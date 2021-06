The Home Depot Foundation se asocia con Girl Scouts of the USA para presentar programa de capacitación técnica para mujeres jóvenes

ATLANTA, 8 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció hoy una nueva asociación estratégica con las Girl Scouts of the USA (GSUSA) para ofrecer experiencia de capacitación técnica preliminar y educación profesional a mujeres jóvenes.

La fundación y la GSUSA realizarán por primera vez talleres conjuntos de construcción para los grados de Cadette, Senior y Ambassador de las niñas exploradoras (8.° a 12.° grado). Este programa piloto, que se iniciará en el otoño de 2021, involucrará a tropas de Atlanta, Denver y Houston, ofreciendo experiencia práctica en carpintería y otras técnicas de construcción. Estos talleres de oficios especializados serán dirigidos por mujeres profesionales del sector y ofrecerán orientación profesional y puntos de contacto educativos adicionales para las jóvenes que busquen oportunidades de formación en oficios.

En 2020, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó datos que muestran que sólo el 11 % de los trabajadores de la construcción y el 27 % de los profesionales de la arquitectura y la ingeniería son mujeres. Además, el censo de miembros constructores de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas de 2019 compartió que sólo el 9 % de sus miembros son mujeres y menos del 0.5 % son afroamericanas.

"Las estadísticas sin duda subrayan el desequilibrio del talento y los roles que ocupan las mujeres dentro de la industria del oficio de la construcción", dijo Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Reconocimos una intersección natural entre la misión del programa Path to Pro de la fundación y el enfoque de GSUSA en destacar una variedad de caminos profesionales, lo que llevó a la creación de este esfuerzo conjunto. Estamos orgullosos de presentar este siguiente paso en nuestro viaje para preparar a las jóvenes para los oficios especializados, y estamos especialmente agradecidos de ayudar a cerrar la brecha de oportunidades para las mujeres jóvenes".

"En Girl Scouts, ayudamos a las niñas a descubrir lo que quieren ser presentándoles una amplia variedad de experiencias para ver qué despierta su interés. Desde el principio, una de esas experiencias ha sido los oficios especializados", compartió Suzanne Harper, directora sénior de programas y asociaciones nacionales. "Estamos encantados de asociarnos con The Home Depot Foundation para ofrecer esta innovadora experiencia práctica en oficios especializados que permitirá a las niñas verse a sí mismas en estas carreras esenciales conectando con modelos de conducta con los que pueden relacionarse".

Para profundizar en esta iniciativa, The Home Depot Foundation ampliará las oportunidades de becas a determinadas Girl Scouts de último año de secundaria como parte de su programa de becas Path to Pro, anunciado recientemente, por un valor de $250,000 dólares. Este programa concede ayuda financiera a las candidatas que reúnan los requisitos para cursar programas de formación profesional o postsecundaria. Para obtener más información acerca del programa de becas Path to Pro, visite https://www.myscholarship.app/home-depot-foundation.

A principios de mes, la fundación anunció su asociación en capacitación de oficios con 100 Black Men of America, Inc. y The Russell Innovation Center for Entrepreneurs (RICE) para trabajar con el objetivo de eliminar las desigualdades raciales y sociales a través de programas de educación y desarrollo laboral para jóvenes y empresarios afroamericanos.

Acerca de The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar a técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la fundación ha invertido más de $375 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 50,000 hogares e instalaciones de dicho grupo. La Fundación se comprometió a invertir USD 500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Somos 2.5 millones; más de 1.7 millones de niñas fuertes y 750,000 adultos que creen en el poder de cada G.I.R.L. (Go-getter, Innovator, Risk-taker, Leader)™ para cambiar el mundo. Nuestro extraordinario viaje comenzó hace más de 100 años con la G.I.R.L. original, Juliette Gordon "Daisy" Low. El 12 de marzo de 1912, en Savannah, Georgia, ella organizó la primera tropa de Girl Scouts, y cada año desde entonces, hemos honrado su visión y legado, desarrollando niñas con valor, confianza y carácter que hacen del mundo un lugar mejor. Somos la principal organización de desarrollo de liderazgo para niñas. Y con programas de costa a costa y en todo el mundo, Girl Scouts ofrece a todas las niñas la oportunidad de practicar una vida de liderazgo, aventura y éxito. Para ser voluntario, reconectarse, donar o unirse, visite www.girlscouts.org.

