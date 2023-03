THE NEW YORK WOMEN'S FOUNDATION ANUNCIA A LAS HOMENAJEADAS QUE HARÁN HISTORIA PREVIO AL CELEBRATING WOMEN® BREAKFAST 2023

El evento anual reconocerá a Huma Abedin, Lynn Nottage, Loretta J. Ross y a la Women's Community Justice Association por su promoción de la equidad de género, económica y racial

NUEVA YORK, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The New York Women's Foundation (La Fundación de Mujeres de Nueva York) se enorgullece en anunciar a Huma Abedin, experta en política, autora, y jefa de gabinete de Hillary Clinton; Lynn Nottage, dramaturga y guionista galardonada con el Premio Pulitzer; profesora Loretta J. Ross, activista y cocreadora de la teoría de la justicia reproductiva; y el socio beneficiario Women's Community Justice Association (Asociación de Justicia Comunitaria de Mujeres) (WCJA) se encuentran entre las distinguidas homenajeadas que serán reconocidas en el Celebrating Women® Breakfast de este año. El evento emblemático de The New York Women's Foundation se llevará a cabo el 4 de mayo en el Marriott Marquis de la ciudad de Nueva York, rindiendo homenaje a estas extraordinarias mujeres y a los socios beneficiarios de la fundación, que promueven soluciones innovadoras y audaces para crear un futuro equitativo y justo para las mujeres y las familias en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y otros lugares.

El premio Celebrating Women® se otorga a una mujer, grupo u organización cuyos logros hayan generado un impacto positivo e influido en la vida de las mujeres y las niñas de todo el mundo. Algunas importantes homenajeadas anteriores del Celebrating Women® Breakfast son Hillary Clinton (galardonada con el Century Award), Cyndi Lauper (galardonada con el Vision Award), Tarana Burke, Christiane Amanpour, Ana María Archila, Whoopi Goldberg, Nikole Hannah-Jones, Gloria Steinem, Queen Latifah y Dolores Huerta (galardonada con el Century Award).

Las homenajeadas confirmadas para 2023 incluyen:

Huma Abedin , miembro del personal político y asesora de Hillary Clinton , autora del BOTH/AND: A Life in Many Worlds del New York Times , éxito de ventas

, miembro del personal político y asesora de , autora del del , éxito de ventas Lynn Nottage , dramaturga, guionista y la primera mujer de la historia en ganar dos premios Pulitzer por Drama

, dramaturga, guionista y la primera mujer de la historia en ganar dos premios Pulitzer por Drama Loretta J. Ross , profesora, activista y visionaria cuyo trabajo en materia de justicia reproductiva fue el primero en ofrecer un marco intersectorial que conecta la justicia social, los derechos humanos y la libertad reproductiva

, profesora, activista y visionaria cuyo trabajo en materia de justicia reproductiva fue el primero en ofrecer un marco intersectorial que conecta la justicia social, los derechos humanos y la libertad reproductiva Women's Community Justice Association (WCJA), socio beneficiario dedicado a mejorar la vida de las mujeres y las neoyorquinas de género expansivo afectadas por el encarcelamiento masivo

"El Celebrating Women® Breakfast es una oportunidad especial para reunir a las mujeres con la visión compartida de una ciudad de Nueva York justa y equitativa, y ofrecerles a las personas en la primera línea del cambio los homenajes y el reconocimiento que tanto merecen", comentó Ana L. Oliveira, presidenta y directora ejecutiva de The New York Women's Foundation. "No podríamos estar más felices de reunir y celebrar su importante trabajo y sus logros colectivos mientras nos unimos en solidaridad".

Durante más de 35 años, Celebrating Women® Breakfast ha sido una expresión de generosidad radical, que une e inspira a la comunidad de The New York Women's Foundation, empodera a las mujeres y recauda fondos de gran importancia para apoyar a los socios beneficiarios que dirigen la lucha por la justicia de género, racial y económica. Suma tu espíritu y fortaleza al poder de nuestra comunidad imparable reservando tus boletos hoy y donando en https://www.nywf.org/cwb2023/.

Acerca de The New York Women's Foundation

The New York Women's Foundation ("La Fundación de Mujeres de Nueva York") es una voz para las mujeres y las personas con género expansivo y una fuerza para el cambio. La misión de la fundación es crear un futuro equitativo y justo para las mujeres y las familias. Logra este objetivo uniendo alianzas interculturales y comunitarias que promueven la acción. La fundación invierte en soluciones comunitarias innovadoras y audaces lideradas por mujeres que promueven la estabilidad económica, la seguridad y la salud de las mujeres menos favorecidas. La fundación ha distribuido más de $100 millones en sus 35 años de existencia a más de 500 organizaciones, lo que ha impactado a millones de mujeres y niñas en la ciudad de Nueva York y en otros lugares. Si desea obtener más información sobre el trabajo de The New York Women's Foundation para transformar vidas, familias y comunidades, visite www.nywf.org.

