The Standard, Bangkok Mahanakhon opent officieel als het vlaggenschip van de Global Group in Azië

Deze stedelijke retraite is gevestigd in de iconische King Power Mahanakhon en biedt design, detailhandel en culturele programmering van wereldklasse, die is verankerd in een dynamisch aanbod van eten, drinken en het nachtelijk aanbod

BANGKOK, 2 augustus 2022 /PRNewswire/ -- The Standard is zeer verheugd om de opening aan te kondigen van The Standard, Bangkok Mahanakhon, het vlaggenschip in Azië en de nieuwste toevoeging aan de King Power Group-portfolio. Het hotel maakt gebruik van de architectuur en de energie van het iconische gebouw en brengt de kenmerkende mix van cultuur, design, entertainment en gastvrijheid van het merk naar de Thaise hoofdstad. Met 155 kamers en suites en een centrale ligging in het centrum van Bangkok, biedt de accommodatie de perfecte uitstap naar de oude stad, waar een schat aan culturele attracties en een dynamische kunstwereld te wachten staat. Om de onmiskenbare energie van de Thaise hoofdstad te weerspiegelen, is het ethos van The Standard, 'alles behalve standaard', vertaald in interessante voorzieningen, unieke culinaire programmering in zes eet- en drinkruimtes en vergaderlocaties die de vorm doorbreken.

Tease, The Standard, Bangkok Mahanakhon Suite Spot, The Standard, Bangkok Mahanakhon

Srettha Thavisin, voorzitter van Standard International, onthulde: 'We zijn zeer verheugd over de lancering van The Standard, Bangkok Mahanakhon in Thailand. Dit iconische, toonaangevende hotel van The Standard is een uitzonderlijk fenomeen in de horeca, niet alleen in Azië, maar ook wereldwijd. We zijn ervan overtuigd dat The Standard, Bangkok Mahanakhon, enorm veel succes zal hebben in het leveren van de ultieme hotelervaring, anders dan alle andere in Thailand."

Een met de stad

Om het uber-sociale eigendom te conceptualiseren, heeft de Spaanse kunstenaar en ontwerper Jaime Hayon en samen met The Standards bekroonde eigen design team gezocht naar de synergie tussen Bangkoks smeltkroes van culturen en vrije artistieke exploratie. De resulterende ruimtes zijn fris en met elkaar verweven met herinterpretaties van culturele zaken, zoals het videomonument van Marco Brambilla met Hollywood-dromen en -uitspattingen in de lobby. Met de titel 'Heaven's Gate' is dit provocerende kunstwerk de eerste aflevering in de 'Box'-serie, een concept dat is geïnspireerd op het eerste eigendom van het merk in Hollywood en dat een steeds veranderende programma van kunstinstallaties heeft laten zien.

Een feest voor de zintuigen

Met zes kenmerkende eet-, drink- en uitgaansgelegenheden belooft The Standard, Bangkok Mahanakhon om de boel op te schudden in Bangkoks opkomende buurt. The Standard Grill, een gestroomlijnde Amerikaanse brasserie, gebaseerd op het gevierde origineel van het merk in The Standard, High Line in de Meatpacking District in New York, gaat 's nachts naadloos over van powerontbijt naar sociale hotspot. Op het menu staan de hele dag de klassiekers, zoals de The Standard BKK Wagyu Burger met foie gras, en de rundertartaar en de hele gesneden ribben die worden geserveerd aan de tafel vanaf op maat gemaakt houten en marmeren trolleys.

Hoog op de 76e verdieping kunnen de gasten een dit jaars meest langverwachte restaurantopeningen in Bangkok beleven, een samenwerking met de bekroonde chef-kok Francisco 'Paco' Ruano. Zijn Mexicaans-geïnspireerde restaurant Ojo is gebaseerd op de progressieve kijk van Bangkok en het grillige ontwerp van de locatie, met een verwijzing naar de eeuwenoude beschavingen van Mexico om de smaken te leveren die nooit in Thailand of de regio worden ervaren, zoals aguachile seizoensgebonden garnalen en beenmergtortillas, aangevuld met inventieve cocktails en een weloverwogen wijnkaart. Ojo, dat de culinaire kunsten van chef-kok Paco, de panoramische uitzichten, het creatieve drankprogramma en het vernieuwende decor samenbrengt, is een trotse toevoeging bij de legendarische Boom-ruimte van The Standard in New York City en de Londense attractie Decimo als een van 's werelds beste daklocaties.

Voor een 360-graden uitzicht vanaf de 78e verdieping moet u in de Sky Beach zijn, de hoogste dakterrasbar van Bangkok, met een mix van een overvolle sfeer, langzame beats, een indrukwekkende cocktailselectie van een van de meest gevierde mixologen van Thailand en 24-uurs 'froze'. U kunt ook genieten van de bekroonde Chinese keuken in het openluchtterras van Mott 32 Bangkok, omringd door weelderig groen. De beroemde op appelbonenhout geroosterde Beijing-eend is niet te missen, net als de met veel ervaring geprepareerde cocktails en authentieke Kantonese, Beijing- en Szechuan-keuken. Bij Tease, een opvallend grafische, zwarte en witte bijoux-theekamer, de kamer gevuld met fantasie en verbazing. Gasten kunnen er alcoholhoudende brouwsels ontdekken, genieten van heerlijke hartige en zoete lekkernijen, zoals de Quail & Whiskey Party Pie, en de chocoladepraline, de gemengde bessenmilkshakes die nergens anders in Bangkok te vinden zijn en een omgeving die is geïnspireerd op de grand cafés van Wenen. Het elegante Fuerstenberg porselein maakt deze speciale ervaring compleet.

Voor comfortabel eten vergezeld van de Standards culturele programmering, kunnen gasten een bezoek brengen aan de Parlor. Het menu biedt authentieke Thaise gerechten, de hele dag door ontbijt en cocktails, zoals de Honey Trap en Be Wild, die worden gemaakt door 'Milk' Thanaworachayakit, de drankbeheerder van het hotel. Naast een eclectische afspeellijst met lokaal en mondiaal talent, dat is samengesteld door de muziekexperts van het hotel, worden in de ontspannende sociale hub van het hotel lezingen en workshops gehouden, met onder meer astrologielezingen, live optredens en gethematiseerde bingoavonden, die zijn geïnspireerd op de legendarische bingosessies van The Standard, High Line.

Artistieke details

De openbare ruimtes van het hotel dompelen gasten onder in de lokale gemeenschap en laten hen kennismaken met de levendige, creatieve wereld van Bangkok met de elementen van de beeldende kunst die en plain publique worden verborgen. Een prachtige en levendige Marc Quinn, 'Flood Plain of the Tributaries of the Orinocco' uit 2018, uit King Powers privéverzameling, geeft de receptie meer kleur en persoonlijkheid. Verborgen en plain publique in de gangen naar de lift en de Parlor is een adembenemende originele sculptuur van Joan Miro, genaamd 'Personnage' (bronzen sculptuur op L4), uit 1976, ook uit de King Power-collectie. In de lobby worden ze begroet met een portret van een stel, gevangen in een omhelzing, ingebed in de vloer. Boven creëren lokaal handgemaakte rotan lampen een complexe luifel, en fijne objecten in de winkel zijn de arbeid van de liefde van de lokale kunstenaars, en The Standard en zijn medewerkers. Chief Design Officer, Verena Haller en het design team hebben eigenhandig kunst, antiek en curiositeiten geselecteerd en hun versie van een aantrekkelijke vlooienmarkt gecreëerd, en zowel de op maat ontworpen en lokale bronnen meubels verfraaid en zorgvuldig ontworpen en enorm uitnodigende ruimtes gecreëred waar gasten nooit meer willen vertrekken.

The Standard, Bangkok Mahanakhon introduceert nu haar openingaanbod 'Bite into Bangkok'. Het arrangement biedt de gasten die tussen 29 juli en 30 september 2022 de mogelijkheid om de meest opwindende restaurantconcepten van Bangkok te ervaren, en is, afhankelijk van de categorie, voorzien van een THB 5.000 hotel- en dinerkrediet per dag.

Meer informatie over het hotel vindt u op www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok, bel 02 085 8888, e-mail [email protected] of voeg ons toe via LINE OA @thestandard Bangkok.

De Standard, Bangkok Mahanakhon: Instagram / Facebook

Over The Standard, Bangkok Mahanakhon:

opgericht in samenwerking met King Power Group en Standard International, is The Standard, Bangkok Mahanakhon The Standards vlaggenschip in Azië en een mondiale bestemming van wereldklasse. Bangkoks geest van innovatie en onconventionele karakter maakte de stad tot de perfecte locatie voor The Standard, Bangkok Mahanakhon. Het hotel met 155 kamers is gelegen in een van de meest iconische gebouwen in Bangkok, de King Power Mahanakhon. Met kamers van 40 m² tot 144 m², een terras, een fitnessruimte en spa, vergaderruimtes en een verscheidenheid aan eet-, drink- en uitgaansgelegenheden is het hotel op elk moment van de dag en de nacht geschikt voor elke reiziger. Er is Parlor, de centrale hub van het hotel om in en uit te checken, van een cocktail te genieten, te werken of te loungen, de eclectische en onverwachte Tea Room, Amerikaanse steakhouse-klassieken in The Standard Grill, en de bekroonde Chinese keuken van Mott 32, en twee eetervaringen op grote hoogte, Ojo, een Mexicaans geïnspireerd restaurant onder leiding van een van de beste chef-koks in Mexico, en Sky Beach, de hoogst gelegen bar op een dakterras in de buitenlucht van Bangkok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869639/Tease_The_Standard_Bangkok_Mahanakhon.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869640/Suite_Spot_The_Standard_Bangkok_Mahanakhon.jpg

SOURCE The Standard, Bangkok Mahanakhon