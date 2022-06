The Second City anuncia una nueva serie de comedia, "The Tam and Kevin Show", que se estrenará el 13 de junio en el canal de YouTube de The Second City

CHICAGO, 13 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Second City se enorgullece en anunciar el estreno mundial de "The Tam and Kevin Show", su primera serie web original, que se estrenará en el canal de YouTube de The Second City, el 13 de junio. Haga clic aquí para ver el avance y la serie.

Entre sortear a las Karen, tratar de criar niños socialmente pragmáticos y militar activamente en Black Lives Matter, Tamberla Perry y Kevin Douglas tienen demasiadas cosas en la cabeza. Es un milagro que estos dos artistas logren hacer algo. En cuatro episodios breves y divertidos, el público experimentará una entrañable serie que satiriza el matrimonio, la paternidad, Hollywood y las absurdas situaciones con las que se encuentra esta pareja casada en la vida real.

"Tam y Kevin son dos de los actores cómicos más hilarantes que conozco", señaló David Schwimmer, quien trabajó con ellos como director en el Lookingglass Theatre de Chicago. "Su ritmo es increíble, al igual que su química, lo cual es bueno, porque resulta que están casados. Vea y aprenda".

Los directores de The Second City les pidieron a Tam y Kevin que produjeran la serie después de ver primero las producciones caseras de la pareja en su propio canal de YouTube. Durante años, estrenaron sketches entre trabajos de actuación y la crianza de sus hijos, para entretenerse y, con suerte, captar algunos seguidores. Cuando recibieron la llamada de The Second City, los dos aceptaron generosamente el desafío.

"Nos dejó pasmados", comentó Kevin. "El respaldo de The Second City nos permitió mejorar nuestro nivel. Empezamos a grabar en nuestra sala de estar hace seis años, con un iPhone 5, y después de que The Second City nos pagara, pudimos comprar un iPhone 8".

"No… en serio. Estábamos eufóricos por la propuesta de The Second City", agregó Tam. "Nos encanta la diferencia que un mejor teléfono celular y un equipo de producción completo representan para nuestro espectáculo. Estamos encantados de compartirlo en una plataforma más grande, ¡para que a las chicas les resulte más fácil presumir y publicar!"

La nueva serie aborda temas que van desde la raza hasta la vida familiar, pasando por la lactancia materna y cosas que probablemente no deberían escribirse en un comunicado de prensa. Solo haga clic aquí para ver el avancey sabrá de lo que estamos hablando. La serie se estrenará a nivel mundial en YouTube.com/seconcitynetwork el 13 de junio.

Enlaces útiles:

haga clic aquí para ver The Tam and Kevin Show de The Second City.

Haga clic aquí para ver el canal original de YouTube de Tam y Kevin.

Instagram: @tamandkevinshow, @tamberlaperry, @hereiskevindouglas

Acerca de los artistas

Tamberla Perry y Kevin Douglas son un dúo de comediantes casados radicados en Los Ángeles, California. Fue un espectáculo de The Second City Chicago el que nos unió.

KEVIN DOUGLAS (él/le/de él) nació en Toronto, pero afirma que Chicago es su ciudad natal. Es un actor, improvisador, escritor y director que ha realizado sketches e improvisaciones en The Second City. Kevin es miembro del elenco del Lookingglass Theatre, galardonado con el Premio Tony al Teatro Regional. Su obra Thaddeus and Slocum: A Vaudeville Adventure y Plantation!, dirigida por David Schwimmer, fueron estrenos mundiales en el Lookingglass Theatre. Los créditos actorales en el Lookingglass incluyen: Mr. Rickey Calls a Meeting (nominación al premio Jeff por Mejor Elenco), The Great Fire,Black Diamond: The Years the Locusts Have Eaten , Lookingglass Alice, Around the World in 80 Days (nominación al premio Jeff porMejor Actor Secundario), yOur Town,codirigida por Anna D. Shapiro y Jessica Thebus. Los otros créditos de Kevin incluyen Orlandoen el Court Theatre yA Civil War Christmasen el Northlight. Los créditos televisivos incluyen Lucifer e Insecuire de HBO.

TAMBERLA PERRY-DOUGLAS (Ella/la/de ella) nació y creció en Chicago. Es actriz, improvisadora, escritora y directora. Además de realizar sketches e improvisaciones en The Second City, Tamberla ha actuado en el Sketchfest, el festival de comedia Just for Laughs y el Words Fest, The Second City. Tamberla también se ha presentado en muchos escenarios, entre ellos, Off Broadway: The Public Theatre, Nueva York (Barbecue). Goodman Theatre (Race, By the Way, Meet Vera Stark) Lookingglass Theatre (Plantation, Black Diamond, Fedra: Queen of Haiti, Icarus) Steppenwolf (The Brother Sister Plays, Marie Antoinette, Hushabye, The North Plan) Victory Gardens Theatre (In the Next Room, or the Vibrator Play); Congo Square Theatre (Bulrusher); Northlight Theatre (Eclipsed); Portland Stage (Piano Lesson) Los créditos televisivos incluyen: Boss, Crisis, The Jamz, Madame Secretary, APB, Bosch, How to Get Away With Murder, Dare Me, Suits, The Good Fight, The Good Lord Bird, All American: Homecoming. Película: They Cloned Tyrone (próximamente en Netflix).

Tam y Kevin tienen dos hermosas hijas, Charlie Pearl y Frankie Jean.

Acerca de The Second City

The Second City abrió sus puertas en 1959 como un pequeño cabaret de comedia y desde entonces ha crecido hasta convertirse en el nombre más influyente del mundo en improvisación y comedia. Los escenarios, las compañías de giras y los centros de formación de The Second City en Norteamérica han sido con orgullo la plataforma de lanzamiento y el hogar artístico para muchos de los artistas, escritores, directores y mentes cómicas más divertidos del planeta.

