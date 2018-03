The Players' Tribune expande a presença da contação de histórias para o mundo todo e anuncia sua chegada à região EMEA na primavera do hemisfério norte

Com escritórios em Londres e Barcelona, esse novo empreendimento fará uma parceria com Gerard Piqué e com o Kosmos, seu grupo de investimento, que desempenhará um papel importante na forma como a empresa funcionará. Além de Piqué, a TPT fez parceria com outros atletas para o lançamento, como Dani Alves, Ronaldinho, Carmen Jordá, Thibaut Courtois, David Villa, Pau e Marc Gasol, Ivan Rakitić, Tomáš Berdych, Stipe Miocic e Thiago Alcântara, entre outros.

A TPT será lançada oficialmente na região EMEA na primavera do hemisfério norte de 2018, com conteúdo amplo disponível em vários idiomas, em uma espécie de aquecimento para a Copa do Mundo de 2018. A plataforma contará com uma programação original, gerada por atletas, sobre todos os esportes, com ênfase em conteúdo em vídeo. Além da contação de histórias intensa e característica da TPT, a plataforma deseja redefinir o conceito de "esporte ao vivo" pelas lentes do atleta.

Desde seu lançamento em 2014, The Players' Tribune tem sido um veículo de confiança para atletas do mundo todo – mais de 1.800 atletas já compartilharam suas histórias pessoais e discutiram questões importantes na plataforma. O lançamento da TPT na região EMEA aproveitará esse embalo, com atletas colaboradores como Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Gabriel Jesus, Harry Kane, Antoine Griezmann, Gianluigi Buffon, James Rodríguez, Robert Lewandowski, Marta, Sachin Tendulkar, Jason Day, Ruqsana Begum, Lieke Martens, Francesco Totti, Associação Chapecoense de Futebol e muitos outros.

"Em nome dos atletas do mundo todo, posso afirmar que nunca houve uma necessidade tão grande de uma plataforma como The Players' Tribune", afirmou Gerard Piqué. "Tantas coisas acontecem na nossa vida e na nossa carreira – coisas longe dos holofotes da mídia e muito além do que aparece nas notícias! The Players' Tribune nos dá a oportunidade de compartilhar nossas opiniões, emoções e perspectivas – que, simplesmente, não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Internet. Estou empolgado por poder trabalhar com a The Players' Tribune para me conectar ainda mais com os fãs."

Derek Jeter, cofundador da TPT, afirmou: "Como a The Players' Tribune já se tornou uma plataforma confiável para muitos atletas, está claro que ela representa uma oportunidade real de intensificar nossa força em nível global. Nossa comunidade de atletas é extremamente importante e tem sido a força motriz por trás de tudo que fazemos. Estou emocionado com a chegada de Gerard à equipe e ansioso para trabalhar com ele criar uma comunidade ainda maior como parte da próxima fase de evolução da TPT".

"Em apenas três anos, nós nos tornamos uma grande marca mundial de conteúdo autêntico e envolvente, que transcende o esporte", afirmou Jeff Levick, diretor geral da The Players' Tribune. "Nosso objetivo é ser uma empresa líder mundial em conteúdo gerado por atletas, entre todas as plataformas e em conjunto com parceiros estratégicos. Estamos muito felizes com a parceria com Gerard – ele coloca paixão na construção desta empresa e no desenvolvimento de um esquema global para The Players' Tribune."

Confira a publicação inaugural exclusiva de Gerard Piqué na The Players' Tribune: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/gerard-pique-a-long-story

Siga a TPT Global no Instagram: https://www.instagram.com/tptglobal/

SOBRE THE PLAYERS' TRIBUNE

The Players' Tribune (TPT) é a primeira plataforma desenvolvida por atletas para atletas, para conectá-los com os fãs por meio do poder da contação de histórias. Ao proporcionar aos atletas as ferramentas para criar conteúdo verdadeiramente pessoal e contar suas histórias, The Players' Tribune está recriando o mundo do esporte e da cultura a partir do ponto de vista do atleta. Mais de 1.800 atletas já contribuíram com a plataforma, com histórias impactantes e poderosas, longas e curtas, séries de vídeos e áudios. Fundada por Derek Jeter em 2014, a TPT oferece perspectivas exclusivas das conversas diárias sobre esportes e aproxima os fãs dos esportes que tanto amam. Para obter mais informações, acesse www.theplayerstribune.com ou interaja com a equipe no Instagram, Facebook e Twitter.

SOBRE O KOSMOS

Kosmos é um grupo de investimento que está construindo um portfólio de ativos nas áreas de esportes, mídia e entretenimento, aplicando sinergias estratégias em várias formas de conteúdo, plataformas, tecnologias e locais. Gerard Piqué, estrela de futebol da seleção espanhola e do FC Barcelona, é o fundador e presidente do Kosmos. O grupo conta ainda com o apoio de Hiroshi Mikitani, presidente e diretor geral da Rakuten, empresa de comércio eletrônico com sede em Tóquio.

