The Ritz-Carlton, South Beach recebe dois icônicos agentes de mudança no hotel emblemático para comemorar a Semana de Arte de Miami

Clottey, um artista ganês mais conhecido por reaproveitar galões plásticos conhecidos como Kufuor em suas obras como um meio de explorar desafios como aquecimento global, escassez de água e outras questões ambientais - estará presente na segunda-feira, 29 de novembro, para lançar seu trabalho comissionado intitulado os The Bodies Left Behind (Os Corpos Deixados para Trás, em tradução livre) (2021) como o principal tópico de conversa e ponto central da exposição aberta para visitação, que terá uma semana de duração. A escultura instigante e a obra de arte performática transformarão um barco de pesca tradicional ganês em uma experiência de escultura sonora profundamente imersiva e impactante. Remetendo a ideias sobre a política da globalização e o impacto que o consumismo tem em nosso meio ambiente, The Bodies Left Behind utilizará sons de ondas do mar e imagens tocantes de plástico e objetos coletados das marés noturnas ao longo das praias de Gana para fazer uma crítica aos legados sociais, ambientais e econômicos do colonialismo que afetam Gana há séculos.

Clottey continuará a representar sua missão artística por meio de uma cuidadosa curadoria de suas obras de arte expostas por todo o Ritz-Carlton, South Beach. O edifício será adornado com uma série de obras de Clottey e também com uma ampla instalação de plástico colorido reaproveitado, criada com galões amarelos descartados, estabelecendo um ponto central no glamoroso saguão do hotel.

A célebre autoridade do mundo da arte Neville Wakefield se unirá a Andrés e Clottey atuando como curador artístico da programação do hotel durante a Semana de Arte de Miami. Como diretor artístico da Elevation1049 e da Desert X, Wakefield é conhecido por explorar novos modelos de arte sustentável fora de contextos institucionais.

Essa instalação local específica foi encomendada e financiada pela Deutsche Bank Wealth Management e pelas famílias Ben Josef, Olarte Kanavos e Lowenstein.

Durante a Semana de Arte de Miami, o Ritz-Carlton, South Beach também lançará o tão esperado popup de férias do Dead Rabbit. O bar irlandês favorito das personalidades cult de Nova York ficará instalado no hotel durante o mês de dezembro, oferecendo uma seleção de seus coquetéis mais famosos, além de misturas únicas exclusivas para a versão popup, preparadas em conjunto por Jillian Vose, diretora de bebidas do The Dead Rabbit, e Enzo Cangemi, bartender-chefe do Ritz-Carlton, South Beach.

A programação da Semana de Arte de Miami se estende ainda mais com a série "Art of the Craft Dinner", composta por um número limitado de lugares pagos em jantares no restaurante Fuego y Mar do local. The Ritz-Carlton, South Beach oferecerá três refeições excepcionais orquestradas pelo chef do Fuego y Mar, Samuel Vasquez, com harmonizações de vinhos das vinícolas Jordan Winery, Orin Swift e Gerard Bertrand. Cada jantar começará com um coquetel, seguido imediatamente por um jantar de cinco pratos servido à mesa, com sabores ousados e safras cuidadosamente selecionadas.

Para saber mais sobre a programação Art For Good do Ritz-Carlton, South Beach e sobre outras atividades da Semana de Arte de Miami, acesse o site do hotel em https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/south-beach. Outras informações também podem ser encontradas na página do Instagram do hotel em https://www.instagram.com/ritzcarltonsouthbeach/.

