The Home Depot muestra el poder de la decoración y el diseño del hogar a través de la renovación de propiedades de alquiler de vacaciones con Vrbo e influencers de diseño

La revitalizada propiedad de Berkshires destaca cómo las renovaciones de muebles y decoración elevan un espacio y ofrecen un mayor retorno a la inversión para los propietarios de inmuebles

ATLANTA, 31 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anuncia el lanzamiento de una propiedad renovada de alquiler de vacaciones: Berkshires Home Makeover. Completa con mobiliario y decoración de The Home Depot, incluidas marcas exclusivas como Home Decorators Collection, StyleWell y The Company Store, la propiedad fue renovada con el fin de ofrecer una experiencia especializada y mejorada para los huéspedes. El proyecto se logró en colaboración con Vrbo, parte de Expedia Group, y selectos influencers dedicados al diseño.

"Realizar mejoras a cualquier vivienda o propiedad de alquiler con muebles, arte mural, papel mural y productos textiles puede cambiar realmente su personalidad sin la necesidad de llevar a cabo una renovación importante", señaló Corinne Bentzen, gerente general de The Home Depot Home. "A través del cambio de imagen de un alquiler vacacional en los Berkshires, nos entusiasma mostrar el impacto que estas mejoras fáciles y alcanzables para el hogar, desde ropa de cama y mantas nuevas hasta asientos funcionales, pueden generar en los viajeros y propietarios".

The Home Depot se asoció con influencers como Holly y Brad Lauritzen (Our Faux Farmhouse), Fariha Nasir (Pennies for a Fortune) y Danielle Guerrero (Our Nest on Powell) para reimaginar la entrada, el patio, la cocina, las áreas comunes y las habitaciones de los huéspedes dentro de la casa de alquiler. Utilizando solo productos que se encuentran en The Home Depot o HomeDepot.com, los influencers crearon diseños para ejemplificar las tendencias actuales en toda la propiedad de Berkshires, entre los que se incluyen:

Elementos de decoración atemporal : estilos modernos combinados con los clásicos tradicionales para crear una sensación nostálgica y reconfortante en toda la casa. La combinación de iluminación y papel mural vintage con muebles contemporáneos crea una sensación de comodidad y familiaridad que se ha vuelto cada vez más importante al considerar el diseño del hogar.

: estilos modernos combinados con los clásicos tradicionales para crear una sensación nostálgica y reconfortante en toda la casa. La combinación de iluminación y papel mural vintage con muebles contemporáneos crea una sensación de comodidad y familiaridad que se ha vuelto cada vez más importante al considerar el diseño del hogar. Paleta de color balanceada : utilizando el color del año 2023 de Behr "Blank Canvas" como telón de fondo central en todas las áreas comunes, los diseñadores muestran posibilidades de sumergirse en la tranquilidad del color con tonos neutros en los muebles, o equilibrarlo con detalles atrevidos y coloridos en todo el espacio.

: utilizando el color del año 2023 de Behr "Blank Canvas" como telón de fondo central en todas las áreas comunes, los diseñadores muestran posibilidades de sumergirse en la tranquilidad del color con tonos neutros en los muebles, o equilibrarlo con detalles atrevidos y coloridos en todo el espacio. Espacios funcionales + vida cómoda: desde el bar de café en la cocina hasta los productos textiles en las habitaciones, la propiedad ha sido cuidadosamente trabajada para impulsar su funcionalidad a través del diseño y lograr la máxima comodidad para los huéspedes. Tanto para las propiedades de alquiler como para los espacios personales, la decoración debiese servir un propósito y hacer que uno se sienta cómodo dentro del espacio.

Como experto en hospedaje privado e integral para familias, Vrbo comprende el poder de alojar con las personas que uno ama. Con más de dos millones de exclusivas propiedades Vrbo para elegir, las familias priorizan seleccionar inmuebles vacacionales con los mejores espacios y comodidades que puedan disfrutar juntos. Agregar mejoras en el hogar de The Home Depot de manera intencionada no solo mejora la experiencia del huésped, sino que también ayuda a los propietarios a maximizar el retorno de la inversión en sus propiedades.

Como parte de la transformación del hogar, The Home Depot realizará donaciones en especies de muebles, decoración y artículos para el hogar no utilizados a organizaciones sin fines de lucro, entre las que se incluyen Habitat for Humanity, House2Home, Safe Haven Family Shelter y Oasis Center.

Para reservar su estadía en la propiedad de Berkshires y conocer las últimas tendencias de diseño de interiores, visite https://www.vrbo.com/2579114?noDates=true&unitId=3149424.

Visite https://www.homedepot.com/c/BerkshiresHomeMakeover para explorar la transformación y comprar decoraciones de la propiedad de alquiler de vacaciones Berkshires recién reformada.

Para obtener más información sobre la amplia selección de muebles y decoración para el hogar asequibles de The Home Depot, visite www.homedepot.com/decor.

