The Players' Tribune amplía su presencia narrativa a nivel mundial, anunciando su debut en EMEA esta primavera

Con oficinas en Londres y Barcelona, esta nueva iniciativa de negocio se llevará a cabo en colaboración con Gerard Piqué y su grupo inversor, Kosmos, que desempeñará un papel integral en la conformación de la empresa. Entre los atletas que junto a Piqué se asociarán a esta plataforma se encuentran Dani Alves, Ronaldinho, Carmen Jordá, Thibaut Courtois, David Villa, Pau y Marc Gasol, Ivan Rakitić, Tomáš Berdych, Stipe Miocic, Thiago Alcântara y otros.

El lanzamiento oficial de TPT en EMEA tendrá lugar en la primavera del 2018 con un contenido robusto y multilingüe en anticipación a la Copa del Mundo del 2018. La plataforma presentará una programación original generada por atletas de todos los deportes, con énfasis en vídeo.

Desde su lanzamiento en 2014, The Players' Tribune ha sido un medio fiable para los atletas de todo el mundo; más de 1800 deportistas han compartido sus historias personales y analizado temas importantes en la plataforma. El lanzamiento de TPT en EMEA mantendrá este ímpetu con la contribución de atletas como Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Gabriel Jesus, Harry Kane, Antoine Griezmann, Gianluigi Buffon, James Rodríguez, Robert Lewandowski, Marta, Sachin Tendulkar, Jason Day, Ruqsana Begum, Lieke Martens, Francesco Totti, Associação Chapecoense de Futebol y muchos otros.

"En nombre de los atletas de todo el mundo, puedo decir sin lugar a dudas que nunca ha habido mayor necesidad de una plataforma como The Players' Tribune", dice Gerard Piqué. "Ocurren tantas cosas en nuestra vida personal y profesional, lejos de la atención de los medios y más allá de lo que se publica en las noticias. The Players' Tribune nos da la oportunidad de expresar nuestras emociones y perspectivas personales; algo que simplemente no podemos encontrar en ningún otro lugar. Estoy emocionado por trabajar con The Players' Tribune para conectar aún mejor con los fans del deporte."

Derek Jeter, cofundador de TPT, añade: "Aunque The Players' Tribune ya se ha convertido en un lugar de confianza para muchos atletas, está claro que contamos con una gran oportunidad de redoblar nuestros esfuerzos a nivel mundial. Nuestra comunidad de atletas es sumamente importante y ha sido la fuerza motriz de todo lo que hacemos, por lo que me complace darle la bienvenida a Gerard al equipo y espero trabajar con él para desarrollar una comunidad aún más grande como parte de la evolución de TPT".

"En solo tres años nos hemos convertido en una marca líder mundial que integra un contenido auténtico que trasciende el deporte", dice Jeff Levick, CEO de The Players' Tribune. "Deseamos ser el líder global indiscutible en contenido generado por atletas, en todas las plataformas y junto con socios estratégicos. Estamos entusiasmados por la colaboración con Gerard, a quien le apasiona el desarrollo de esta empresa y la creación de una estrategia global para The Players' Tribune."

ACERCA DE THE PLAYERS' TRIBUNE

The Players' Tribune (TPT) es una plataforma de contenido única en su clase desarrollada por atletas y para atletas a fin de conectarse con sus seguidores a través del poder de sus historias. Al proporcionarle a los atletas las herramientas que necesitan para crear contenido verdaderamente personal y contar sus historias, The Players' Tribune está rediseñando el mundo del deporte y la cultura a través del punto de vista de los jugadores. Más de 1800 atletas han contribuido a la plataforma a través de impactantes historias, series de vídeo y audio de largo y corto formato. Fundado por Derek Jeter en 2014, TPT proporciona una percepción única de la conversación deportiva diaria y acerca a los seguidores más que nunca a los deportes que tanto adoran. Para obtener más información visite www.theplayerstribune.com o interactúe con el equipo en Instagram, Facebook y Twitter.

ACERCA DE KOSMOS

Kosmos es un grupo inversor que desarrolla una cartera global de activos deportivos, mediáticos y de entretenimiento aprovechando las sinergias estratégicas en todas las formas de contenidos, plataformas, tecnologías y geografías. Gerard Piqué, estrella de fútbol de España y del FC Barcelona es el fundador y presidente de Kosmos. El grupo cuenta con el respaldo de Hiroshi Mikitani, presidente y consejero delegado de Rakuten, empresa de comercio electrónico con sede en Tokio.

