The New York Times Company und PressReader kündigen neue Vereinbarung an, um globalen Vertrieb zu fördern und neue Zielgruppen zu erreichen

Diese Partnerschaft verschafft einem noch breiteren globalen Publikum einen beispiellosen Zugang zum vertrauenswürdigen Journalismus der The New York Times, der zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten hat, darunter die meisten Pulitzer-Preise (Pulitzer Prizes) unter den Nachrichtenorganisationen. Angesichts der großen Reichweite von PressReader wird diese Integration die Verbreitung der reichhaltigen journalistischen Inhalte von The New York Times weiter ausbauen.

PressReader ist als Branchenpartner des World Travel and Tourism Council (WTTC) einzigartig positioniert, um Reisenden weltweit The New York Times anzubieten – zu Lande, in der Luft und auf See. Der Journalismus von The New York Times wird außerdem an zahlreichen abgelegenen und isolierten Orten mit begrenzter Konnektivität verfügbar sein, wie etwa in wissenschaftlichen Forschungszentren in der Antarktis. Darüber hinaus wird PressReader nun auch außerhalb der USA den Journalismus der The New York Times an öffentliche Bibliotheken und Pflegeeinrichtungen verteilen.

Die Vertriebspartner von PressReader in über 150 Ländern können nun nicht nur die digitale Replika-Ausgabe der The New York Times beziehen, sondern auch deren digitales „News"-Produkt, das aktuellen und historischen Journalismus bis zurück ins Jahr 1851 enthält. Darüber hinaus wird The New York Times Company im Rahmen der Vereinbarung ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit PressReader und dessen White-Label-Tech-Plattform Branded Editions – die mit automatischer Übersetzung, On-Demand-Audio-Funktionen und zusätzlichen Zugänglichkeitsfunktionen ausgestattet ist – für The New York Times, The International New York Times und TimesDigest fortsetzen.

„Wir freuen uns, unsere Beziehung zur PressReader Group auszubauen", sagte Andy Wright, Senior Vice President, Head of Global Institutional Subscriptions bei The New York Times Company. „Wir bei The New York Times glauben, dass großartiger Journalismus die Kraft hat, das Leben jedes Lesers reicher und erfüllter und die gesamte Gesellschaft stärker und gerechter zu machen. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, den Zugang zu unserem hochwertigen, originellen und unabhängigen Journalismus von überall auf der Welt zu verbessern und ein noch größeres globales Publikum zu erreichen."

„Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist The New York Times in unseren B2B-Sektoren einer der meistgefragten Titel, was ein Beweis für ihren international anerkannten Journalismus ist. Diese anhaltende Nachfrage machte es für PressReader zu einer natürlichen Entscheidung, eine solche Partnerschaft mit The New York Times Company einzugehen", sagte Steve Chapman, Senior Vice President of Content Partnerships der PressReader Group of companies. „Unsere Zusammenarbeit ist eine direkte Reaktion auf das Feedback unserer Leser. Ganz gleich, ob sie im Urlaub einen entspannenden Moment genießen, sich auf einer Geschäftsreise eine Auszeit gönnen oder einfach nur in ihrer örtlichen Bibliothek nach Wissen suchen, sie können sich auf den durchdachten Journalismus von The New York Times verlassen – über PressReader und seine Partner."

„Wir freuen uns über die Vertiefung unserer Partnerschaft mit The New York Times Company, deren Inhalte Menschen helfen, die Welt durch ihr Engagement für die Suche nach der Wahrheit zu verstehen", sagte Ruairí Doyle, CEO der PressReader Group of companies. „Diese Partnerschaft dient unserer Mission, wissbegierige Köpfe zu fördern und zu bereichern. Gemeinsam sind wir fest entschlossen, erstklassigen Journalismus und ein unvergleichliches Leseerlebnis für ein weltweites und vielfältiges Publikum zu bieten, die kontinuierliche Qualität der Berichterstattung zu gewährleisten und informierte Bürger in diesem digitalen Zeitalter zu fördern."

Informationen zu The New York Times Company:

The New York Times Company (NYSE: NYT) ist eine vertrauenswürdige Quelle für unabhängigen Qualitätsjournalismus, dessen Mission es ist, die Wahrheit zu finden und den Menschen zu helfen, die Welt zu verstehen. Mit mehr als 9 Millionen Abonnenten in einer Vielzahl von Print- und Digitalprodukten – von Nachrichten über Kochen bis hin zu Spielen und Sport – hat sich The Times von einem lokalen und regionalen Nachrichtenführer zu einem vielfältigen Medienunternehmen mit wissbegierigen Lesern, Hörern und Zuschauern rund um den Globus entwickelt. Folgen Sie den Nachrichten über das Unternehmen auf NYTCo.com .

Informationen zu PressReader Limited:

PressReader Limited („das Unternehmen") befindet sich auf einer Mission, wissbegierige Köpfe zu fördern und zu bereichern, indem es ein Universum von Qualitätsinhalten in Reichweite bringt. Das Unternehmen ist eine Gruppe von Unternehmen (darunter der Marken PressReader und Branded Editions ), die Technologielösungen für die Bereitstellung und den Konsum von Inhalten, die Befähigung von Verlegern, Content Intelligence und Brand Engagement entwickeln. Das Unternehmen arbeitet mit den Verlegern von mehr als 14.000 Zeitungen, Zeitschriften und Bildungspublikationen zusammen und kooperiert mit globalen Geschäftspartnern in 150 Ländern, um Menschen in aller Welt mit hochwertigen Inhalten zu versorgen. Weitere Informationen zu PressReader finden Sie auf http://www.pressreader.com .

