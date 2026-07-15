The Real Deal lanza TRD Policy Pro

Una nueva plataforma de inteligencia realiza el seguimiento de la enorme influencia de la política en el sector inmobiliario de Nueva York

NUEVA YORK, 15 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Real Deal, la mayor organización de noticias especializada en el sector inmobiliario en Estados Unidos, anunció hoy el lanzamiento oficial de TRD Policy Pro, una plataforma de inteligencia y base de datos con función de búsqueda, impulsada por su propia redacción, diseñada para ayudar a los profesionales del sector inmobiliario a comprender, realizar seguimiento y responder a las decisiones del gobierno que dan forma al mercado.

Luego de un exitoso lanzamiento preliminar a principios de este año, TRD Policy Pro ahora está disponible para todo el sector inmobiliario con una cobertura ampliada, capacidades de investigación mejoradas y nuevas opciones de suscripción para individuos, equipos y organizaciones empresariales.

El lanzamiento oficial se produce en un momento fundamental para el sector inmobiliario de Nueva York. Las políticas de la nueva administración municipal afectarán la normativa de los alquileres, el desarrollo urbanístico, la zonificación, los impuestos y el uso del suelo. Estas decisiones del gobierno pueden determinar si los proyectos siguen adelante y si las inversiones tienen éxito. Comprender las políticas se ha vuelto fundamental.

"Durante décadas, el sector inmobiliario de Nueva York se ha regido por la oferta y la demanda. Hoy en día, está también muy influenciado por las políticas públicas", afirmó Stuart Elliott, editor en jefe de The Real Deal. "Todos los actores del sector se enfrentan a un entramado cada vez más complejo de leyes y normativas. Mantenerse a la vanguardia de esos cambios no es opcional; es una ventaja competitiva".

Basada en más de dos décadas de cobertura galardonada sobre el sector inmobiliario por parte de The Real Deal, Policy Pro está diseñada para profesionales que desean ir más allá de la cobertura diaria de noticias. La plataforma combina la experiencia editorial de TRD con una potente base de datos de investigación.

Todos los días, el equipo editorial de The Real Deal envía boletines informativos seleccionados directamente a las bandejas de entrada de los suscriptores, en los que se destacan los acontecimientos más importantes del Ayuntamiento, Albany y los organismos reguladores. Estos resúmenes explican qué sucedió, por qué es importante y qué deben saber los profesionales del sector inmobiliario, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y centrarse en los asuntos con mayor probabilidad de afectar sus negocios.

Cuando los usuarios necesitan profundizar más, la base de datos con función de búsqueda de Policy Pro les permite investigar proyectos de ley, legislación, legisladores y temas de políticas. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de proyectos de ley específicos y recibir notificaciones por correo electrónico cuando se producen cambios importantes.

Las funciones de seguimiento legislativo de Policy Pro se centrarán en un principio en la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, con planes de expandirse a otras regiones donde las políticas públicas desempeñan una función importante en la configuración de los mercados inmobiliarios.

Policy Pro está diseñada para profesionales que trabajan en la intersección de la política y el sector inmobiliario, entre ellos:

Propietarios, operadores y promotores de edificios

Abogados especializados en derecho inmobiliario que asesoran a sus clientes sobre cuestiones normativas y legislativas

Prestamistas e inversionistas que evalúan riesgos y oportunidades

Equipos jurídicos, de cumplimiento normativo y de liderazgo de todo el sector inmobiliario, incluida la administración de propiedades, la construcción y la intermediación

Grupos de presión, funcionarios electos y su personal

Consultores y otras partes interesadas del sector inmobiliario

Los suscriptores reciben:

Boletines editoriales diarios y semanales que cubren los acontecimientos más importantes de Albany, el Ayuntamiento y los organismos reguladores

Reportajes y análisis exclusivos de la redacción de The Real Deal

Una base de datos con función de búsqueda sobre legislación, proyectos de ley, normativas y acciones gubernamentales

Seguimiento en tiempo real de los avances en las políticas y los cambios legislativos

Notificaciones sobre cambios en la redacción, el estado o los detalles principales de los proyectos de ley

Herramientas de investigación sobre legisladores, comités, organismos y temas de políticas

Análisis en lenguaje sencillo que traduce políticas complejas en inteligencia empresarial práctica

Acceso al contenido de noticias y datos de The Real Deal

Más allá de la cobertura y los datos diarios, Policy Pro tiene como objetivo crear una comunidad mediante eventos exclusivos, sesiones informativas sobre políticas, mesas redondas de ejecutivos y debates, tanto en línea como presenciales.

"A menudo se dice que el mayor impacto de cualquier ley es el de las consecuencias no deseadas", afirmó Elliott. "En medio de los debates sobre el impuesto a las residencias secundarias, el derecho de los inquilinos a comprar edificios y las posibles nuevas medidas de seguridad para las conversiones, Policy Pro está aquí para ayudar a los profesionales a comprender no solo las intenciones de los legisladores, sino también el efecto real de la legislación".

Para obtener más información o solicitar acceso, visite therealdeal.com/policy-pro.

Acerca de The Real Deal

Fundada en 2003, The Real Deal es la mayor fuente nacional de noticias, datos e inteligencia de mercado en el sector inmobiliario. Gracias a un periodismo galardonado, datos exclusivos, rankings, eventos y productos de inteligencia premium, The Real Deal ofrece la información en la que confían los propietarios, promotores, inversionistas, intermediarios y ejecutivos del sector.

Contacto:

Adam Farence, líder del proyecto de datos

[email protected]

Giovanni Lucchetti, director, soluciones de políticas y suscripciones

[email protected]

FUENTE The Real Deal