The Standard, Bangkok Mahanakhon é oficialmente inaugurado como referência do grupo global na Ásia

BANGKOK, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O The Standard tem o prazer de anunciar a inauguração do The Standard, Bangkok Mahanakhon, seu carro-chefe na Ásia e a mais recente adição ao portfólio do King Power Group. O hotel aproveitará a arquitetura e a energia do icônico edifício e trará para a capital tailandesa a mistura exclusiva de cultura, design, entretenimento e hospitalidade da marca. Com 155 quartos e suítes e uma localização central em Bangkok, a propriedade oferece o refúgio perfeito na Cidade Antiga, onde borbulham diversas atrações culturais e uma dinâmica cena artística. Para refletir a energia inconfundível da capital tailandesa, o ethos do The Standard, "qualquer coisa, menos padrão", se traduz em amenidades interessantes, programação culinária diferenciada em seis espaços de alimentos e bebidas e locais de encontro incomparáveis.

Srettha Thavisin, presidente da Standard International, revelou: "Estamos incrivelmente entusiasmados com o lançamento do The Standard, Bangkok Mahanakhon na Tailândia. Esse icônico hotel referência The Standard representa um fenômeno extraordinário no setor da hospitalidade não só na Ásia, mas também no mundo todo. Estamos confiantes de que o The Standard, Bangkok Mahanakhon, terá um enorme sucesso ao oferecer a melhor experiência de hotel, diferente de qualquer outra na Tailândia."

Em harmonia com a cidade

Para conceber a propriedade uber-social, o artista e designer espanhol Jaime Hayon e a premiada equipe de design interna do The Standard mergulharam na sinergia entre o caldeirão de culturas e a livre exploração artística de Bangkok. O resultado são espaços frescos e interligados com reinterpretações de toques culturais, como o monumento em vídeo de Marco Brambilla aos sonhos e excessos de Hollywood, no lobby. Intitulada "Heaven's Gate", essa obra de arte provocante é a primeira parte da série "Box", um conceito inspirado na primeira propriedade da marca em Hollywood, que apresentou várias instalações de arte em constante mudança.

Um banquete para os sentidos

Com seis diferentes locais de alimentação, bebidas e vida noturna, o The Standard, Bangkok Mahanakhon promete agitar o bairro de Bangkok. A Standard Grill, uma animada brasserie americana inspirada na famosa original da marca no The Standard, High Line, no distrito de Meatpacking de Nova York, faz a transição perfeita do café da manhã revigorante para o local social à noite. O cardápio conta com clássicos que podem ser consumidos o dia todo, como o The Standard BKK Wagyu Burger com foie gras, bem como o beef tartare e as costelas inteiras esculpidas servidas ao lado de carrinhos personalizados de madeira e mármore.

No alto do 76o andar, os hóspedes podem conhecer um dos restaurantes com lançamento mais esperado do ano em Bangkok, uma colaboração com o premiado chef Francisco "Paco" Ruano. Seu restaurante Ojo, inspirado no México, baseia-se nas perspectivas progressistas de Bangkok e no design extravagante do local, que faz referência às civilizações antigas do México e proporciona sabores nunca antes vivenciados na Tailândia ou na região, como aguachile de camarões sazonais e tortillas de tutano, complementados por coquetéis criativos e uma interessante carta de vinhos. Reunindo a habilidade culinária do chef Paco, a vista panorâmica, programa de bebidas criativas e decoração que derruba as classificações de gênero, o Ojo se posicionará orgulhosamente ao lado do lendário Boom Boom Room do The Standard, na cidade de Nova York, e da grande atração de Londres, o Decimo, como um dos melhores locais do mundo em uma cobertura.

Para se contemplar uma vista de 360 graus do 78o andar, há o Sky Beach, o bar situado na cobertura mais alta de Bangkok, que mistura ambiente descontraído, música ambiente, uma seleção de coquetéis de destaque elaborada por um dos mixologistas mais famosos da Tailândia e bebidas durante o dia todo. Os hóspedes também podem apreciar culinária chinesa premiada no terraço a céu aberto do Mott 32 de Bangkok, repleto de vegetação exuberante. O famoso pato de Pequim assado em madeira de maçã é imperdível, assim como os coquetéis habilmente selecionados e a autêntica culinária cantonesa, de Pequim e de Szechuan. No Tease, um salão de chá curiosamente gráfico em preto e branco, o salão se enche de excentricidade e maravilha. Os hóspedes podem descobrir cervejas com infusão de álcool, tortas saborosas e doces deliciosos como a torta de codorna e uísque e o praliné de chocolate e milkshakes de frutas vermelhas que não se encontram em nenhum outro lugar de Bangkok, em um ambiente inspirado nos grandes cafés de Viena. A elegante porcelana Fürstenberg complementa essa experiência especial.

Para obter pratos reconfortantes com um toque da programação cultural do The Standard, os hóspedes podem visitar o The Parlor. O cardápio oferece cozinha tailandesa autêntica, café da manhã o dia todo e coquetéis como Honey Trap e Be Wild, criados por "Milk" Thanaworachayakit, o gerente de bebidas do hotel. Além de uma playlist eclética destacando talentos locais e globais, com curadoria da divisão musical do The Standard, o descontraído centro social do hotel organiza palestras e oficinas, incluindo sessões de astrologia, apresentações ao vivo e noites de bingo temáticas inspiradas nas famosas sessões de bingo do The Standard, High Line.

Toques artísticos

Os espaços públicos do hotel mergulham os hóspedes na comunidade local e os apresenta à vibrante cena criativa de Bangkok por meio dos elementos de obra de arte escondidos à vista. Um deslumbrante e vibrante Marc Quinn, "Flood Plain of the Tributaries of the Orinocco", 2018, da coleção privada da King Power, realça a cor e a personalidade da recepção. Escondida à vista de todos nos corredores que levam ao elevador e ao The Parlor, encontra-se uma escultura original de tirar o fôlego de Joan Miró, intitulada "Personnage" (escultura de bronze no L4), 1976, também da coleção da King Power. No lobby, os hóspedes são saudados pelo retrato de um casal, abraçado, incrustado no piso. No teto, luminárias de ratã feitas à mão localmente criam uma cobertura complexa, enquanto objetos finos da loja são o resultado do trabalho cheio de amor de artistas locais, bem como do The Standard e de seus colaboradores. A diretora de design Verena Haller e a equipe de design selecionaram cuidadosamente obras de arte, antiguidades e curiosidades, criando sua versão de um mercado de pulgas, realçando tanto os móveis personalizados quanto os de origem local, criando espaços meticulosamente projetados e incrivelmente convidativos de onde os hóspedes nunca querem sair.

O The Standard, Bangkok Mahanakhon agora apresenta sua oferta de inauguração "Bite into Bangkok". Oferecendo aos hóspedes que estiverem hospedados no hotel entre 29 de julho e 30 de setembro de 2022 a oportunidade de vivenciar os conceitos de restaurante mais interessantes de Bangkok, o pacote vem com até THB 5.000 em créditos de hotel e refeições por dia, dependendo da categoria do quarto.

Para mais informações sobre o hotel, os hóspedes podem acessar www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok, ligar para 02 085 8888, enviar um e-mail para [email protected] ou adicionar @TheStandardBangkok via LINE OA.

The Standard, Bangkok Mahanakhon: Instagram / Facebook

Sobre o The Standard, Bangkok Mahanakhon:

Criado em parceria com o King Power Group e o Standard International, o The Standard, Bangkok Mahanakhon é o hotel referência do The Standard na Ásia e um destino global de primeira linha. O espírito de inovação e inconvencionalidade de Bangkok fizeram da cidade o local perfeito para o The Standard, Bangkok Mahanakhon. Localizado em um dos edifícios mais icônicos de Bangkok, o King Power Mahanakhon, o hotel de 155 quartos já é uma referência. Com quartos que variam de 40 a 144 metros quadrados, cobertura, piscina no terraço, academia e spa, salas de reunião e diversos locais de alimentação, bebidas e vida noturna, o hotel é uma excelente opção para qualquer viajante, a qualquer hora do dia ou da noite. Ele conta com o The Parlor, a central do hotel para check-in e check-out, coquetéis, trabalho ou relaxamento; o eclético e inusitado Tea Room; clássicos do churrasco norte-americano no The Standard Grill; e a culinária chinesa premiada do Mott 32, além de duas experiências de restaurante de alto nível no Ojo, um restaurante com inspiração mexicana, dirigido por um dos melhores chefs do México, e no Sky Beach, o bar de cobertura ao ar livre mais alto de Bangkok.

