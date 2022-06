The Second City推出新喜剧剧集

芝加哥2022年6月13日 /美通社/ -- The Second City很荣幸地宣布,其第一部原创网络电视剧《The Tam and Kevin Show》将于6月13日在The Second City的YouTube频道进行全球首映。点击这里查看预告片和剧集。

Tamberla Perry和Kevin Douglas要做的事情太多了,一方面要指导克伦人,另一方面要把孩子抚养成为对社会有用的人,此外还要打理Black Lives Mattering。这两位艺人能够再做些事情的确是一个奇迹。在简短有趣的四集电视剧中,观众将体验到一个包含讽刺婚姻、为人父母和好莱坞内容的令人喜爱的故事,还会看到这对现实生活中的夫妇发现自己所处的荒谬境地。

David Schwimmer(曾在Lookingglass Theatre Chicago担任导演并与他们合作)表示:“Tam和Kevin是我认识的两个最风趣的喜剧演员。他们选择的时机令人难以置信,就像他们之间来电一样 -- 这是一件好事,因为他们刚好结婚了。观看并学习。”

The Second City的领导在自己的YouTube频道上第一次看到Tam和Kevin这对夫妇在家制作的节目后,就邀请他们制作了这部电视剧。多年来,他们会在演戏和生孩子之余发布一些小品,以此自娱自乐,希望能吸引一些粉丝。他们在接到来自The Second City的电话时,大方地接受了挑战。

Kevin表示:“我们惊讶不已。The Second City的支持让我们的游戏更加精彩。6年前,我们开始在自己的客厅里拍摄时使用的是iPhone 5,在The Second City给我们提供报酬后,我们就升级到了iPhone 8!”

Tam补充道:“不……认真说。我们非常高兴能获得The Second City的邀请。我们非常开心有一台更好的手机,以及一个完整的制作团队为我们的节目带来提升。我们很高兴能在一个更大的平台上进行分享 -- 让我们的妈妈们更方便地炫耀、自夸和发布!”

这部新电视剧涉及广泛的话题,从种族到家庭生活,再到母乳喂养,以及一些可能不应该写在新闻稿中的东西。只需点击这里观看预告片,您就会明白我们的意思。该电视剧将于6月13日在YouTube.com/SecondCityNetwork上全球首映。

实用链接: 点击此处观看The Second City的《Tam and Kevin Show》。

点击此处查看Tam和Kevin的原创YouTube频道。

Instagram:@tamandkevinshow、@tamberlaperry、@hereiskevindouglas

关于两位艺人

Tamberla Perry和Kevin Douglas是加利福尼亚洛杉矶的一对喜剧小品夫妻。两人正是在Second City Chicago演出时走到了一起。

KEVIN DOUGLAS(简称为“他”)出生在多伦多,但将芝加哥称为他的家乡。 他是一名演员、即兴表演者、作家和导演,曾在Second City表演小品和即兴表演。Kevin是Regional Tony Award获奖公司Lookingglass Theatre的群戏演员。他的黑人戏剧联盟获得了《Thaddeus and Slocum: A Vaudeville Adventure》和《Plantation!》剧本,这两个剧由David Schwimmer执导,在Lookingglass剧院进行了全球首映。Lookingglass的代表作包括《Mr. Rickey Calls a Meeting》(最佳群戏Jeff提名)、《The Great Fire》、《Black Diamond: The Years the Locusts Have Eaten》、《Lookingglass Alice》《Around the World in 80 Days》(最佳男配角Jeff提名)以及由Anna D. Shapiro和Jessica Thebus联合执导的《Our Town》。Kevin的其他作品还包括在宫廷剧院表演的《Orlando》和在北极光剧院表演的《A Civil War Christmas》。电视作品包括《Lucifer》和HBO的《Insecure》。

TAMBERLA PERRY-DOUGLAS(简称为“她”)在芝加哥出生并长大。她是一名演员、即兴表演者、作家和导演。除了在Second City表演小品和即兴表演外,Tamberla还在Sketchfest、Just for Laughs Comedy Festival、Words Fest和Second City表演。Tamberla也出现在许多舞台上,包括外百老汇的纽约公共剧院(Barbecue)。 古德曼剧院(《Race》、《By the Way, Meet Vera Stark》),Lookingglass剧院(《Plantation》、《Black Diamond, Fedra: Queen of Haiti, Icarus》)、Steppenwolf(《The Brother Sister Plays》、《Marie Antoinette, Hushabye》、《The North Plan》)、胜利公园剧院(《In the Next Room, or the Vibrator Play》);刚果广场剧院(《Bulrusher》);北极光剧院(《Eclipsed》);波特兰舞台(《Piano Lesson》)。电视作品包括:《Boss》、《Crisis》、《The Jamz》、《Madame Secretary》《APB》、《Bosch》、《逍遥法外》、《敢不敢挑战我》、《金装律师》、《傲骨之战》《The Good Lord Bird》、《All American: Homecoming》。 电影:《他们克隆了蒂龙》(即将在Netflix上线)。

Tam和Kevin有两个漂亮的女儿,分别叫Charlie Pearl和Frankie Jean。

关于The Second City

The Second City于1959年开业,最初是一家小型喜剧剧团,后来发展成为世界上最具影响力的即兴表演和喜剧品牌之一。The Second City的舞台、旅游公司和培训中心遍布北美,已然成为全球众多最风趣的表演者、作家、导演和喜剧达人的发布平台和艺术场所。

