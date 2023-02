The Home Depot y Ecolab lanzan Ecolab® Scientific Clean

Por primera vez en la historia, el poder de los productos de limpieza con base científica de Ecolab está disponible en las tiendas minoristas

ATLANTA, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® está ampliando su línea de productos de limpieza mediante una alianza con Ecolab Inc., líder mundial en soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones, con el objetivo de lanzar Ecolab Scientific Clean. La nueva línea de productos minoristas ofrece las soluciones de limpieza para uso comercial, industrial y residencial por las que se conoce a Ecolab, ahora disponibles en The Home Depot. La más reciente línea de productos les dará a los clientes profesionales y autodidactas acceso en la tienda a una innovadora tecnología de limpieza.

Esta exclusiva alianza de reformas para el hogar con The Home Depot representa la primera de su tipo en los 100 años de historia de Ecolab.

"Nos entusiasma darle la bienvenida a Ecolab, una de las marcas más conocidas y confiables en el segmento de productos de limpieza de alta calidad en la industria, a The Home Depot, y nos enorgullece ofrecer lo último en tecnología de limpieza a nuestros clientes profesionales y autodidactas", expresó Jeff Kinnaird, vicepresidente ejecutivo de comercialización. "Tener a Ecolab Scientific Clean en nuestras estanterías no solo les permite a nuestros clientes profesionales ofrecer una limpieza técnica, sino que también hace que nuestros clientes autodidactas puedan llevar ese poder limpiador a sus hogares".

Los productos de Ecolab Scientific Clean están disponibles en las tiendas y online en The Home Depot e incluyen las siguientes categorías de productos de limpieza:

Desengrasantes: Esta línea de productos de alta resistencia y acción rápida está diseñada para atacar y disolver la grasa y el aceite en tiendas industriales, cocinas, automóviles e incluso concreto y vías de conducción al aire libre, lo que les permite a los usuarios tener éxito en los proyectos de limpieza más difíciles.

Concentrado para lavado a presión: Los concentrados para lavado a presión de Ecolab Scientific Clean les ofrecen a los clientes opciones para concreto y vías de conducción, exteriores del hogar y vías laterales, o un producto prémium para todo propósito.

Limpiadores de baño: La limpieza adecuada de un baño implica una variedad de productos y la línea de Ecolab Scientific Clean cuenta con ácido limpiador para el inodoro, removedor de óxido de cal, removedor de manchas de hongos y moho, así como espuma limpiadora para tinas y duchas.

Limpiadores y acabados para pisos: Ya sea para un cliente profesional o autodidacta, Ecolab Scientific Clean ofrece potentes limpiadores y acabados para pisos, como un separador de acción rápida, un limpiador de madera maciza y laminada, y un acabado de bajo mantenimiento para alto tráfico.

"Todos los días, en países de todo el mundo, restaurantes, hospitales y hoteles depositan su confianza en los productos Ecolab para mantener limpias sus cocinas, quirófanos y habitaciones de huéspedes", señaló Darrell Brown, presidente y director de operaciones de Ecolab. "Por primera vez, nuestros nuevos productos Ecolab Scientific Clean aportarán 100 años de experiencia e innovación a los clientes de The Home Depot".

La línea de productos Ecolab Scientific Clean ya está disponible en todas las tiendas The Home Depot y online. Para obtener más información sobre este lanzamiento, visite www.homedepot.com/ecolab.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del tercer trimestre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,319 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

