprometido de Habitat for Humanity International.

Además de los $4.2 millones otorgados a socios sin fines de lucro, mañana, Team Depot, el equipo de voluntarios que trabajan en The Home Depot, preparará cerca de 7,000 kits de ayuda ante desastres cerca de Atlanta. Los kits incluirán suministros de limpieza, equipos de protección personal, bolsas de residuos y más, y se almacenarán en centros de distribución de The Home Depot en Baytown, Texas, McDonough y Savannah, Georgia. Durante las primeras 48 horas de un desastre, estos kits se pueden distribuir a más de 570 tiendas, en 17 estados, para ayudar a las comunidades necesitadas.

"Ya sea un huracán histórico como Harvey, una serie de tormentas sucesivas como Laura, Sally o Delta, una inundación en Tennessee o un tornado en Kentucky, Operation Blessing y The Home Depot Foundation están allí para los estadounidenses que necesiten ayuda, ofreciendo asistencia inmediata y a largo plazo después de los desastres", señaló Anthony Lloyd, director general de Asistencia ante Desastres de Operation Blessing.

