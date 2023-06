THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN REÚNE CONSTELAÇÃO DE CHEFS PARA A 15ª EDIÇÃO DO CAYMAN COOKOUT

O mais aguardado evento gastronômico do Caribe retorna ao icônico resort com o chef Eric Ripert em janeiro de 2024

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman e Eric Ripert, chef dos renomados restaurantes Le Bernadin e Blue (este situado no resort), acabam de anunciar a lista de chefs e experts em bebidas que participarão da 15ª edição do Cayman Cookout, que acontecerá entre os dias 9 e 15 de janeiro do próximo ano. O evento, que é a primeira e maior celebração da gastronomia caribenha e internacional do mundo, vai contar com presenças e talentos ilustres, além de participantes de longa data, como José Andrés, Andrew Zimmern e Emeril Lagasse, que vêm para prestigiar os frutos do mar e os ingredientes nativos de Grand Cayman.

Dentre os chefs confirmados este ano estão:

José Andrés

James Kent

Kristen Kish

Emeril Lagasse

Angie Mar

Enrique Olivera

Kuame Onwuachi

Eric Ripert

Andrew Zimmern

Orlando Soto

Pano Karatassos

Charles Joly , mixologista

, mixologista Aldo Sohm , mixologista

, mixologista Tj Vong, mixologista

Hóspedes e convidados terão a chance de agradar seu paladar com pratos inovadores de grandes nomes da gastronomia, envoltos em uma atmosfera de luxo e tendo como plano de fundo o impressionante mar de Grand Cayman. Durante o evento acontecerão demonstrações e experiências culinárias, degustações de bebidas, almoços personalizados por cada chef, festas na piscina e atividades que fizeram sucesso em edições anteriores, como o Barefoot BBQ e o Rum & Robusto.

O programa foi expandido para incluir novos talentos, sem, no entanto, perder sua essência intimista. A primeira edição de três dias, em 2008, evoluiu para quatro dias, em 2017, e chega a cinco dias em seu 15º aniversário, agora em 2024.

Na edição de 2023, o Cayman Cookout contou com a presença do artista e parceiro do Ritz-Carlton, Louis-Nicolas Darbon, que produziu duas obras de edição limitada para o evento. Em 2024, The Ritz-Carlton, Grand Cayman contará mais uma vez com o artista e criador de conteúdo baseado em Londres para produzir uma obra especial em celebração ao 15º aniversário que capture a essência, o espírito vibrante e a criatividade do Cookout.

"Ao longo de cinco dias, este evento extraordinário reunirá pessoas de todo o mundo para celebrar o verdadeiro significado de 'expert gastronômico' enquanto usufruem do deslumbrante cenário de Grand Cayman. Esta será uma edição especial, pois celebrará o 15º aniversário do Cayman Cookout", diz Marc Langevin, gerente geral do Ritz-Carlton, Grand Cayman.

Organizado por Eric Ripert, o Jantar da Grande Final será uma jornada gastronômica extraordinária. Os principais nomes do evento servirão pratos com técnica impecável, apresentação artística, combinações e sabores ousados e harmonizações com vinhos. Será uma experiência destinada a encantar e maravilhar.

Hóspedes e convidados também terão a chance de explorar a beleza idílica de Cayman Brac de um jatinho privado em companhia do chef Eric Ripert. Uma experiência diretamente da fazenda à mesa aguarda em Le Soleil D'Or, que conta com vistas panorâmicas do Caribe como plano de fundo. Os chefs e sommeliers talentosos do Cayman Cookout vão servir um almoço em vários tempos harmonizados com vinhos cuidadosamente curados para cada etapa da experiência.

"O Cayman Cookout tem sido uma arena amistosa onde se reúnem os melhores chefs do mundo em celebração ao talento, técnica e cuidado que dedicamos às nossas criações. A cada ano fico mais impressionado e inspirado pela emoção, os sentimentos e a paixão em torno deste evento", diz o chef Eric Ripert, vice-presidente do Conselho do City Harvest e dono de três estrelas Michelin.

Interessados em participar do evento podem reservar o pacote do Cayman Cookout (a estadia mínima é de quatro dias). O pacote inclui acomodações de luxo, bufê de café da manhã para duas pessoas no restaurante Seven e ingressos para os eventos exclusivos do Cookout, como o Discover Cayman Lunch e o Barefoot BBQ (sexta-feira), a After-Dinner Party (sábado) e o Rum & Robusto (domingo).

O Cayman Cookout se expande para a América Latina pela primeira vez com a participação do renomado chef Enrique Olvera, do restaurante Pujol (México), que agregará mais influências culturais e diversidade aos sabores do evento.

The Ritz-Carlton, Grand Cayman oferece uma grande variedade de comodidades cuidadosamente selecionadas, concebidas para complementar e proporcionar uma experiência altamente personalizada aos hóspedes. Reformado em 2021, The Ritz-Carlton, Grand Cayman ocupa uma área deslumbrante de 144 acres, que se expande das águas cristalinas do North Sound à areia branca da mundialmente famosa Praia de Sete Milhas. Classificado como hotel cinco estrelas pela Forbes, o tradicional resort de luxo nas Ilhas Cayman conta com 369 suítes sofisticadas, concebidas pela prestigiosa firma Champalimaud Design.

Os ingressos estarão disponíveis no site do festival a partir de outubro deste ano. Para mais informações e reservas, acesse https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/grand-cayman.

Sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman

