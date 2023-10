The New York Times Company et PressReader annoncent un nouvel accord pour favoriser la distribution mondiale et atteindre de nouveaux publics

Ce partenariat offre à un public mondial encore plus large un accès sans pareil au travail journalistique de confiance du New York Times, qui a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, et compte notamment le nombre le plus élevé de prix Pulitzer parmi les organisations médiatiques. Compte tenu de la portée étendue de PressReader, cette intégration élargira un peu plus la distribution des contenus journalistiques riches du New York Times.

PressReader, en tant que partenaire industriel du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC, World Travel and Tourism Council), est particulièrement bien placé pour offrir le New York Times aux voyageurs du monde entier, que ce soit au sol, dans les airs ou en mer. Le New York Times sera en outre accessible dans de nombreux endroits éloignés et isolés disposant d'une connectivité limitée, tels que les centres de recherche scientifique en Antarctique. De plus, PressReader distribuera désormais le New York Times aux bibliothèques publiques et aux établissements de soins en dehors des États-Unis.

Les partenaires de PressReader, répartis dans plus de 150 pays, peuvent désormais accéder l'édition numérique du New York Times, mais aussi à son produit numérique « News », qui rassemble des articles journalistiques actuels et historiques remontant à 1851. Par ailleurs, dans le cadre de l'accord, The New York Times Company poursuivra sa collaboration de dix ans avec PressReader et sa plateforme technologique Branded Editions en marque blanche, qui offre des fonctions de traduction automatique, d'audio à la demande et d'autres fonctions d'accessibilité, pour le New York Times, l'International New York Times et TimesDigest.

« Nous sommes ravis d'élargir notre relation avec PressReader Group », a déclaré Andy Wright, vice-président président principal, responsable des abonnements institutionnels mondiaux chez The New York Times Company. « Au New York Times, nous pensons qu'un journalisme de qualité a le pouvoir de rendre la vie de chaque lecteur plus riche et plus satisfaisante, et la société dans son ensemble plus forte et plus juste. Cet accord nous permet d'accroître l'accès à notre contenu journalistique original et indépendant de haute qualité à travers le monde, et de toucher un public mondial encore plus large ».

« Depuis plus de vingt ans, le New York Times est une publication très demandée dans nos secteurs B2B, ce qui témoigne de la renommée internationale de son journalisme. Cette demande persistante a fait de PressReader un choix naturel pour forger un tel partenariat avec The New York Times Company », a déclaré Steve Chapman, vice-président principal des partenariats de contenu du groupe d'entreprises PressReader. « Notre collaboration répond à la demande de nos lecteurs. Qu'ils profitent d'un moment de détente pendant leurs vacances, qu'ils aient du temps libre pendant un voyage d'affaires ou qu'ils soient simplement à la recherche d'informations dans leur bibliothèque locale, ils peuvent compter sur le journalisme réfléchi du New York Times, grâce à PressReader et ses partenaires ».

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec The New York Times Company, dont le contenu aide les gens à comprendre le monde grâce à son engagement en faveur de la recherche de la vérité », a déclaré Ruairí Doyle, PDG du groupe d'entreprises PressReader. « Ce partenariat sert notre mission, qui est de stimuler et d'enrichir les esprits curieux. Ensemble, nous nous engageons fermement à fournir un journalisme de premier ordre et une expérience de lecture inégalée à un public mondial et diversifié, à garantir l'excellence continue des reportages et à former des citoyens conscients à l'ère du numérique ».

À propos de The New York Times Company :

The New York Times Company (NYSE: NYT) est une source journalistique fiable indépendante de qualité dont la mission est de rechercher la vérité et d'aider les gens à comprendre le monde. Avec plus de 9 millions d'abonnés à travers une gamme variée de produits imprimés et numériques, allant de l'actualité à la cuisine, en passant par les jeux et les sports, le Times est passé du statut de leader de l'information locale et régionale à une entreprise médiatique diversifiée avec des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs curieux dans le monde entier. Suivez l'actualité de l'entreprise sur NYTCo.com .

À propos de PressReader Limited :

PressReader Limited (« la société ») s'est donné pour mission de stimuler et d'enrichir les esprits curieux en mettant à leur portée un univers de contenu de qualité. La société est un groupe d'entreprises (dont font partie PressReader et Branded Editions ) qui conçoit des solutions technologiques pour la diffusion et la consommation de contenu, le soutien aux éditeurs, l'intelligence du contenu et l'engagement des marques. La société travaille avec les éditeurs de plus de 14 000 journaux, magazines et publications éducatives et collabore avec des partenaires commerciaux internationaux dans 150 pays afin que les personnes aux quatre coins du monde puissent accéder à un contenu de qualité. De plus amples informations sur PressReader sont disponibles sur le site http://www.pressreader.com .

Contact pour les demandes de renseignements des médias : Eva Wu, groupe d'entreprises PressReader, [email protected], 778-238-3594 ; Alexis Mortenson, The New York Times, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2238539/PressReader_Inc__The_New_York_Times_Company_and_PressReader_Anno.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2238540/PressReader_Inc__The_New_York_Times_Company_and_PressReader_Anno.jpg

SOURCE PressReader Inc.