The Killers será a atração principal no Concerto depois da corrida Yasalam do domingo à noite no Abu Dhabi Grand Prix 2019

A adição do The Killers ao line-up internacional aprofunda a grande animação e embalo criado no começo do ano com o anúncio de que a sensação do hip-hop norte-americano Travis Scott irá se apresentar no Concerto depois da corrida Yasalam na sexta-feira.

Subindo a um palco em Abu Dhabi pela segunda vez em sua incrível carreira, o The Killers irá fechar as comemorações musicais da F1® deste ano com um show épico apresentando seus maiores sucessos.

Além dos admiradores da música de todas as idades que são fãs tanto de Travis Scott quanto do The Killers, os Concertos depois da corrida Yasalam da sexta-feira e do domingo também farão muito sucesso entre os espectadores internacionais de corridas.

Como uma ótima oferta para os leais fãs de corrida, também há um desconto 'Early Bird' de até 20% para a compra das entradas para o Abu Dhabi Grand Prix antes de 31 de julho.

Al Tareq Al Ameri, CEO da Yas Marina Circuit, afirmou: "Estamos felizes por anunciar que The Killers será a atração principal na noite de domingo no Concerto depois da corrida do Abu Dhabi Grand Prix.

"Com seu grande número de hinos globais, forte base de fãs e incríveis performances ao vivo, o The Killers é a banda perfeita para tocar na du Arena no final do quarto dia da grande ação da F1®."

"O FÓRMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX deste ano será uma celebração do melhor do esporte automotor e da música ao vivo com cinco dias completos de entretenimento dentro e fora das pistas comemorando nossa segunda década de sucesso no Yas Marina Circuit de Abu Dhabi."

O FÓRMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 acontecerá de quinta-feira, 28 de novembro a segunda-feira, 2 de dezembro — cinco dias completos de entretenimento dentro e fora das pistas na Yas Island.

As entradas estão disponíveis on-line em www.yasmarinacircuit.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/947523/The_Killers_Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg

FONTE Yas Marina Circuit

Related Links

http://www.yasmarinacircuit.com



SOURCE Yas Marina Circuit