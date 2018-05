The Stars Group annonce ses résultats du premier trimestre 2018

« Les résultats solides de The Stars Group pour le premier trimestre ont poursuivi notre trajectoire de croissance organique », a déclaré Rafi Ashkenazi, président-directeur général de The Stars Group. « Nous sommes ravis des performances de chacun de nos segments d'activité, poker, casino et paris sportifs, qui bénéficient non seulement du succès continu de Stars Rewards, mais aussi de notre stratégie axée sur le client et l'amélioration continue de nos offres de produits. »

« À l'avenir, les bases exceptionnelles de nos activités existantes seront complétées par nos acquisitions de CrownBet et William Hill Australia, ainsi que de la conclusion prévue de l'acquisition de Sky Betting & Gaming. Ces acquisitions aideront à diversifier notre base de revenus, à accroître notre exposition sur les marchés règlementés et à transformer notre canal de paris sportifs combiné en un deuxième canal d'acquisition de clients. Ces nouvelles additions accéléreront non seulement la croissance organique que nous observons dans nos activités existantes, mais également nos progrès dans la réalisation de notre vision consistant à devenir la destination de jeu en ligne préférée au monde. »

Résumé financier du premier trimestre 2018[1]

Trimestre clos au Variation

31 mars annuelle

en milliers, à l'exception des

pourcentages



et montants par action 2018 2017



Chiffre d'affaires 392 891 317 320 23,8 %

Bénéfices nets 74 361 65 753 13,1 %

Bénéfices nets dilués



par action ordinaire 0,36 $ 0,33 $ 9,1 %

BAIIA ajusté 175 022 151 001 15,9 %

Bénéfices nets ajustés 139 207 113 367 22,8 %

Bénéfices nets ajustés



par action diluée 0,66 $ 0,56 $ 17,9 %

Encaissements nets des



activités d'exploitation 132 069 95 547 38,2 %

Flux de trésorerie ajusté des



activités d'exploitation 132 258 111 776 18,3 %

[1] Pour des informations importantes sur les mesures non conformes aux IFRS de The Stars Group, veuillez consulter la section « Mesures non conformes aux IFRS et aux PCGR des États-Unis »ci-dessous ainsi que les tableaux dans la section « Réconciliation des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus proches ». Les informations financières présentées dans le présent communiqué de presse ont été dérivées des États financiers du T1 2018 (tels que définis ci-dessous).

Points saillants financiers du premier trimestre 2018 et perspectives

Chiffre d'affaires - Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté d'environ 23,8 % en glissement annuel. En excluant l'impact de la variation annuelle des taux de change, le chiffre d'affaires du trimestre aurait augmenté d'environ 12,4 %. Les recettes issues des activités de poker en ligne avec de l'argent réel et les recettes combinées des activités de paris sportifs et de casino en ligne avec de l'argent réel ont représenté respectivement environ 62,6 % et 34,2 % du chiffre d'affaires pour le trimestre.

- Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté d'environ 23,8 % en glissement annuel. En excluant l'impact de la variation annuelle des taux de change, le chiffre d'affaires du trimestre aurait augmenté d'environ 12,4 %. Les recettes issues des activités de poker en ligne avec de l'argent réel et les recettes combinées des activités de paris sportifs et de casino en ligne avec de l'argent réel ont représenté respectivement environ 62,6 % et 34,2 % du chiffre d'affaires pour le trimestre. Recettes issues des activités de poker - Les recettes issues des activités de poker en ligne avec de l'argent réel pour le trimestre se sont élevées à 245,9 millions $, soit une augmentation d'environ 12,4 % en glissement annuel. En excluant l'impact de la variation annuelle des taux de change, les recettes issues des activités de poker en ligne avec de l'argent réel auraient augmenté d'environ 2,3 % pour le trimestre. Cette hausse est principalement attribuable à l'impact positif du programme de fidélité Stars Rewards , aux fluctuations des taux de change et à l'introduction de liquidités de poker partagées en France et en Espagne, contrebalancées par, entre autres choses, la cessation d'opérations ou des conditions d'exploitation difficiles sur certains marchés dont l'Australie et la Colombie.

Dette et trésorerie - L'encours de la dette à long terme total à la fin du trimestre s'élevait à 2,45 milliards $ avec un taux d'intérêt pondéré moyen de 5,1 %. Comment précédemment annoncé le 6 avril 2018, The Stars Group a augmenté avec succès la taille, refixé à des taux d'intérêt plus faible et prolongé la maturité du premier nantissement de ses emprunts à terme et de sa facilité de crédit renouvelable libellés en dollars américains et en euros, modifié et redressé le contrat de crédit applicable, et remboursé intégralement l'encours restant de 95 millions $ sur le deuxième nantissement de ses emprunts à terme. The Stars Group a terminé le premier trimestre 2018 avec environ 257 millions $ de trésorerie opérationnelle dans son bilan.

Points saillants opérationnels du premier trimestre 2018 et perspectives

Utilisateurs actifs uniques (UAU) en argent réel trimestriels - Le total des UAU a atteint environ 2,24 millions, soit une baisse d'environ 4,6 % en glissement annuel, principalement attribuable à la stratégie de The Stars Group consistant à se concentrer sur des initiatives de gestion positive de la relation avec les clients fidèles afin d'attirer des clients à forte valeur et dépôts nets (principalement des joueurs récréatifs), et à la cessation d'opérations ou à des conditions d'exploitation difficiles sur certains marchés dont l'Australie et la Colombie. Environ 2,09 millions de ces UAU ont joué au poker en ligne pendant le trimestre, soit une baisse d'environ 5,5 % en glissement annuel, tandis que les offres de casino en ligne de The Stars Group ont compté environ 621 800 UAU, soit un déclin de 2,4 % en glissement annuel, que The Stars Group continue à estimer comme l'une des plus grandes bases de joueurs de casino actifs parmi ses concurrents. Les offres de paris sportifs en ligne émergents de The Stars Group ont comté environ 335 800 UAU, soit une augmentation de 16,3 % en glissement annuel.

- Le RNT total s'est élevé à 165 $, soit une augmentation de 26,7 % en glissement annuel, et le RNT en excluant l'impact de la variation des taux de change a atteint 155 $, soit une hausse de 18,7 % en glissement annuel. Le RNT est une mesure non conforme aux IFRS. Dépôts nets - Les dépôts nets ont totalisé 353,4 millions $ au premier trimestre, soit une augmentation de 25,9 % en glissement annuel. Les dépôts nets sont intimement liés aux recettes nettes issues des jeux déclarées par The Stars Group car certains ou la totalité des dépôts finissent par se transformer en recettes. The Stars Group pense que cette hausse des dépôts nets est principalement attribuable à l'implémentation du programme de fidélité Stars Rewards et à ses efforts soutenus concentrés sur les clients à forte valeur (principalement des joueurs récréatifs), à l'impact positif des fluctuations des taux de change et au développement continue de ses offres de produits de casino et paris sportifs.

- Les inscriptions de clients ont augmenté de 2,3 millions au cours du trimestre. CrownBet et William Hill Australia - Le 27 février 2018, The Stars Group a fait l'acquisition d'une participation de 62 % dans CrownBet Holdings Pty Limited, une société de paris sportifs en ligne basée en Australie, auprès de Crown Resorts Limited, puis le 24 avril 2018, The Stars Group a augmenté sa participation dans CrownBet à 80 %, et CrownBet a conclu l'acquisition de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. Le prix d'achat total pour ces transactions s'est élevé à 435 millions $ (dont 117,7 millions $ pour faire l'acquisition de la participation de 62 % dans CrownBet), qui ont été payés en combinaison avec des espèces et l'émission d'environ 3,1 millions de nouvelles actions ordinaires de The Stars Group.

- Le 27 février 2018, The Stars Group a fait l'acquisition d'une participation de 62 % dans CrownBet Holdings Pty Limited, une société de paris sportifs en ligne basée en Australie, auprès de Crown Resorts Limited, puis le 24 avril 2018, The Stars Group a augmenté sa participation dans CrownBet à 80 %, et CrownBet a conclu l'acquisition de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. Le prix d'achat total pour ces transactions s'est élevé à 435 millions $ (dont 117,7 millions $ pour faire l'acquisition de la participation de 62 % dans CrownBet), qui ont été payés en combinaison avec des espèces et l'émission d'environ 3,1 millions de nouvelles actions ordinaires de The Stars Group. Sky Betting & Gaming - Le 21 avril 2018, The Stars Group a annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Sky Betting & Gaming, l'un des plus grands fournisseurs de jeux et paris sportifs en ligne du Royaume-Uni. Le prix d'achat total s'est élevé à 4,7 milliards $, dont 3,6 milliards $ seront payables en espèces et le reste via l'émission d'environ 37,9 millions de nouvelles actions ordinaires. L'achèvement de la transaction est conditionnel à l'obtention des accords d'usage de la Bourse de Toronto , du Nasdaq et de certaines autorités de règlementation et du jeu en ligne, ainsi qu'à l'exécution d'autres conditions de clôture d'usage. Afin de financer la partie en espèces du prix d'achat de la transaction, The Stars Group a obtenu un engagement ferme pour le financement bancaire de 6,9 milliards $, dont 5,1 milliards $ pour le premier nantissement des emprunts à terme, 1,4 milliard $ de billets de premier rang non garantis et de 400 millions $ en facilité de crédit renouvelable. Les bénéfices subventionnés de 6,5 milliards $ seront utilisés pour la partie en espèces de la rétribution de la transaction, refinançant le premier nantissement de l'emprunt à terme existant de The Stars Group, et remboursant la dette en cours de Sky Betting & Gaming.

Prévisions pour l'exercice 2018 complet

Prévisions pour l'exercice complet - The Stars Group compte fournir des prévisions financières révisées pour l'exercice 2018 complet afin d'inclure ses acquisitions de Crown Bet, William Hill Australia et Sky Betting & Gaming lors de la publication de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre en août. The Stars Group demeure satisfait des performances de ses activités existantes et, en date du présent communiqué de presse, conserve inchangées ses prévisions financières pour l'exercice 2018 complet : Chiffre d'affaires compris entre 1 390 et 1 470 millions $ ; BAIIA ajusté compris entre 625 et 650 millions $ ; Bénéfices nets ajustés compris entre 487 et 512 millions $ ; et Bénéfices nets ajustés par action diluée compris entre 2,33 et 2,47 $.

- The Stars Group compte fournir des prévisions financières révisées pour l'exercice 2018 complet afin d'inclure ses acquisitions de Crown Bet, William Hill Australia et Sky Betting & Gaming lors de la publication de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre en août. The Stars Group demeure satisfait des performances de ses activités existantes et, en date du présent communiqué de presse, conserve inchangées ses prévisions financières pour l'exercice 2018 complet :

Ses résultats prévus non vérifiés reflètent les activités existantes de The Stars Group, en excluant CrownBet, William Hill Australia et Sky Betting & Gaming. Ces attentes reflètent également la vision de la direction concernant les conditions actuelles et futures du marché, y compris des hypothèses (i) de potentielles conditions d'exploitation négatives en Russie qui devraient commencer à la fin du mois de mai 2018, (ii) d'aucun autre événement règlementaire majeur, et (iii) d'aucune fluctuation majeure des taux de change, en particulier par rapport à l'euro. Ces prévisions sont également basées sur un taux de change entre l'euro et le dollar américain de 1,20 pour 1,00, des actions diluées comprises entre 207 000 000 et 209 000 000 pour le sommet et le creux de la fourchette des bénéfices nets ajustés par action diluée respectivement, ainsi que certaines hypothèses comptables.

États financiers, Rapport de gestion et renseignements complémentaires

Les états financiers intermédiaires consolidés condensés non vérifiés de The Stars Group pour le premier trimestre clos au 31 mars 2018 (les « États financiers du T1 2018 »), le rapport de gestion correspondant (le « Rapport de gestion du T1 2018 »), ainsi que des renseignements complémentaires sur The Stars Group et ses activités, sont disponibles sur SEDAR (http://www.sedar.com), sur Edgar (http://www.sec.gov) et sur le site Internet de The Stars Group (http://www.starsgroup.com).

Outre des communiqués de presse, des rapports auprès des organismes de valeurs mobilières et des téléconférences et webdiffusions publiques, The Stars Group compte utiliser la page de son site Internet dédiée aux relations avec les investisseurs pour communiquer des informations importantes à ses investisseurs et autres et pour se conformer à ses obligations de divulgation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les investisseurs et autres sont priés de consulter le site Internet en plus de suivre les communiqués de presse, les rapports auprès des organismes de valeurs mobilières et les téléconférences et webdiffusions publiques de The Stars Group. Cette liste peut être mise à jour de temps à autres.

Téléconférence et webdiffusion

The Stars Group tiendra une téléconférence aujourd'hui, le 10 mai 2018 à 8h30 (heure de l'Est), afin de discuter de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2018 clos et de sujets connexes. Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le +1-877-451-6152 ou le +1-201-389-0879, dix minutes avant l'horaire prévu de la conférence. La rediffusion sera disponible deux heures après la fin de l'événement au +1-844-512-2921 ou +1-412-317-6671. Le numéro identifiant de la conférence est le 13678731. Pour accéder à la version en ligne, veuillez suivre le lien suivant : http://public.viavid.com/index.php?id=129256

Réconciliation des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus proches

Le tableau ci-dessous présente des réconciliations du BAIIA ajusté, des bénéfices nets ajustés et des bénéfices nets ajustés par action diluée avec les bénéfices nets, qui constituent la mesure la plus proche des IFRS :

Trimestre clos au 31 mars en milliers $, à l'exception des montants par action 2018 2017 Bénéfices nets 74 361 65 753 Charges financières 45 015 40 589 Charges d'impôts sur le revenu 1 155 2 688 Amortissement des immobilisations corporelles 2 744 2 161 Amortissement des actifs incorporels et des frais de développement reportés 36 514 33 574 BAIIA 159 789 144 765 Rémunération à base d'actions 2 383 2 164 Résiliation de contrats de travail 672 2 126 Résiliation de conventions d'affiliation - 407 Perte sur la cession d'actifs - 59 Gains générés par les placements (1 023) (435) Frais liés aux acquisitions 7 739 - Dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs incorporels et des actifs destinés à la vente 115 (6 684) Autres frais (voir le tableau ci-dessous) 5 347 8 599 BAIIA ajusté 175 022 151 001 Charge d'impôt sur le revenu exigible (2 420) (3 322) Dépréciation et amortissement (en excluant l'amortissement de la répartition du prix d'achat des immobilisations incorporelles) (7 096) (4 660) Intérêts * (26 299) (29 652) Bénéfices nets ajustés 139 207 113 367 Actions diluées 209 495 673 200 656 549 Bénéfices nets ajustés par action diluée 0,66 0,56

* En excluant les intérêts accumulés et les frais pour retard de paiement non remboursables liés au soldes impayé du prix d'achat reporté pour la division Stars Interactive Group Acquisition.

Le tableau ci-dessous présente certains éléments compris dans la section « Autres frais » du tableau de réconciliation ci-dessus :

Trimestre clos au 31 mars 2018 2017 en milliers $ en milliers $ Dépenses de lobbying et juridiques hors États-Unis 1 138 741 Dépenses de lobbying et juridiques aux États-Unis 1 855 3 978 Charges professionnelles pour l'examen stratégique - 125 Primes de continuité 117 615 Charges professionnelles non récurrentes 451 662 Charges de l'AMF et autre charges professionnelles d'investigation (déduction faite des indemnités d'assurance) 1 784 2 390 Frais de restructuration des bureaux et de fermeture d'anciennes entités commerciales 2 88 Autres frais 5 347 8 599

Le tableau ci-dessous présente une réconciliation du flux de trésorerie ajusté des activités d'exploitation avec les encaissements nets des activités d'exploitation, qui constituent la mesure la proche des IFRS :

Trimestre clos au 31 mars 2018 2017 en milliers $ en milliers $ Encaissements nets des activités d'exploitation 132 069 95 547 Mouvement de passifs des dépôts de clients 189 16 229 Flux de trésorerie ajusté des activités d'exploitation 132 258 111 776

Le tableau ci-dessous présente une réconciliation du numérateur du RNT (recettes issues des activités de poker en ligne avec de l'argent réel et recettes combinées des activités de paris sportifs et de casino en ligne avec de l'argent réel) avec la mesure la plus proche des IFRS (chiffre d'affaires) tel que rapporté pour la période applicable. Sauf indication contraire, toute déviation dans la réconciliation ci-dessous avec les mesures présentées dans ce communiqué de presse peut être le résultat d'ajustements mineurs réalisés dans des périodes ultérieures en raison de certaines réaffectations comptables.

Trimestre clos au 31 mars 2018 2017 en milliers $ en milliers $ Chiffre d'affaires 392 891 317 320 Recettes d'entreprise (294) (22) Autres recettes issues des activités de jeu (12 209) (11 854) Recettes issues des activités de poker en ligne avec de l'argent réel et recettes combinées issues des activités de casino en ligne et de paris sportifs (y compris les recettes provenant de CrownBet) 380 388 305 444 Recettes provenant de CrownBet 11 124 - Recettes issues des activités de poker en ligne avec de l'argent réel et recettes combinées issues des activités de casino en ligne et de paris sportifs (en excluant les recettes provenant de CrownBet) 369 264 305 444

The Stars Group n'a pas fourni de réconciliation des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures les plus proches des IFRS incluses dans ses prévisions financières pour l'exercice 2018 complet présentées dans ce communiqué de presse, y compris le BAIIA ajusté, les bénéfices nets ajustés et les bénéfices nets ajustés par action diluée, car certains éléments de réconciliation nécessaires pour projeter avec précision ces mesures conformes aux IFRS, en particulier les bénéfices (pertes) net(te)s, ne peuvent pas être raisonnablement projetés en raison de plusieurs facteurs, dont la variabilité des fluctuations potentielles des taux de change affectant les charges financières, et la nature d'autres frais non récurrents ou ponctuels (qui sont exclus des mesures non conformes aux IFRS mais inclus dans les bénéfices (pertes) net(te)s), ainsi que la variabilité typique découlant de la vérification d'états financiers annuels, y compris mais sans s'y limiter, certaines provisions pour l'impôt sur le revenu à des fins comptables et autres motifs de comptabilité connexes.

Pour en savoir plus sur les mesures non conformes aux IFRS de The Stars Group, voir ci-dessous et le Rapport de gestion du T1 2018, y compris dans les sections « Rapport de gestion » et « Informations financières sélectionnées-Autres informations financières ».

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur de premier plan d'offres de produits technologiques dans le domaine du divertissement interactif et du jeu à l'échelle mondiale. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexes, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker des casinos célèbres des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group propose également des offres de produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par l'entremise de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à offrir, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des offres de produits dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, en date du présent communiqué, The Stars Group détient des licences de jeu ou des autorisations d'exploitation dans 18 territoires, et PokerStars, la marque de jeu en ligne détenant le plus grand nombre de licences dans le monde, avec des licences de jeu ou des autorisations d'exploitation dans 17 de ces territoires.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés et des informations de nature prospective au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois sur les valeurs mobilières, incluant, mais sans s'y limiter, certaines attentes et projections financières et opérationnelles, comme les prévisions financières pour l'exercice 2018 complet, ainsi que certains plans et stratégies opérationnels et de croissance futurs, notamment concernant certaines acquisitions récemment annoncées. Les énoncés prospectifs et les informations peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que : « anticiper », « but », « cible », « continuer », « chercher à », « croire », « en cours », « estimer », « ferait », « futur », « laisser entendre », « objectif », « planifier », « pouvoir », « prédire », « probable », « projeter », « s'attendre à », « serait », « stratégie », « supposer », « tendance », ainsi que l'usage du conditionnel, du futur et toute référence semblable à une période à venir, ou la forme négative de ces termes, des variations ou synonymes, ou d'autres expressions comparables ou similaires. Ces énoncés et informations, autres que les énoncés de faits historiques, sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes, et d'hypothèses, notamment les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les développements technologiques, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales, et leurs clients et secteurs respectifs. Bien que The Stars Group et sa direction estiment que les prévisions reflétées dans ces énoncés prospectifs et ces informations soient réalisables et basés sur des hypothèses raisonnables, et estiment qu'à la date de ces énoncés, il ne peut y avoir aucune garantie que ces hypothèses ou estimations soient vérifiées, ou que ces prévisions se réalisent. Les énoncés et les informations prospectifs sont intrinsèquement liés à des risques importants de concurrence, économiques, réglementaires, commerciaux, des incertitudes et éventualités qui pourraient faire dévier les résultats réels de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les risques et incertitudes spécifiques incluent, sans s'y limiter : le secteur lourdement réglementé dans lequel The Stars Group exerce ses activités ; le divertissement interactif et les jeux en ligne et mobiles en général ; les lois ou règlementations actuelles et futures et les nouvelles interprétations des lois ou règlementations existantes, ou les interdictions potentielles, concernant les activités de divertissement interactif et les jeux en ligne ou les activités liées à ou nécessaires à l'exploitation et à la provision de jeux en ligne ; les modifications potentielles du cadre règlementaire relatif aux jeux ; les exigences juridiques et règlementaires ; la capacité d'obtenir, de conserver et de se conformer à la totalité des licences, permis et certifications requis applicables pour fournir, exploiter et commercialiser ses offres de produits, y compris les difficultés ou les retards pour ce faire ; l'impact de l'incapacité à conclure de futures acquisitions ou à intégrer des entreprises avec succès ; des obstacles importants à l'entrée sur le marché ; la concurrence et l'environnement concurrentiel sur les marchés et industries pertinents à The Stars Group ; la capacité d'obtenir des financements supplémentaires et selon des modalités raisonnables ; les risques de refinancement ; l'endettement important de The Stars Group exige qu'il utilise une portion significative de son flux de trésorerie pour verser des paiements au titre du service de la dette ; les facilités de crédit garanties de The Stars Group contiennent des clauses et d'autres restrictions susceptibles de limiter sa flexibilité pour exercer ses activités ; les risques liés aux progrès technologiques, y compris l'intelligence artificielle ; la capacité à développer et améliorer ses offres de produits existantes et de nouvelles offres de produits commercialement viables ; la capacité à atténuer les risques liés aux taux de change et aux devises ; la capacité à atténuer les risques fiscaux et aux conséquences fiscales négatives, y compris mais sans s'y limiter, l'imposition de taxes nouvelles ou supplémentaires, comme des taxes sur la valeur ajoutée, sur les points de consommation ou sur les jeux ; les risques inhérents aux activités exercées à l'étranger en général ; la protection de technologies exclusives et des droits de propriété intellectuelle ; la capacité à recruter et conserver des dirigeants et du personnel qualifié, y compris du personnel technique, de vente et de marketing clé ; des défaillances dans les offres de produits de The Stars Group ; des pertes dues à des activités frauduleuses ; la gestion de la croissance ; la passation de marchés ; de potentielles opportunités financières sur des marchés pertinents et concernant des contrats individuels ; la capacité de l'infrastructure technologique à répondre à la demande applicable ; des interruptions ou pannes de systèmes, réseaux, télécommunications ou services ou des cyber-attaques ; les lois et règlementations pouvant être adoptées concernant le commerce sur Internet et électronique ou susceptibles d'affecter The Stars Group dans les territoires où il exerce actuellement ses activités ou compte le faire à l'avenir, en particulier concernant les jeux en ligne, ou qui pourraient avoir un impact sur sa capacité à fournir des offres de produits en ligne, y compris, mais sans s'y limiter, concernant le traitement des paiements ; les préférences des clients et des exploitants et les changements dans l'économie ; la dépendance vis-à-vis de l'acceptation de son offre de produits par les clients ; la consolidation au sein du secteur du jeu ; les coûts et issues des litiges ; l'expansion au sein de marchés existants et sur de nouveaux marchés ; les relations avec les fournisseurs et distributeurs ; et les événements naturels. Les autres risques et incertitudes applicables comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans le formulaire d'information annuel de The Stars Group pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, notamment ceux répertoriés sous le titre « Facteurs de risques et incertitudes », et dans le Rapport de gestion du T1 2018, notamment sous les titres « Facteurs de risques et incertitudes », « Limites des indicateurs clés et autres données » et « Indicateurs clés », tous disponibles sur SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com, EDGAR à l'adresse http://www.sec.gov et sur le site Internet de The Stars Group à l'adresse http://www.starsgroup.com, ainsi que dans d'autres documents publiés par The Stars Group ou à publier si les autorités en valeurs mobilières l'exigent. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont valides uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de ces informations à la lumière de nouvelles déclarations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Mesures non conformes aux IFRS et aux PCGR des États-Unis

Le présent communiqué de presse fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS et aux PCGR des États-Unis, notamment le RNT, le BAIIA ajusté, le flux de trésorerie ajusté des activités d'exploitation, les bénéfices nets ajustés, les bénéfices nets ajustés par action diluée et l'impact du taux de change sur le chiffre d'affaires (en devises constantes). The Stars Group estime que ces mesures financières non conformes aux IFRS et aux PCGR des États-Unis fourniront aux investisseurs des renseignements complémentaires utiles concernant les performances financières de ses activités, leur permettront de comparer ses résultats financiers entre des périodes où des éléments peuvent varier indépendamment des performances commerciales, et leur offrira une plus grande transparence à l'égard des mesures clés utilisées par la direction dans l'exercice de ses activités. Bien que la direction estime que ces mesures financières sont importantes pour évaluer The Stars Group, elles ne sont pas destinées à être considérées séparément ou en remplacement de, ou supérieures aux informations financières préparées et présentées conformément aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis. Elles ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS ou des PCGR des États-Unis et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS ou les PCGR des États-Unis. Ces mesures peuvent être différentes des mesures financières non conformes aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis utilisées par d'autres entreprises, limitant leur pertinence à des fins de comparaison. Par ailleurs, la présentation de certaines de ces mesures est fournie à des fins de comparaison en glissement annuel, et les investisseurs sont avisés que ces ajustements ont un impact réel sur les résultats d'exploitation de The Stars Group. En plus du RNT, qui est défini ci-dessous dans la section « Mesures clés et autres données », The Stars Group utilise les mesures non conformes aux UFRS et aux PCGR des États-Unis suivantes dans le présent communiqué de presse :

Le BAIIA ajusté désigne les bénéfices nets avant les charges financières, la charge d'impôt sur le revenu (recouvrement), la dépréciation et l'amortissement, la rémunération à base d'actions, la restructuration et certains autres éléments.

Le flux de trésorerie ajusté provenant des activités d'exploitation fait référence aux encaissements nets provenant des activités d'exploitation après avoir rajouté les mouvements de passifs des dépôts de clients.

Les bénéfices nets ajustés font référence aux intérêts accumulés, à l'amortissement des actifs incorporels découlant de l'affectation du prix d'achat suite à des acquisitions, aux impôts sur le revenu différés, à la rémunération à base d'actions, à la restructuration, au taux de change et à certains autres éléments.

Les bénéfices nets ajustés par action diluée font référence aux bénéfices ajustés nets divisés par le nombre d'actions diluées. Les actions diluées font référence au nombre moyen pondéré d'actions ordinaires sur une base pleinement diluée, y compris les options, autres attributions à base d'actions, bons de souscription et actions privilégiées convertibles. Les effets des actions ordinaires potentielles anti-dilutives ne sont pas pris en compte dans le calcul des actions diluées. Voir la note 7 des États financiers du T1 2018. Pour les trimestres clos au 31 mars 2018 et 2017, les actions diluées s'élevaient respectivement à 209 495 673 et 200 656 549. Dans le cadre des prévisions financières pour l'exercice 2018 complet fournies dans le présent communiqué de presse, les actions diluées s'élèvent respectivement à entre 207 000 000 et 209 000 000 pour le sommet et le creux de la fourchette des bénéfices nets ajustés par action diluée.

Pour calculer le chiffre d'affaires sur la base de devises constantes, The Stars Group traduit le chiffre d'affaires pour le trimestre clos au 31 mars 2018 en utilisant les taux de change mensuels de l'exercice précédent pour ses devises locales autres que le dollar américain, ce qui constitue d'après The Stars Group une mesure utile qui facilite la comparaison avec ses performances antérieures.

Pour en savoir plus sur les mesures non conformes aux IFRS de The Stars Group, voir le Rapport de gestion du T1 2018, y compris dans les sections « Rapport de gestion » et « Informations financières sélectionnées-Autres informations financières ».

Mesures clés et autres données

The Stars Group définit les UAU comme des clients actifs uniques (en ligne, via mobile ou ordinateur de bureau) qui (i) ont effectué un dépôt ou transféré des fonds dans leur compte en argent réel auprès de The Stars Group à tout moment, et (ii) ont généré des gains en argent réel ou placé un pari en argent réel ou une mise sur ou via l'une de ses offres de poker, casino ou paris sportifs en ligne avec de l'argent réel pendant le trimestre applicable. The Stars Group qualifie d'unique un client qui a joué au moins une fois sur ses offres en argent réel pendant la période, et exclut la double comptabilisation, même si ce client est actif dans plusieurs segments d'activité (poker, casino et/ou paris sportifs). La définition des UAU exclut l'activité de clients de certains jeux de poker avec de l'argent réel mais avec des mises faibles et sans gain, mais inclut les activités avec de l'argent réel de clients en utilisant des fonds (trésorerie et équivalents de trésorerie) déposés par The Stars Group dans les comptes précédemment financés de ces clients à titre de promotions pour augmenter la valeur de leur cycle de vie.

The Stars Group définit le RNT comme les recettes combinées des jeux en ligne avec ce l'argent réel et autres recettes connexes (en excluant certaines autres recettes, comme celles qui sont incluses dans les recettes d'« autres jeux ») pour ses deux segments d'activité (poker en ligne avec de l'argent réel et casino et paris sportifs en ligne avec de l'argent réel) telles que rapportées pendant le trimestre applicable (ou telles qu'ajustées pour refléter toute réaffectation effectuée pendant des périodes ultérieures), divisées par le nombre total d'UAU pendant ladite période. The Stars Group fournit le RNT sur la base du dollar américain et de devises constantes. Le RNT est une mesure non conforme aux IFRS.

The Stars Group définit les dépôts nets comme le total des dépôts bruts ou des fonds versés par les clients dans leurs comptes en ligne en argent réel, moins les retraits ou transferts de fonds effectués par ces clients de leurs comptes, dans chaque cas pendant le trimestre applicable. Les dépôts bruts excluent (i) les dépôts, transferts ou autres paiements effectués par ces clients dans les offres de jeux sociaux et en argent virtuel de The Stars Group, et (ii) les fonds en argent réel (trésorerie et équivalents de trésorerie) déposés par The Stars Group dans les comptes précédemment financés de ces clients à titre de promotions pour augmenter la valeur de leur cycle de vie.

The Stars Group définit les inscriptions de clients comme le nombre accumulé d'inscriptions de clients à des jeux en ligne avec de l'argent réel ou virtuel auprès des marques de The Stars Group.

Afin d'assurer la cohérence des mesures clés de The Stars Group pour le trimestre clos au 31 mars 2018 présenté dans ce communiqué de presse, The Stars Group a exclu la totalité des UAU, dépôts nets et inscriptions de clients liés à CrownBet et a exclu le chiffre d'affaires de CrownBet du RNT. The Stars Group continuera d'examiner et d'analyser les données et informations applicables qui sont à disposition et considèrera l'inclusion de mesures clés de CrownBet à l'aide de ses propres mesures, y compris les UAU, le RNT, les dépôts nets et les inscriptions de clients, une fois qu'il aura eu suffisamment de temps pour les évaluer, les confirmer et les enregistrer.

Pour en savoir plus sur les mesures clés et autres données de The Stars Group, voir le Rapport de gestion du T1 2018, y compris les sections « Limitations des mesures clés et autres données » et « Mesures clés ».

THE STARS GROUP INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

Trimestre clos au 31 mars

2018 2017

en milliers $ en milliers $

Dollars américains (à l'exception des (à l'exception des

montants par action) montants par action)



Chiffre d'affaires 392 891 317 320

Dépenses



Frais de vente 61 297 43 051

Frais généraux et d'administration 161 395 131 141

Charges financières 45 015 40 589

Taxe sur les jeux 42 952 34 533

Frais liés aux acquisitions 7 739 -

Total des dépenses 318 398 249 314

Gains générés par les placements 1 023 435

Bénéfices nets avant impôts sur le revenu 75 516 68 441

Impôts sur le revenu 1 155 2 688

Bénéfices nets 74 361 65 753

Bénéfices nets (pertes nettes) attribuables



aux actionnaires de The Stars



Group Inc. 75 451 65 411

Participations minoritaires (1 090) 342

Bénéfices nets 74 361 65 753

Bénéfices de base par



action ordinaire 0,51 $ 0,45 $

Bénéfices dilués par



action ordinaire 0,36 $ 0,33 $

THE STARS GROUP INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA POSITION FINANCIÈRE

Au 31 mars Au 31 décembre

2018 2017

Dollars américains en milliers $ en milliers $

ACTIF



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de

trésorerie - activités d'exploitation 256 647 283 225

Trésorerie et équivalents de trésorerie -



dépôts des clients 255 939 227 098

Total de la trésorerie et des équivalents de

trésorerie 512 586 510 323

Avances de fonds restreintes et

garanties en espèces 5 962 7 862

Placements en cours - dépôts des clients 109 650 122 668

Comptes débiteurs 103 924 100 409

Inventaires 245 302

Frais payés d'avance et dépôts 30 214 29 393

Impôt sur le revenu à percevoir 17 038 16 540

Produits dérivés 3 706 2 037

Total des actifs courants 783 325 789 534

Actif immobilisé



Avances de fonds restreintes et

garanties en espèces 50 215 45 834

Frais payés d'avance et dépôts 16 929 16 514

Comptes débiteurs à long terme 13 243 11 818

Placements à long terme 9 298 6 981

Immobilisations corporelles 52 647 44 837

Crédits d'impôt à l'investissement à percevoir 3 881 3 056

Impôt sur le revenu à percevoir 17 411 14 061

Impôts sur le revenu différés 5 278 5 141

Écart d'acquisition et actifs incorporels 4 611 579 4 477 350

Total de l'actif immobilisé 4 780 481 4 625 592

Total de l'actif 5 563 806 5 415 126

PASSIF



Passifs courants



Comptes créditeurs et charges



à payer 170 553 151 473

Autres montants à payer 52 688 42 714

Provisions 17 709 17 590

Dépôts des clients 364 587 349 766

Impôt sur le revenu à payer 43 220 35 941

Portion courante de la dette à long terme 24 274 4 990

Produits dérivés 7 452 -

Total des passifs courants 680 483 602 474

Passifs non courants



Comptes créditeurs et charges à payer



à long terme 2 646 -

Dette à long terme 2 316 023 2 353 579

Provisions 3 140 3 093

Produits dérivés 130 149 111 762

Impôt sur le revenu à payer 20 518 24 277

Impôts sur le revenu différés 29 366 16 510

Total des passifs non courants 2 501 842 2 509 221

Total du passif 3 182 325 3 111 695

CAPITAUX PROPRES



Capital en actions 1 895 788 1 884 219

Réserves (182 839) (142 340)

Bénéfices non répartis 667 755 561 519

Capitaux propres attribuables aux actionnaires



de The Stars Group Inc. 2 380 704 2 303 398

Participations minoritaires 777 33

Total des capitaux propres 2 381 481 2 303 431

Total du passif et des capitaux propres 5 563 806 5 415 126

THE STARS GROUP INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Trimestre clos au 31 mars

2018 2017

en milliers $ en milliers $



Dollars américains



Activités d'exploitation



Bénéfices nets 74 361 65 753

Comptes dormants comptabilisés comme des recettes (1 866) (886)

Rémunération à base d'actions 2 383 2 164

Intérêts accumulés 12 485 8 978

Intérêts débiteurs 25 130 33 683

Charge d'impôt sur les bénéfices comptabilisée

dans les bénéfices nets 1 155 2 688

Amortissement des immobilisations corporelles 2 744 2 161

Amortissement des actifs incorporels 32 462 31 697

Amortissement des frais de développement reportés 4 052 1 877

Gain de change non réalisé (4 425) (2 099)

Gain non réalisé sur les placements (1 033) (226)

Dépréciation (reprise de dépréciation)



des actifs incorporels et des actifs destinés à la vente 115 (6 684)

Perte (gain) réalisé(e) sur les placements en cours,



billet à ordre et autre 437 (2 122)

Impôts sur le revenu payés (1 370) (1 128)

Variation des éléments d'exploitation hors caisse du



fonds de roulement (13 308) (24 139)

Mouvement de passifs des dépôts de clients (189) (16 229)

Autre (1 064) 59



Encaissements nets issus des activités d'exploitation 132 069 95 547

Activité de financement



Émission d'actions ordinaires suite à



l'exercice d'options de souscription par des salariés 9 737 1 710

Règlement de compte de courtage sur marge - (7 602)

Paiement de la contrepartie différée - (75 000)

Remboursement de la dette à long terme (6 068) (6 888)

Frais de transaction sur la refixation



de la dette à long terme - (4 719)

Intérêts payés (31 488) (34 047)

Gain sur le règlement de produits dérivés - 13 904

Décaissements nets issus des activités de financement (27 819) (112 642)

Activités de placement



Acquisitions de filiales, nettes de



la trésorerie acquise (101 703) -

Additions aux frais de développement reportés (6 431) (4 413)

Acquisitions d'immobilisations corporelles (3 585) (856)

Actifs incorporels acquis (2 427) (707)

Vente de placements - 149

Mouvements de trésorerie provenant (à destination)

d'avances de



fonds restreintes et de garanties en espèces 1 126 (546)

Règlement du montant minimum des recettes garanties (2 713) (1 707)

Vente nette de placements utilisant les



dépôts des clients 12 447 5 169

Autre (551) (4)

Décaissements nets issus des activités d'investissement (103 837) (2 915)



Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 413 (20 010)



Trésorerie et les équivalents de trésorerie - début de la période 510 323 267 684



Différences de change non réalisées sur

la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1 850 (265)



Trésorerie et les équivalents de trésorerie - fin de la période 512 586 247 409

<end_table>

