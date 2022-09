THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN ANUNCIA PROGRAMA DE EVENTOS PARA CAYMAN COOKOUT 2023

GEORGE TOWN, Islas Caimán, 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman y Chef Eric Ripert se complacen en anunciar el esperado programa de eventos para Cayman Cookout 2023, el anticipado festival gastronómico que se llevará a cabo el próximo 12 al 16 de enero de 2023. Después de una pausa de dos años, Cayman Cookout tendrá su gran retorno al resort, donde reunirá a los Chefs más talentosos, así como reconocidos expertos en vinos y licores con nuevos eventos nunca antes vistos por los asistentes.

Cookout Chefs

La décimo cuarta celebración que tendrá como anfitrión al chef Eric Ripert y contará con una impresionante alineación de grandes talentos como José Andrés, Adrienne Cheatham, Master Sommelier Aldo Sohm, Andrew Zimmern, Antonio Bachour, Charles Joly, Daniel Boulud, Dean Max, Dominique Crenn, Emeril Lagasse, Jennifer Carroll, Kristen Kish y Tom Colicchio. Los eventos y menús de degustación de Cayman Cookout han sido cuidadosamente diseñados por el chef Ripert, así como por los chefs participantes, quienes han trabajado en estrecha colaboración con el maestro sommelier Aldo Sohm, director de vinos de Cayman Cookout y Monica Dubar, gerente de bebidas en The Ritz-Carlton, Grand Cayman. Este año, en particular, se ha hecho hincapié en ampliar el menú de bebidas, ofreciendo eventos y menús diseñados bajo el lente de mixólogos y expertos en licores a nivel global. El equipo de bebidas ha seleccionado una extensa lista de vinos únicos que provienen de algunos de los productores más exclusivos y de renombre mundial.

El festival culinario también permitirá que los huéspedes conozcan dos nuevos conceptos gastronómicos del resort, así como las habitaciones y áreas comunes recientemente renovadas. Dentro de las instalaciones, se ubica Silver Palm Lounge, que conserva su icónico espíritu con interiores rediseñados; el Armario, un gabinete de madera diseñado exclusivamente para el restaurante, ofrece a los huéspedes una colección de descubrimientos indulgentes con rones exóticos y cigarros premium enrollados a mano, así como chocolates creados con el mejor cacao de la región del Caribe. Este espacio ofrecerá a los asistentes un ambiente relajado para descansar entre los diversos eventos. Adicionalmente, el resort inaugurará un nuevo restaurante llamado Saint June, el cual contará con un relajante ambiente de lujo, donde los huéspedes podrán disfrutar de experiencias culinarias sofisticadas y elegantes y un menú de bar inspirado en la cocina caribeña y Latinoamericana. El espacio ofrecerá cenas y eventos durante todo el fin de semana, incluyendo una memorable cena parrillera sudamericana.

Los asistentes también verán el regreso de emblemáticos eventos como The Beach Bash, Barefoot BBQ y Rum and Robusto junto con nuevos eventos incluyendo, pero no limitados a:

Una experiencia de vuelo privado al estilo Cayman Cookout junto al chef Eric Ripert presentado por Cayman Private Aviation

Excursiones culinarias en la isla, incluido un almuerzo en Cayman Brac

Degustaciones de vinos y paneles con productores de renombre mundial como Marc Gagnon

Exclusivas experiencias culinarias, incluido un reencuentro de Sous Chefs de Le Bernardin

Una demostración de Sommeliers liderada por el maestro sommelier Aldo Sohm , Michael Kennedy , Monica Dubar y Enrico Carmassi

Cenas y experiencias inspiradas en Latinoamérica y el Caribe en el recién abierto Saint June

Una celebración icónica producida por Moët & Chandon

La edición 2023 promete ser memorable, ya que incluirá experiencias únicas creadas por el programa de lealtad Marriott Bonvoy® y la Tarjeta de Crédito Chase Marriott Bonvoy®. La venta individual de boletos para todos los eventos estará disponible en el sitio online del evento a partir del 1 de octubre de 2022. Para conocer la lista completa de eventos visite el siguiente sitio.

Acerca de The Ritz-Carlton, Grand Cayman

Recientemente rediseñado en 2021, The Ritz-Carlton, Grand Cayman se ubica en 144 acres bellamente cuidados, desde las tranquilas aguas del North Sound hasta la arena blanca de la mundialmente reconocida playa de Seven Mile Beach. El complejo de lujo de las Islas Caimán es un Forbes Five-Star Hotel, que alberga 369 lujosas habitaciones diseñadas por la aclamada firma de diseño Champalimaud. Un elegante spa que ofrece una colección de tratamientos revitalizantes y sus seis restaurantes ofrecen a los huéspedes una gran variedad de delicias epicúreas, incluido el único restaurante AAA Five Diamond del Caribe, Blue by Eric Ripert. Además de un espectacular campo de golf de nueve hoyos diseñado por Greg Norman, el complejo también ofrece a los amantes del golf un simulador interior de última generación que utiliza la tecnología Trackman. Ideal para eventos de todos los tamaños, The Ritz-Carlton, Grand Cayman alberga el salón de eventos más grande de la isla, así como un estudio culinario interactivo. La programación familiar Ambassadors of the Environment diseñada por Jean-Michel Cousteau permite a los huéspedes de todas las edades descubrir la increíble flora y fauna de las Islas Caimán, mientras que el parque acuático Starfish Cay, canchas de tenis y baloncesto y una sala de juegos garantizan el entretenimiento de jóvenes y grandes. La configuración de suites de lujo más grande del Caribe, Seven South ofrece casi 18,000 pies cuadrados de espacio habitable interior y exterior, servicio personalizado y comodidades, así como impresionantes vistas panorámicas del Mar Caribe. Abarcando hasta 9 habitaciones, se encuentra el Grand Cayman Penthouse de tres habitaciones, el enclave privado está elevado en lo alto de la Ocean Tower del complejo evocando una sensación de estar en la cima del mundo. Cada año, el resort y chef Eric Ripert, dan la bienvenida a algunos de los mejores chefs del mundo y a los huéspedes para el festival culinario Cayman Cookout. Puede obtenerse más información sobre The Ritz-Carlton, Gran Cayman en http://www.ritzcarlton.com/grandcayman o llamando al teléfono +1 (345) 943-9000.

Contacto de prensa:

Melissa Peña, directora de Relaciones Públicas para el Caribe

Email: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1900168/Cayman_Cookout_Chefs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435277/Marriott_International_Logo.jpg

FUENTE Marriott International

