The Ritz-Carlton, South Beach da la bienvenida a dos icónicos revolucionarios al emblemático hotel para celebrar la Semana del Arte de Miami

Clottey, un artista ghanés más conocido por reutilizar galones plásticos de Kufuor en su obra de arte como medio para explorar temas como el calentamiento global, la escasez de agua y otros problemas ambientales, estará presente el lunes 29 de noviembre para debutar su trabajo encargado titulado The Bodies Left Behind (2021) como la principal pieza de conversación y el punto focal de la exposición abierta que durará una semana. Esta escultura y pieza de arte de presentación, que inspira la reflexión, transformarán un bote de pesca tradicional ghanés en una experiencia de esculturas sonoras profundamente envolvente e impactante. Evocando ideas en torno a las políticas de la globalización y el impacto que el consumismo tiene en nuestro medioambiente, The Bodies Left Behind usará sonidos de olas oceánicas rompiendo e imágenes conmovedoras de plásticos y objetos que recogen las mareas nocturnas a lo largo de las costas de Ghana para plantear una crítica a los legados sociales, ambientales y económicos del colonialismo que han afectado a Ghana durante siglos.

Clottey seguirá representando su misión artística a través de una selección cuidadosamente curada de sus obras de arte en The Ritz-Carlton, South Beach. La propiedad estará adornada con una serie de obras de Clottey y una instalación amplia de plásticos reutilizados de colores brillantes, creada a partir de contenedores de galones amarillos desechados, con lo que se generará un punto focal en el glamuroso vestíbulo del hotel.

Neville Wakefield, reconocida autoridad en arte a nivel mundial, se unirá a Andrés y a Clottey para actuar como curador artístico del programa del hotel para la Semana del Arte de Miami. Como director artístico de Elevation1049 y Desert X, Wakefield es conocido por explorar nuevos modelos para el arte sostenible fuera de los contextos institucionales.

Esta instalación específica para el lugar fue encargada y se logró gracias a Deutsche Bank Wealth Management y las familias Ben Josef, Olarte Kanavos y Lowenstein.

Durante la Semana del Arte de Miami, The Ritz-Carlton, South Beach también lanzará la muy esperada tienda pop-up de Dead Rabbit para la temporada festiva. El bar irlandés favorito de culto que proviene de la ciudad de Nueva York se instalará en el hotel durante el mes de diciembre, ofreciendo una selección de sus cócteles más famosos, así como creaciones exclusivas para la tienda pop-up hechas en conjunto por Jillian Vose, director de Bebidas de The Dead Rabbit y Enzo Cangemi, jefe Bartender de The Ritz-Carlton, South Beach.

La programación de la Semana del Arte de Miami se extiende aún más con la serie "Art of The Craft Dinner", compuesta por un número limitado de cenas con boleto en el restaurante in situ Fuego y Mar. The Ritz-Carlton, South Beach ofrecerá tres cenas excepcionales orquestadas por el chef Samuel Vásquez de Fuego y Mar, con maridajes de Jordan Winery, Orin Swift y Gerard Bertrand. Cada cena comenzará con un cóctel de bienvenida, seguido de una cena con cinco momentos de sabores audaces y añadas cuidadosamente curadas.

Para obtener más información sobre el programa Art For Good de The Ritz-Carlton, South Beach y otras actividades de la Semana del Arte de Miami, visite el sitio web del hotel en https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/south-beach. También puede encontrar más información en la página en Instagram del hotel en https://www.instagram.com/ritzcarltonsouthbeach/.

