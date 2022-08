The Home Depot Foundation pone a disposición hasta $300,000 para apoyar las labores de socorro ante las inundaciones en Kentucky y los estados circundantes

Durante 2022 se han dispuesto más de $4.5 millones para la respuesta ante situaciones de desastres

ATLANTA, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation se compromete a aportar hasta $300,000 para apoyar las labores inmediatas de socorro en situaciones de desastres en las comunidades afectadas por las devastadoras inundaciones de las regiones de los Apalaches y el Medio Oeste. Con esta nueva subvención, el capital dispuesto por la Fundación para la atención de desastres en 2022 supera los $4.5 millones.

Junto con las organizaciones sin fines de lucro aliadas, la Fundación y Team Depot —la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot—, han ayudado de las siguientes maneras:

Entrega y distribución en las comunidades afectadas de más de 15 camiones con suministros de socorro, entre ellos agua y paquetes de ayuda para situaciones de desastres, con Operation Blessing y Convoy of Hope.

Apoyo a World Central Kitchen para servir más de 20,000 comidas en Kentucky y creación de 19 centros para seguir alimentando a los necesitados.

y creación de 19 centros para seguir alimentando a los necesitados. Movilización de palés con paquetes de alimentación de emergencia con Operation Blessing.

Despliegue de equipos de respuesta para ayudar con la remoción de escombros, la reparación inmediata de viviendas y mucho más en las próximas semanas, a través de Team Rubicon.

Oferta de refugio y suministros esenciales a quienes los necesitan, a través de la Cruz Roja Americana.

Envío de un tráiler de herramientas para apoyar los trabajos de limpieza, a través de ToolBank Disaster Services.

Preparación de otros 500 paquetes de ayuda para situaciones de desastres que incluyen suministros de limpieza, bolsas de basura, guantes y equipo de protección personal con Convoy of Hope.

"Nuestros corazones están con todos los afectados por las devastadoras inundaciones en Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Tennessee y Missouri", expresó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Mientras retroceden las aguas de la inundación y se hace más clara la magnitud de los daños, seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestras organizaciones sin fines de lucro aliadas para identificar y ayudar a atender las necesidades inmediatas y a largo plazo en toda la zona".

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales y capacitar técnicos calificados para cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

