The Man of Sorrows de Sandro Botticelli estrella en Sotheby's

The Man of Sorrows llega a la subasta después de que Sotheby's batiera el récord con la venta de Young Man Holding a Rounde l de Botticelli en enero de 2021, en la que se obtuvieron 92,2 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los retratos de cualquier época más valiosos jamás vendidos, una de las pinturas de maestros antiguos más valiosas jamás vendidas en una subasta de maestros antiguos. A pesar de la histórica venta de este año, las obras de Botticelli -de cualquier época- siguen siendo extremadamente raras en las subastas. Sus últimas obras, en particular, aparecen muy raramente en el mercado, y sólo se conocen otras tres obras de este periodo (posterior a 1492) en manos privadas

George Wachter, presidente de Sotheby's y codirector mundial de pinturas de maestros antiguos, comentó: "Sacar a subasta una obra de Botticelli de esta calidad es un acontecimiento importante en el mundo de los maestros antiguos, pero hacerlo un año después de la histórica venta de Young Man Holding a Roundel de Botticelli es un fenómeno único en una generación. Este extraordinario cuadro es un excelente ejemplo de lo que hace de Botticelli un artista tan cautivador: un estilo visual audaz unido a un enfoque singularmente humano del retrato. Tomando un tema bastante difícil y sombrío como es el de Cristo tras su persecución, Botticelli crea un retrato profundamente complejo y conmovedor que es verdaderamente atemporal."

Christopher Apostle, Jefe de Pinturas Antiguas de Sotheby's en Nueva York, dijo: "Durante la última década de su vida, la producción de Botticelli fue notablemente diferente de su carrera anterior, que a menudo se caracteriza como el epítome de los ideales renacentistas de humanismo y belleza. The Man of Sorrows es una representación extraordinariamente realista de Cristo, que simboliza su sufrimiento y su muerte, pero con un asombroso grado de humanidad que es el sello de los retratos de Botticelli, y muestra la divinidad de Cristo con una asombrosa profundidad psicológica. El cuadro pone de relieve la intensa espiritualidad de Botticelli, que influyó en gran medida en su obra y su vida posteriores, y ofrece una visión única del hombre Botticelli y del artista Botticelli."

The Man of Sorrows se presentará en una exposición pública en Hong Kong del 7 al 11 de octubre, donde el interés por el artista ha alcanzado un máximo histórico en Sotheby's y en la escena artística en general: El récord de Botticelli Young Man Holding a Roundel fue subvalorado por un coleccionista asiático; y el año pasado, una exposición de la obra del artista en el Hong Kong Museum of Art recibió una gran aclamación (Botticelli and His Times – Masterworks from the Uffizi, abrió del 23 de octubre hasta febrero de 2021).

Tras la exposición de Hong Kong, The Man of Sorrows embarcará en una gira mundial por Los Ángeles, Londres y Dubái antes de volver a Nueva York para una exposición de preventa en enero.

Acerca de Sotheby's

Fundada en 1744, Sotheby's es el principal destino del mundo para el arte y el lujo. Sotheby's promueve el acceso, el conocimiento y la preservación de las obras de arte y los objetos raros a través de subastas y canales de compra, como las ventas privadas, el comercio electrónico y la venta al por menor. Nuestro mercado global de confianza está respaldado por una plataforma tecnológica líder en el sector y una red de especialistas que abarca 40 países y 50 categorías, entre las que se incluyen el arte contemporáneo, el arte moderno e impresionista, los maestros antiguos, las obras de arte chinas, las joyas, los relojes, el vino y las bebidas espirituosas, y los interiores, entre otras muchas.

* Los presupuestos no incluyen la prima del comprador ni la prima por gastos generales. Los precios alcanzados incluyen el precio de martillo más la prima del comprador y la prima por gastos generales, y son netos de los honorarios pagados al comprador cuando éste ha presentado una oferta irrevocable.

Siga las subastas en directo y haga ofertas en tiempo real, descubra el valor de una obra de arte, navegue por los catálogos de venta, vea el contenido original y mucho más en sothebys.com, y descargue la app de Sotheby's para iOS y Android .

