The Shore Club Turks And Caicos es nombrado el complejo hotelero número 1 en el Caribe, las Bermudas y las Bahamas en la revista Travel + Leisure

NUEVA YORK, 10 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La revista Travel + Leisure anunció los resultados de sus premios anuales los Mejores del mundo, donde The Shore Club Turks and Caicos fue nombrado el número 1 en la categoría de los Mejores 25 complejos hoteleros en el Caribe, las Bermudas y las Bahamas. Es la primera vez que un complejo hotelero en las Islas Turcas y Caicos recibe los más altos honores.

Como el primer y único complejo hotelero en Long Bay Beach en Providenciales, The Shore Club fue aclamado en los últimos dos años tras su apertura, y recibió elogios y comentarios positivos de huéspedes, viajeros, profesionales de la industria y los medios de prensa. El complejo cuenta con 106 suites con vista al mar y terrazas privadas y cuatro chalés de lujo, cuatro piscinas, 820 pies de playa, un spa y centro de bienestar (Dune Spa and Wellness Center), deportes acuáticos y gastronomía japonesa-peruana. Además, se destaca por su ubicación imbatible en la mejor playa del mundo y un servicio cordial y previsor.

Todos los años, Travel + Leisure muestra los mejores destinos turísticos y empresas alrededor del mundo según las calificaciones de sus lectores como los Mejores del mundo. Los lectores comparten sus ciudades, hoteles, complejos hoteleros, spas, restaurantes y experiencias favoritas en todo el mundo y a partir de ello se crea la lista de los Mejores del mundo. Ocupar un lugar en esa lista es un gran honor en la industria hotelera.

"Estamos encantados con la respuesta positiva a The Shore Club desde su apertura en 2017, y el honor de ser nombrados el 'mejor' en el Caribe es realmente el broche de oro", dice Stan Hartling, hotelero y director ejecutivo de The Hartling Group. "Lo que distingue a The Shore Club es la energía activa y vibrante que se siente de inmediato al llegar al complejo y agradecemos a nuestro equipo y al personal por aportar el toque isleño a cada estadía personalizada".

Con futuros eventos como el Festival de Cine Islas Turcas y Caicos y la apertura de nuevos chalés más adelante este año, The Shore Club sigue siendo uno de los lugares más buscados para hospedarse en el Caribe. Además de recibir la máxima distinción en esta categoría, The Shore Club también se ubicó en el puesto 30 en los 100 mejores hoteles del mundo. Su propiedad asociada, The Palms Turks and Caicos, también figura entre los 25 mejores complejos hoteleros en el Caribe, las Bermudas y las Bahamas, en el puesto 13.

"Desde hace 24 años, nuestros lectores votan en los premios los Mejores del mundo de Travel + Leisure. Esta franquicia anual es una colección mundial de los mejores hoteles, islas, ciudades, líneas de cruceros, aerolíneas y mucho más", afirma la jefa de redacción, Jacqueline Gifford. "Marcas y propiedades de todo el mundo -desde Perú a Japón, la India e Italia, y aquí en los Estados Unidos- reciben el reconocimiento de nuestra audiencia por ofrecer experiencias excepcionales y hacer sentir a los usuarios en casa. Mis felicitaciones a todos los ganadores de este año, que trabajaron tanto para estar entre los mejores del mundo".

Las listas de la edición 2019 de los premios los Mejores del mundo y la metodología de la encuesta pueden verse en www.travelandleisure.com/worldsbest y se publicarán en la edición de agosto de la revista.

Acerca de Travel + Leisure

Travel + Leisure es la principal voz de los viajeros sofisticados, con información de expertos y el contenido de estilo de vida para viajeros más completo e inspirador que se pueda encontrar. Travel + Leisure captura el deleite de descubrir los placeres que el mundo tiene para ofrecer: desde arte y diseño hasta compras y estilo, pasando por gastronomía y bebidas, con razones convincentes para salir de viaje. Con una audiencia mundial total de más de 15 millones, la cartera de Travel + Leisure incluye la edición estadounidense insignia y cuatro ediciones internacionales en China, la India, México y el Sudeste Asiático. La edición estadounidense de T+L, lanzada en 1971, es la única revista de viajes para los consumidores que se imprime mensualmente en los Estados Unidos, tiene un sitio web prestigioso, TravelandLeisure.com, y una gran base de seguidores en las redes sociales, de más de 13 millones. Travel + Leisure también abarca boletines de prensa y colaboraciones con los medios.

