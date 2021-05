The Home Depot Foundation otorga $30,000 en becas para estudiantes de SkillsUSA

La cadena de tiendas de reformas para el hogar se une a SkillsUSA en el Día Nacional de la Firma

ATLANTA, 4 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, hizo hoy un reconocimiento a los cientos de estudiantes de último año de secundaria y de educación superior que ingresan a profesiones técnicas, participando en el Día Nacional de la Firma 2021 de SkillsUSA como el patrocinador para el sureste. Como parte de la celebración y del programa Path to Pro de formación técnica de la compañía, The Home Depot Foundation otorgó becas a seis estudiantes que ingresan a profesiones en este campo.

"Nos emociona aportar para que estos estudiantes logren sus sueños de entrar a las profesiones de la construcción y la albañilería", afirmó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "La oportunidad de asociarnos con SkillsUSA y Klein Tools para ofrecer apoyo a la próxima generación de técnicos es poderosamente gratificante".

Diseñado exclusivamente para estudiantes de SkillsUSA que buscan una carrera técnica en las áreas de la construcción y albañilería, el programa otorgó $30,000 en becas para cubrir costos de matrícula en la escuela técnica de cada estudiante. Las siguientes seis personas fueron elegidas por The Home Depot Foundation y SkillsUSA como ganadores en la región sureste:

The Home Depot Foundation sigue consolidando el progreso de su programa de formación técnica, que a la fecha, ha acercado a más de 15,000 personas a las profesiones técnicas y certificado a más de 5,000 durante sus primeros años de existencia. Como patrocinadores del Día Nacional de la Firma, The Home Depot y Klein Tools han tenido la oportunidad de forjar valiosas relaciones con estudiantes y escuelas en todo el país.

"The Home Depot juega un papel vital en el campo de la construcción y la albañilería, atendiendo tanto a contratistas profesionales como a clientes", comentó Chelle Travis, directora ejecutiva de SkillsUSA. "Su participación e inversión en el Día Nacional de la Firma han servido para avanzar en nuestra misión y apoyar los logros de nuestros estudiantes".

Para obtener más información acerca de The Home Depot Foundation, por favor, visite el sitio web.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,298 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a 500,000 asociados aproximadamente. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de veteranos de los Estados Unidos, capacitar técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $375 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 50,000 de sus hogares e instalaciones. La Fundación se comprometió a invertir USD 500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

