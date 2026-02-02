The Home Depot lanza Material List Builder AI para ayudar a los profesionales a ahorrar tiempo, al crear listas de tareas completas en cuestión de minutos

La tecnología de IA genera rápidamente listas de materiales para proyectos a partir de indicaciones de voz, texto o documentos existentes

ATLANTA, 26 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, el minorista más grande del mundo especializado en mejoras para el hogar, lanzó Material List Builder AI, una nueva función que ayuda a los profesionales de la renovación, remodelación, construcción y oficios especializados a crear en pocos minutos listas de materiales para proyectos. Material List Builder AI aprovecha la tecnología de IA para interpretar la intención del proyecto y generar una lista precisa y agrupada de los materiales necesarios para todo el trabajo, lo que ayuda a los profesionales a cumplir con los plazos y el presupuesto.

Antes de Material List Builder AI, crear una lista de productos podía llevar a los profesionales horas de buscar los códigos SKU adecuados, comparar precios y reconstruir manual de listas en hojas de cálculo o en varias plataformas de gestión de proyectos. Este proceso tedioso y sujeto a errores, a menudo alejaba a los profesionales de otras tareas fundamentales de su trabajo. Con Material List Builder AI, ese mismo flujo de trabajo toma solo unos minutos. Hay varias formas en que los profesionales pueden introducir rápida y fácilmente los detalles del proyecto para generar la lista de materiales, entre otras:

Redactar los detalles del proyecto con lenguaje natural. Por ejemplo, un profesional podría decir: "Estamos realizando una reforma del baño principal, sustituiremos el lavabo doble por uno más moderno, añadiremos nueva iluminación empotrada, dos espejos nuevos y un inodoro nuevo. El cliente quiere baldosas negras de 12" x 18" para el piso y baldosas hexagonales grises para las paredes para la ducha. A continuación, Material List Builder AI determinará qué materiales se necesitan para completar el proyecto.

Voz a texto para crear listas sin usar las manos, ya sea en la obra o en la carretera.

Pegar una lista existente desde hojas de cálculo, textos, correos electrónicos, aplicaciones de notas u otros documentos.

Aprovechar una de las plantillas iniciales de Material List Builder AI para proyectos comunes, como renovaciones de baños, renovaciones de cocinas o instalaciones de terrazas.

Independientemente de la información provista, los profesionales recibirán un borrador de la lista de materiales organizado por cada etapa del proyecto, que podrán editar antes de aceptar. Una vez que la lista es aceptada, las recomendaciones de productos se autocompletarán debajo de cada sección, junto con los precios preferidos de los profesionales y la disponibilidad del inventario. Luego, los profesionales pueden seleccionar y ordenar lo que necesiten para completar el proyecto, todo ello con un solo proveedor. Las listas de materiales guardadas permanecerán en la herramienta de creación de listas, por lo que si los profesionales están realizando un trabajo que hacen a menudo, pueden recuperar rápidamente una lista anterior y reordenar lo que necesitan, sin tener que empezar desde cero cada vez.

Material List Builder AI está disponible de forma gratuita para todos los miembros Pro Xtra dentro de la herramienta Project Planning de The Home Depot, plataforma digital diseñada para optimizar la forma en que los profesionales planifican, gestionan y ejecutan proyectos complejos.

"Los profesionales nos dicen a menudo que su recurso más valioso para cualquier trabajo es el tiempo, por lo que nos centramos en ofrecer soluciones que les permitan trabajar de forma más inteligente y rápida", afirmó Mike Rowe, vicepresidente ejecutivo de Profesionales para The Home Depot. "Material List Builder AI genera listas de trabajos confiables y completas en una fracción del tiempo que llevaría completar este proceso manualmente, por lo que los profesionales pueden dedicar más tiempo a centrarse en sus clientes y en el trabajo que tienen entre manos".

Además de Material List Builder AI y Project Planning, The Home Depot ofrece un conjunto de funciones diseñadas para dar soporte a proyectos profesionales de cualquier tamaño, desde pequeñas reformas y reparaciones hasta proyectos más grandes y complejos, entre los que se incluyen: crédito comercial para ofrecer a los profesionales opciones de financiamiento más flexibles y mayor poder de compra mediante una única fuente; sólidos servicios de gestión de pedidos y entrega, que incluyen entrega el mismo día, al día siguiente o programada, junto con retiro de pedidos en dos horas; una experiencia de gestión de cuentas personalizable; asistencia dedicada de ventas y servicio para proyectos; y precios preferenciales en materiales de compra frecuente.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista más grande del mundo especializado en mejoras para el hogar. Al final del tercer trimestre del año fiscal 2025, la empresa operaba un total de 2,356 tiendas minoristas y más de 1,200 ubicaciones SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a más de 470,000 trabajadores. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

