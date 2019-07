The Killers encabeza el Yasalam After-Race Concert de la noche del domingo en el Grand Prix de Abu Dabi 2019

ABU DABI, EAU, 16 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El circuito Yas Marina y FLASH Entertainment anunciaron las próximas superestrellas de la música global que actuarán en el Yasalam After-Race Concert de este año como parte del GRAND PRIX DE ABU DABI ETIHAD AIRWAYS 2019 DE LA FÓRMULA 1.

El grupo de rock estadounidense The Killers llevará su insuperable catálogo de éxitos masivos mundiales, incluso "Mr Brightside", "Somebody Told Me", "Human" y otras canciones, a la du Arena de la Isla de Yas el domingo, 1 de diciembre.