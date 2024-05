THE HOME DEPOT LANZA UN CENTRO DE MUDANZAS MILITARES PARA APOYAR LOS TRASLADOS DE MILITARES

El programa ofrece descuentos exclusivos en compras y artículos para mudanzas a miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y sus cónyuges

ATLANTA, 15 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En honor al Día de las Fuerzas Armadas, The Home Depot lanzó un nuevo centro de Mudanzas Militares diseñado para ofrecer información adaptada a las familias de militares, para que aprendan a ahorrar tiempo y dinero en su próxima Mudanza Personalizada (PPM, por sus siglas en inglés), incluida una lista de control descargable de cambio permanente de estación (PCS, por sus siglas en inglés) y mucho más, para los cientos de miles de familias de militares en servicio activo que se mudan cada año.

En promedio, las familias de militares se trasladan cada 2 o 3 años, y los militares retirados se trasladan seis veces o más a lo largo de su carrera militar. Según la encuesta anual Military Family Lifestyle Survey de Blue Star Families, los miembros en servicio activo y los cónyuges de militares califican sistemáticamente los frecuentes traslados militares y el aumento del costo de la propiedad de la vivienda, como los principales problemas de calidad de vida que acompañan al servicio en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El nuevo centro de mudanzas militares de The Home Depot se ha diseñado como una ventanilla única para todos los artículos esenciales de los traslados militares. Desde alquiler de camiones de mudanzas y cajas hasta decoración y material de limpieza, el sitio web está diseñado para ayudar a las familias de militares a aliviar el estrés del traslado. Las familias pueden descubrir cómo ahorrar tiempo y dinero en su próxima PPM con una lista de control descargable de mudanzas militares, que se encuentra en www.militarymoving.com.

"En The Home Depot, tenemos un lugar especial en nuestros corazones para aquellos que sirven a nuestro país, y apreciamos los desafíos y sacrificios únicos que enfrentan las familias militares", dijo Erin Izen, directora senior de Relaciones Militares de The Home Depot. "Mudarse es estresante, y cada PCS es diferente. Nuestro objetivo es hacer que estas mudanzas sean un poco más fáciles para nuestras familias militares". El centro de Mudanzas Militares de The Home Depot ofrece recursos exclusivos y descuentos en compras a los miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y a sus cónyuges, entre otros:

- Nuevo centro de mudanzas para militares: www.militarymoving.com es un nuevo recurso y centro de apoyo con información adaptada a las familias de militares, para aprender a ahorrar tiempo y dinero en su próxima PPM, incluyendo una lista de control PCS descargable y mucho más.

- Beneficio de Descuento Militar: Los militares veteranos en activo y sus cónyuges disfrutan de un 10 % de descuento todos los días, durante todo el año, en tiendas y online.

- Alquiler de Camiones de Mudanzas Penske: Militares en activo y veteranos reciben un 15 % de descuento en el alquiler de camiones de mudanzas, presentando una identificación militar válida o de veterano en el momento de la recolección. Los camiones de mudanzas Penske se pueden encontrar en casi 650 establecimientos Home Depot de todo Estados Unidos, convenientemente situados cerca de muchas instalaciones militares.

- Asociación de Servicios de Intercambio Militar: Los miembros de la comunidad militar que reúnan los requisitos, incluidos los veteranos, pueden comprar por Internet libre de impuestos, con precios especiales en los principales electrodomésticos vendidos por The Home Depot, mediante el Army & Air Force Exchange Service and Navy Exchange.

The Home Depot emplea a unos 465,000 empleados, entre los que se encuentran decenas de miles de veteranos y cónyuges de militares. Desde 2011, The Home Depot Foundation ha invertido más de $500 millones en causas de veteranos y se comprometió a invertir $750 millones para 2030. Encuentre más información sobre las inversiones de The Home Depot y The Home Depot Foundation en familias de militares y veteranos en www.homedepot.com/military.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la tienda minorista más grande del mundo especializada en artículos para el hogar. A finales del primer trimestre del año fiscal 2024, la empresa operaba un total de 2,337 tiendas minoristas ubicadas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam, 10 provincias canadienses y México. La compañía tiene contratados a aproximadamente 465,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot