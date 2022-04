The Home Depot se presentará en la octava conferencia anual de resumen para el sector minorista de J.P. Morgan

ATLANTA, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ The Home Depot®, la tienda de reformas para el hogar más grande del mundo, anunció hoy que Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero, se presentará en la octava Conferencia anual de resumen para el sector minorista de J.P. Morgan. La presentación comenzará el jueves 7 de abril de 2022 a las 11:00 a. m., hora del este.

La presentación se transmitirá en vivo por internet en http://ir.homedepot.com/events-and-presentations. El enlace para conectarse se publicará bajo "Events and Presentations". Una vez haya concluido el evento en vivo, la transmisión web quedará en archivo y estará disponible en la misma ubicación.

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2021, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se encuentra en el lugar #18 en la lista Fortune 500 2021.

FUENTE The Home Depot

