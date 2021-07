The Home Depot redujo las emisiones de carbono en más de 127,000 toneladas métricas en 2020 y se compromete a utilizar electricidad renovable en un 100 % en sus instalaciones para 2030

ATLANTA, 27 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, redujo sus emisiones de carbono de alcance 1 y 2 en más de 127,000 toneladas métricas en 2020 —una reducción del 22 % en la intensidad del carbono— mientras que al mismo tiempo amplió el negocio en casi un 20 %. La compañía anunció el objetivo de utilizar electricidad renovable en el 100 % en sus instalaciones para 2030, ampliando aún más sus esfuerzos por mejorar el medioambiente a través de energías más limpias.

The Home Depot también se sumó a la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) para reducir las emisiones globales, comprometiéndose a establecer objetivos para las emisiones de alcances 1, 2 y 3 para 2023. Estas mejoras y objetivos adicionales se publicaron en su informe de criterios ESG 2021, en el que se describen las iniciativas y el progreso de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza en 2020.

"Nuestro compromiso de reducir nuestro impacto en el planeta, cuidar de nuestra gente y construir comunidades sólidas y sostenibles es la base de quienes somos", sostuvo Craig Menear, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "Hace más de 40 años, nuestros fundadores nos inculcaron ocho valores fundamentales que siguen guiando a nuestra compañía en la actualidad. El progreso que logramos en 2020 demuestra el compromiso de nuestros asociados y proveedores con estos valores, ya que priorizaron el cuidado de nuestros asociados, clientes y comunidades, así como del medioambiente, mientras enfrentaban un año sin precedentes".

La estrategia de responsabilidad corporativa de The Home Depot se organiza en torno a tres pilares: enfocarse en su personal, operar de manera sostenible y fortalecer a las comunidades.

Enfocarse en su personal

The Home Depot está comprometida a cuidar de su gente y avanzar en sus esfuerzos por promover la diversidad, la equidad y la inclusión. En 2020, su personal contratado en los Estados Unidos estuvo compuesto en un 35 % por mujeres y en un 53 % por personas de diversas etnias y razas. Recientemente, la compañía fue reconocida por Forbes como uno de los Mejores empleadores para la diversidad.

La compañía mejoró su iniciativa de diversidad e inclusión de 20 años, elevando el rol de director de diversidad, ampliando su programa de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y estableciendo una meta para ampliar los grupos de recursos para colaboradores.

En el año fiscal 2020, la compañía pagó aproximadamente $2,000 millones en mejoras salariales y beneficios a los colaboradores de primera línea por hora en respuesta a la COVID-19. También pagó $616 millones en bonificaciones récord de éxito compartido a los colaboradores no directivos.

Operar de manera sostenible

Como parte de su compromiso actual de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 40 % para 2030 y en un 50 % para 2035, la compañía redujo en 2020 sus emisiones de carbono de alcance 1 y 2 en más de 127,000 toneladas métricas. Esto se logró impulsando la eficiencia e invirtiendo en energía ecológica.

The Home Depot redujo el consumo de electricidad en las tiendas de los Estados Unidos en un 44 % entre 2010 y 2020. Solo en 2020, el uso de electricidad en las tiendas de los Estados Unidos cayó más del 14 % debido a la instalación de iluminación LED, al uso de sistemas de automatización para edificios y la incorporación de sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación de consumo eficiente.

Asimismo, la compañía sigue avanzando hacia su objetivo de eliminar la espuma de poliestireno expandido (EPS) y la película de cloruro de polivinilo (PVC) de los empaques de marcas privadas para 2023, reemplazando estos productos por materiales reciclables innovadores.

Fortalecer a las comunidades

A lo largo de 2020, The Home Depot siguió priorizando el cuidado de las comunidades donde opera. Contribuyó con más de $50 millones en fondos y suministros para apoyar a las comunidades afectadas por la COVID-19, incluyendo casi 3.4 millones de mascarillas N95 para ayudar a los trabajadores de atención médica de primera línea en todo el país.

La compañía también marcó el hito de invertir más de $35 millones desde 2017 en organizaciones que trabajan para mejorar la equidad social y anunció su compromiso de duplicar su inversión en el programa Retool Your School en beneficio de universidades y colegios universitarios históricamente afroestadounidenses (HBCU) a un millón de dólares anuales.

En 2020, The Home Depot gastó $3,200 millones con diversos proveedores y anunció que está creando un programa para incentivarlos a hacer crecer su negocio con proveedores diversos, lo que amplía el impacto de la compañía en la cadena descendente con organizaciones diversas en todo el país.

The Home Depot Foundation continúa su trabajo para servir a los veteranos, capacitar a los técnicos y responder a las comunidades afectadas por desastres naturales. En el año fiscal 2020, la fundación alcanzó la marca de $350 millones de camino a cumplir su promesa de $500 millones destinados a causas de los veteranos para 2025. Como parte de su compromiso de capacitar a 20,000 técnicos, tanto hombres como mujeres, para 2028 e invertir $50 millones para cerrar la brecha del trabajo calificado, la fundación ha capacitado a 15,000 técnicos y ha certificado a 5,000 desde 2018.

En 2020, también comprometió $4 millones para comunidades afectadas por desastres naturales.

Para leer el informe ESG 2021 de The Home Depot, visite https://thd.co/2021ESGReport.

