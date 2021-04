- The Journey Through Time Masterplan marca otro hito destacado en la protección y capacidad de compartir el sitio cultural y de herencia de AlUla con el mundo

- Cinco distritos únicos, conectados por un ámbito público de 20 kilómetros de largo denominado Wadi of Hospitality, van a proteger 200.000 años de historia natural y humana dentro del área histórica central de 20 kilómetros de AlUla, un paisaje cultural único que se encuentra situado en el noroeste de Arabia, y que abarca un wadi (valle fluvial estacional) que culmina en la ciudad nabatea de Hegra, declarada Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO

- Se trata del primer plan maestro dentro de una serie de AlUla que está concebido como un museo viviente, y en él se incluyen 15 nuevos activos culturales, un oasis cultural rejuvenecido de 9 kilómetros, 10 millones de metros cuadrados de espacios verdes y abiertos y también un tranvía bajo en carbono con un recorrido de 46 kilómetros, al tiempo que contribuye a la hospitalidad de AlUla con una oferta de 5.000 llaves adicionales del hotel.

ALULA, Arabia Saudita, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Su Alteza Real el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman, presidente de la Royal Commission for AlUla, ha lanzado hoy el plan maestro de The Journey Through Time para AlUla, Arabia Saudita, que va a servir para que los visitantes se sumerjan en 200.000 años de historia natural y humana.

Si desea ver el comunicado multimedia haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8878751-the-journey-through-time-masterplan-alula-cultural-heritage-site/