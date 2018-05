The Stars Group comunica los resultados del primer trimestre de 2018

"Los fuertes resultados del primer trimestre de The Stars Group siguen a nuestra trayectoria de crecimiento orgánico," declaró Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "Estamos muy contentos con el rendimiento de cada uno de nuestros mercados verticales, poker, casino y apuestas deportivas, que se benefician no sólo del éxito continuado de Stars Rewards, sino también de nuestra estrategia de centrarse en el cliente y mejora continua de nuestra oferta de productos."

"Avanzando, la excepcional base de nuestro negocio existente se complementará con nuestras adquisiciones de CrownBet y William Hill Australia y la esperada finalización de la adquisición de Sky Betting & Gaming. Estas adquisiciones ayudarán a diversificar nuestra base de ingresos, aumentar nuestra exposición a los mercados regulados y transformar nuestra casa de apuestas combinada en un segundo canal de adquisición de cliente. Estas nuevas incorporaciones aceleran no sólo el crecimiento orgánico que estamos viendo en nuestros negocios existentes, sino también nuestro progreso hacia la realización de nuestra visión de convertirnos en el destino de iGaming preferido del mundo."

Resumen financiero del primer trimestre de 2018[1]





Tres meses finalizados Año tras año 31 de marzo Cambio $000's, excepto porcentajes y cantidades por acción 2018 2017 Ingresos 392.891 317.320 23,8% Ganancias netas 74.361 65.753 13,1% Ganancias netas diluidas por acción común $ 0,36 $ 0,33 9,1% EBITDA ajustado 175.022 151.001 15,9% Ganancias netas ajustadas 139.207 113.367 22,8% Ganancias netas ajustadas por acción diluida $ 0,66 $ 0,56 17,9% Flujos de efectivo neto de actividades operativas 132.069 95.547 38,2% Flujos de efectivo ajustado de operaciones 132.258 111.776 18,3%

[1] Para obtener información importante sobre las medidas no-IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No-IFRS y No-U.S. GAAP" y las tablas de "Reconciliación de medidas no-IFRS a medidas IFRS". La información financiera presentada en este comunicado de prensa se deriva de las declaraciones financieras del primer trimestre de 2018 (como se define a continuación).

Datos financieros más destacados del primer trimestre de 2018 y posterior

Ingreso s - Los ingresos para el trimestre aumentaron aproximadamente 23,8% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos para el trimestre habrían aumentado aproximadamente 12,4%. Los ingresos de poker online de dinero real y casino online y casa de apuestas combinaron ingresos representando aproximadamente 62,6% y 34,2% de los ingresos del trimestre, respectivamente.

- Los ingresos para el trimestre aumentaron aproximadamente 23,8% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos para el trimestre habrían aumentado aproximadamente 12,4%. Los ingresos de poker online de dinero real y casino online y casa de apuestas combinaron ingresos representando aproximadamente 62,6% y 34,2% de los ingresos del trimestre, respectivamente. Ingresos por Poker - Los ingresos por poker online de dinero real para el trimestre fueron de 245,9 millones de dólares, o un aumento de aproximadamente 12,4% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos de poker online de dinero real habrían aumentado en aproximadamente 2,3% para el trimestre. El aumento en ingresos de poker fue impulsado principalmente por el impacto positivo del programa de lealtad de Stars Rewards , las fluctuaciones de divisas y la introducción de la liquidez de poker compartida en Francia y España, como compensación por, entre otras cosas, el cese de las operaciones o condiciones de funcionamiento difíciles en ciertos mercados como Australia y Colombia .

- Los ingresos por poker online de dinero real para el trimestre fueron de 245,9 millones de dólares, o un aumento de aproximadamente 12,4% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos de poker online de dinero real habrían aumentado en aproximadamente 2,3% para el trimestre. El aumento en ingresos de poker fue impulsado principalmente por el impacto positivo del programa de lealtad de , las fluctuaciones de divisas y la introducción de la liquidez de poker compartida en Francia y España, como compensación por, entre otras cosas, el cese de las operaciones o condiciones de funcionamiento difíciles en ciertos mercados como y . Ingresos por Casino & Sportsbook - Los ingresos de casino real de dinero online y apuestas deportivas combinados para el trimestre fueron de 134,5 millones de dólares, o un aumento de aproximadamente 55,0% año tras año. Durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018, el 20,7% de los ingresos combinados de casino y apuestas deportivas estaban relacionados con los ingresos de apuestas deportivas. Excluyendo el impacto de los cambios año tras año en los tipos de cambio, los ingresos combinados de casino online de dinero real y de apuestas habría aumentado aproximadamente un 39,3% para el trimestre. El aumento de ingresos de casino y apuestas deportivas combinado fue impulsado principalmente por mejoras continuas en las ofertas de productos de apuestas deportivas de The Stars Group, impactos positivos de las fluctuaciones de divisas, y la adición de ingresos relacionados con la adquisición de la mayoría de los intereses de la equidad en CrownBet.

- Los ingresos de casino real de dinero online y apuestas deportivas combinados para el trimestre fueron de 134,5 millones de dólares, o un aumento de aproximadamente 55,0% año tras año. Durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018, el 20,7% de los ingresos combinados de casino y apuestas deportivas estaban relacionados con los ingresos de apuestas deportivas. Excluyendo el impacto de los cambios año tras año en los tipos de cambio, los ingresos combinados de casino online de dinero real y de apuestas habría aumentado aproximadamente un 39,3% para el trimestre. El aumento de ingresos de casino y apuestas deportivas combinado fue impulsado principalmente por mejoras continuas en las ofertas de productos de apuestas deportivas de The Stars Group, impactos positivos de las fluctuaciones de divisas, y la adición de ingresos relacionados con la adquisición de la mayoría de los intereses de la equidad en CrownBet. Deuda y dinero en efectivo - La deuda total a largo plazo pendiente al final del trimestre fue 2.450 millones de dólares con una tasa de interés promedio ponderada del 5,1%. Como se divulgó el 6 de abril de 2018, The Stars Group aumentó con éxito el tamaño, recalculó el precio en menores tasas de interés y extendió la madurez en su dólar estadounidense y euro denominados préstamos de primer gravamen y línea de crédito revolvente, modificado y replanteado el contrato de crédito aplicable y completamente pagados los restantes 95 millones de dólares pendientes en su segundo préstamo del término embargo. The Stars Group terminó el primer trimestre de 2018 con aproximadamente 257 millones de dólares en operaciones en efectivo en su hoja de balance.

Datos operativos más destacados del primer trimestre de 2018 y posterior

Activos únicos de dinero real trimestral (QAUs) - QAUs totales son aproximadamente 2,24 millones, una disminución de aproximadamente un 4,6% año sobre llevado por la estrategia de The Stars Group de enfocarse en retorno positivo de las iniciativas de gestión de la relación con el cliente para atraer a clientes de alto valor, depósito neto (principalmente jugadores recreativos) y el cese de las operaciones o condiciones de operación difícil en ciertos mercados, incluyendo Australia y Colombia . Aproximadamente 2,09 millones de estos QAUs jugaron poker online durante el trimestre, una disminución de aproximadamente 5,5% año tras año, mientras que las ofertas de casino online de The Stars Group tenían aproximadamente 621,800 QAUs, una disminución de 2,4% año tras año, que The Stars Group sigue para estimar como una de la bases de jugador activo de casino más grande entre sus competidores. Las ofertas de apuestas emergentes online de The Stars Group tenían aproximadamente 335.800 QAUs, un aumento del 16,3% año tras año.

- QAUs totales son aproximadamente 2,24 millones, una disminución de aproximadamente un 4,6% año sobre llevado por la estrategia de The Stars Group de enfocarse en retorno positivo de las iniciativas de gestión de la relación con el cliente para atraer a clientes de alto valor, depósito neto (principalmente jugadores recreativos) y el cese de las operaciones o condiciones de operación difícil en ciertos mercados, incluyendo y . Aproximadamente 2,09 millones de estos QAUs jugaron poker online durante el trimestre, una disminución de aproximadamente 5,5% año tras año, mientras que las ofertas de casino online de The Stars Group tenían aproximadamente 621,800 QAUs, una disminución de 2,4% año tras año, que The Stars Group sigue para estimar como una de la bases de jugador activo de casino más grande entre sus competidores. Las ofertas de apuestas emergentes online de The Stars Group tenían aproximadamente 335.800 QAUs, un aumento del 16,3% año tras año. Rendimiento neto trimestral (QNY) - El QNY total fue de 165 dólares, un aumento de 26,7% año tras año y QNY excluyendo el impacto de los cambios año tras año en los tipos de cambio fue de 155 dólares, un aumento de 18,7% año tras año. QNY es una medida no-IFRS.

- El QNY total fue de 165 dólares, un aumento de 26,7% año tras año y QNY excluyendo el impacto de los cambios año tras año en los tipos de cambio fue de 155 dólares, un aumento de 18,7% año tras año. QNY es una medida no-IFRS. Dep ó sit o s netos - Los depósitos netos fueron de 353,4 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone un aumento de un 25,9% en s cifra de año en año. Los depósitos netos están correlacionados con los ingresos de juegos netos indicados de The Stars Group ya que algunos o todos los depósitos finalmente se convierten en ingresos. The Stars Group cree que el aumento de los depósitos netos se vio impulsado principalmente por la implementación del programa de lealtad de Stars Rewards y siguió centrándse en los clientes de valor elevado (principalmente jugadores recreacionales), los impactos positivos de las fluctuaciones de tipo de cambio extranjeras y el desarrollo continuado de las ofertas de productos de casino y casas de apuestas.

- Los depósitos netos fueron de 353,4 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone un aumento de un 25,9% en s cifra de año en año. Los depósitos netos están correlacionados con los ingresos de juegos netos indicados de The Stars Group ya que algunos o todos los depósitos finalmente se convierten en ingresos. The Stars Group cree que el aumento de los depósitos netos se vio impulsado principalmente por la implementación del programa de lealtad de y siguió centrándse en los clientes de valor elevado (principalmente jugadores recreacionales), los impactos positivos de las fluctuaciones de tipo de cambio extranjeras y el desarrollo continuado de las ofertas de productos de casino y casas de apuestas. Registr o de cliente s - Los registros de los clientes aumentaron en 2,3 millones durante el trimestre.

- Los registros de los clientes aumentaron en 2,3 millones durante el trimestre. CrownBet y William Hill Australia - El 27 de febrero de 2018, The Stars Group adquirió el 62% de los intereses por valores en CrownBet Holdings Pty Limited, una casa de apuestas online con sede en Australia , procedente de Crown Resorts Limited, y después, el 24 de abril de 2018, The Stars Group aumentó sus intereses en valores en CrownBet hasta el 80%, y CrownBet completó la adquisición de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. El precio de compra agregado para estas transacciones fue de 435 millones de dólares (incluyendo 117,7 millones de dólares para la adquisición del 62% de los intereses de valores en CrownBet), que se pagó en combinación de activos y en la emisión de unos 3,1 millones de acciones ordinarias de nueva emisión de The Stars Group.

- El 27 de febrero de 2018, The Stars Group adquirió el 62% de los intereses por valores en CrownBet Holdings Pty Limited, una casa de apuestas online con sede en , procedente de Crown Resorts Limited, y después, el 24 de abril de 2018, The Stars Group aumentó sus intereses en valores en CrownBet hasta el 80%, y CrownBet completó la adquisición de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. El precio de compra agregado para estas transacciones fue de 435 millones de dólares (incluyendo 117,7 millones de dólares para la adquisición del 62% de los intereses de valores en CrownBet), que se pagó en combinación de activos y en la emisión de unos 3,1 millones de acciones ordinarias de nueva emisión de The Stars Group. Sky Betting & Gaming - El 21 de abril de 2018, The Stars Group anunció haber llegado a un acuerdo para la adquisición de Sky Betting & Gaming, una de las principales casas de apuestas online y proveedores de juego de Reino Unido. El precio de compra agregado fue de 4.700 millones de dólares, de los cuales 3.600 millones de dólares fueron en forma de activos pagaderos, mientras que el resto se pagará por medio de la emisión de unos 37,9 millones de acciones ordinarias de nueva emisión. La finalización de la transcción está condicionada a conseguir las aprobaciones normativas de la Bolsa de Valores de Toronto , Nasdaq y de algunas autoridades normativas, además de la finalización de otras condiciones de cierre personalizadas. Para financiar la porción de activos del precio de compra de la transacción, The Stars Group consiguió una financiación de deuda completamente comprometida de 6.900 millones de dólares, incluyendo 5.100 millones de dólares de los préstamos del primer tramo de plazo, 1.400 millones de dólares en valores senior no asegurados y unas instalaciones de crédito rotativo de 400 millones de dólares. Los beneficios de los fondos de 6.500 millones de dólares se van a utilizar para la porción de activos de consideración de la transacción, refinanciando los préstamos del primer tramo de plazo y procediendo al repago de la deuda destacada de Sky Betting & Gaming.

Año completo 2018

Dirección año completo - The Stars Group pretende proporcionar orientación financiera revisada del año 2018 para incluir sus adquisiciones de Crown Bet, William Hill Australia y Sky Betting & Gaming cuando ofrezca sus resultados financieros del segundo trimestre en agosto. The Stars Group continúa estando satisfecho con el rendimiento de sus operaciones existentes y a la fecha sigue presente a esperar la siguiente orientación financiera de todo el año 2018: Ingreso s de entre 1.390 y 1.470 millones de dólares; EBITDA ajustado de entre 625 y 650 millones de dólares; Ganancias netas ajustadas de entre 487 y 512 millones de dólares; y Ganancias netas ajustadas por acción diluida de entre 2,33 y 2,47 dólares.

- The Stars Group pretende proporcionar orientación financiera revisada del año 2018 para incluir sus adquisiciones de Crown Bet, William Hill Australia y Sky Betting & Gaming cuando ofrezca sus resultados financieros del segundo trimestre en agosto. The Stars Group continúa estando satisfecho con el rendimiento de sus operaciones existentes y a la fecha sigue presente a esperar la siguiente orientación financiera de todo el año 2018:

Estos resultados esperados no auditados reflejan los negocios existentes de The Stars Group, excluyendo a CrownBet, William Hill Australia y Sky Betting & Gaming. Estas expectativas además reflejan la visión administrativa del mercado actual y futuro y las condiciones empresariales, incluyendo las presunciones de (i) condiciones operativas negativas potenciales en Rusia, que se espera comiencen a finales de mayo de 2018, (ii) otra que sean diferentes a los eventos normativos materiales, y (iii) otros que no sean las fluctuaciones de tasas de intercambio de divisas extranjeras, sobre todo frente al euro. Estas direcciones se basan además en un tipo de cambio de euro a dólar estadounidenses de 1,20 a 1,00, unas acciones diluídas de entre 207.000.000 y 209.000.000 para los topes mínimos y máximos de las gamas de ganancias netas ajustadas por acción diluida, respectivamente, y algunas presunciones de contabilidad.

Declaraciones financieras, debate administrativo y análisis e información adicional

Las declaraciones financieras consolidadas condensadas interinas sin auditor de The Stars Group para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018 ("declaraciones financieras del primer trimestre de 2018"), el debate administrativo y de análisis inherente ("Q1 2018 MD&A"), además de la información adicional relacionada con The Stars Group y sus negocios está disponible en SEDAR a través de http://www.sedar.com, Edgar a través de http://www.sec.gov y la página web de The Stars Group a través de http://www.starsgroup.com.

Además de las noras de prensa, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y webcasts, The Stars Group busca utilizar la página de relaciones con los inversores en su página web como medio de desvelación de información de material para sus inversores y otros, además de cumplir con sus obligaciones de desvelación bajo la normativa de valores aplicables. De este modo, los inversores y otros deberán controlar la página web, además de los siguientes comunicados de The Stars Group, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y páginas web. Esta lista podrá actualizarse de vez en cuando.

Rueda de prensa y webcast

The Stars Group hospedará hoy, 10 de mayo de 2018 a las 8:30 a.m. ET, una rueda de prensa para debatir acerca de los resultados financieros para el primer trimestre finalizado en 2018 y sus temas relacionados. Para acceder por medio de teleconferencia, llame al +1 877-451-6152 o +1 201-389-0879 diez minutos antes del comienzo programado de la llamada. La reproducción estará disponible dos horas después del evento a través del teléfono +1 844-512-2921 o +1 412-317-6671. El número ID de la conferencia es el 13678731. Si desea acceder a la webcast utilice el enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=129256

Reconciliación de las medidas no-IFRS hasta las medidas IFRS más cercanas

La siguiente tabla presenta reconciliaciones de EBITDA ajustada, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción diluida con las ganancias netas, que es la medida IFRS más cercana:

Tres meses finalizados 31 de marzo $000's, excepto por acción cantidades 2018 2017 Ganancias netas 74.361 65.753 Gastos financieros 45.015 40.589 Gastos ingresos impuestos 1.155 2.688 Depreciación de propiedad y equipamiento 2.744 2.161 Amortización de costes de desarrollo intangibles y diferidos 36.514 33.574 EBITDA 159.789 144.765 Compensación basada en los stocks 2.383 2.164 Terminación de los acuerdos de empleo 672 2.126 Terminación de los acuerdos afiliados - 407 Pérdida de disposición de activos - 59 Ganancia de las inversiones (1.023) (435) Costes relacionados con la adquisición 7.739 - Impago de (inversión de impago de) activos intangibles y activos puestos en venta 115 (6.684) Otros costes (ver tabla a continuación) 5.347 8.599 EBITDA ajustada 175.022 151.001 Gastos de impuestos por ingresos actuales (2.420) (3.322) Depreciación y amortización (excluyendo amortización de precio de compra de intangibles de asignación) (7.096) (4.660) Intereses * (26.299) (29.652) Ganancias netas ajustadas 139.207 113.367 Accioens diluidas 209.495.673 200.656.549 Ganancias netas ajustadas por acción diluida 0,66 0,56



* Excluyendo el aumento de intereses y las tasas de pagos tardíos no-reembolsables relacionadas con el balance no pagado del precio de compra aplazado para la Stars Interactive Group Acquisition.

La tabla que se muestra a continuación presenta algunos artículos que forman "otros costes" dentro de la tabla de reconciliación anterior:





Tres meses finalizados 31 de marzo 2018 2017 $000's $000's Lobbying no-U.S. y gastos legales 1.138 741 Lobbying U.S. y gastos legales 1.855 3.978 Revisión estratégica de las tasas profesionales - 125 Bonus de retención 117 615 Tasas profesionales no-recurrentes 451 662 AMF y otras tarifas profesionales de investigación (netas de beneficios de emisión) 1.784 2.390 Reestructuración de oficina y costes de cierre de la unidad de negocios de legado 2 88 Otros costes 5.347 8.599

La tabla posterior representa una reconciliación del flujo de caja ajustado de las operaciones para las entradas de activos netos de las actividades de operaciones, que es la medida IFRS más cercana:

Tres meses finalizados 31 de marzo 2018 2017 $000's $000's Entradas de activos netos de las actividades operativas 132.069 95.547 Movimiento de endeudamiento de depósito de cliente 189 16.229 Flujo de caja ajustad de las operaciones 132.258 111.776

La tabla posterior representa la reconciliación del numerador de QNY (por ejemplo, los ingresos de póquer online en dinero real y los ingresos combinados de casino online y apuestas deportivas en dinero real) hasta la medida IFRS más cercana (por ejemplo, ingresos) indicados para el periodo aplicable. A no ser que se indique lo contrario, cualquier desviación en la reconciliación posterior de las medidas presentadas aquí será resultado de los ajustes no materiales realizados en periodos posteriores debido a algunas recolocaciones de contabilidad.





Tres meses finalizados 31 de marzo 2018 2017 $000's $000's Ingresos 392.891 317.320 Ingresos empresariales (294) (22) Otros ingresos de juegos (12.209) (11.854) Ingresos de póquer online en dinero real e ingresos combinados de casino online y apuestas deportivas en dinero real (incluyendo ingresos CrownBet) 380.388 305.444 ingresos CrownBet 11.124 - Ingresos de póquer online en dinero real e ingresos combinados de casino online y apuestas deportivas en dinero real (excluyendo ingresos CrownBet) 369.264 305.444

The Stars Group no ha proporcionado una reconciliación de las medidas no-IFRS con las medidas más cercanas IFRS incluídas en esta dirección finnciera del año completo 2018 proporcionada en este comunicado, incluyendo reconciliaciones de EBITDA ajustada, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción diluida, ya que algunos de los artículos de reconciliación son necesarios para proyectar de forma precisa estas medidas IFRS, sobre todo las ganancias netas (pérdidas), que no se pueden proyectar de forma razobnable debido a diversos factores, incluyendo la variabilidad de las fluctuaciones potenciales de tipo de cambio extranjero que impactan en los gastos financieros, además de la naturaleza de otros costes no recurrentes o de un solo tiempo (que se excluyen de las medidas no-IFRS pero que se incluyen en las ganancias netas (pérdidas)), además de la variabilidad normal que suele surgir de la auditoría de las declaraciones financieras anuales, incluyendo, sin limitación, alguna contabilidad de aprovisionamiento de impuestos por ingresos, además de los temas de contabilidad relacionados.

Si desea información adicional acerca de las medidas on-IFRS de The Stars Group, consulte la siguiente información y el Q1 2018 MD&A, incluyendo la que está disponible bajo los titulares "Management's Discussion and Analysis" y "Selected Financial Information-Other Financial Information".

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK live poker tour y marcas de evento. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competiciones patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa (tanto dentro como fuera de la Unión Europea), Australia, América y otras. En particular, a partir de la fecha, las explotaciones de licencias de The Stars Group o aprobaciones de funcionamiento relacionados en 18 jurisdicciones, y PokerStars, la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, o autorizaciones de operación en 17 de esas jurisdicciones.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas y otra información

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas y otra información

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores y la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, incluyendo, sin limitación, determinadas expectativas y proyecciones financieras, como guía financiera para el año 2018, y determinados planes y estrategias operativas y de crecimiento futures, incluyendo las adquisiciones recientemente anunciadas. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "anticipa", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "potencial", "objetivo", "puede", "haría", "debe de", "considera", "implica", "asume", "probable" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras o variaciones o sinónimos de esas palabras o terminología comparable y expresiones similares. Estas declaraciones e información, diferentes de las declaraciones de carácter histórico, se basan en las actuales expectativas de la dirección y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, que incluyen condiciones de mercado y económicas, prospectos empresariales u oportunidades, planes y estrategias futuras, proyecciones, desarrollos tecnológicos, eventos anticipados y tendencias y cambios regulatorios que afectan a The Stars Group, sus filiales y sus clientes e industrias. Aunque The Stars Group y la directiva creen que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en suposiciones y estimaciones razonables efectuadas en la fecha de la misma, no se garantiza que estas sean precisas o que alguna de ellas vaya a ser precisa. Las declaraciones e información prospectiva están inherentemente sujetas a riesgos empresariales, regulatorios, económicos y competitivos, incertidumbres y contingencias que podrían causar que los eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres específicos incluyen, pero no se limitan a: la industria fuertemente regulada en la que The Stars Group lleva a cabo su negocio; entretenimiento interactivo y juegos online y móviles en general; leyes o reglamentos actuales y futuros y nuevas interpretaciones de las leyes o reglamentos existentes, o prohibiciones potenciales, con respecto a entretenimiento interactivo o juegos online o actividades relacionadas o necesarias para la operación y oferta de juegos online; posibles cambios en el marco reglamentario de los juegos; requisitos legales y reglamentarios; capacidad de obtener, mantener y cumplir con todas las licencias, permisos y certificaciones aplicables y requeridas para ofrecer, operar y comercializar sus ofertas de producto, incluyendo dificultades o retrasos en el mismo; impacto de la incapacidad para completar futuras adquisiciones o para integrar negocios con éxito; obstáculos significativos a la entrada; la competencia y el entorno competitivo dentro de los mercados e industrias direccionable de The Stars Group; capacidad para obtener financiación adicional en términos razonables o en absoluto; riesgos de refinanciación; el importante endeudamiento de The Stars Group requiere que utilice una parte significativa de su flujo de efectivo para hacer pagos de servicio de la deuda; las instalaciones de crédito garantizadas de The Stars Group contienen convenios y otras restricciones que pueden limitar su flexibilidad en la operación de su negocio; los riesgos asociados con los adelantos tecnológicos, incluida la inteligencia artificial; capacidad para desarrollar y mejorar las ofertas de productos existentes y nuevas ofertas comerciales viables de productos; capacidad para mitigar los riesgos de divisas y cambios; capacidad para mitigar los riesgos fiscales y las consecuencias fiscales adversas, incluyendo, sin limitación, la imposición de impuestos nuevos o adicionales, como los impuestos sobre el valor añadido y el punto de consumo, y los derechos de juego; riesgos de operaciones extranjeras en general; protección de la tecnología propia y de los derechos de propiedad intelectual; capacidad para reclutar y retener a la gerencia y a otro personal calificado, incluyendo personal técnico, de ventas y de comercialización; defectos en las ofertas de productos de The Stars Group; pérdidas debidas a actividades fraudulentas; gestión del crecimiento; adjudicación de contratos; oportunidades financieras potenciales en mercados direccionables y con respecto a contratos individuales; capacidad de la infraestructura tecnológica para satisfacer la demanda aplicable; sistemas, redes, interrupciones de telecomunicaciones o servicios o fallos o ataques cibernéticos; reglamentos y leyes que pueden ser adoptados con respecto a Internet y comercio electrónico o que de otra manera pueden impactar a The Stars Group en las jurisdicciones donde actualmente está haciendo negocios o tiene la intención de hacer negocios, particularmente aquellos relacionados con juegos online o que podrían impactar la capacidad de ofrecer ofertas de productos online, incluyendo, sin limitación, en lo que se refiere al procesamiento de pagos; preferencias del cliente y del operador y cambios en la economía; dependencia de la aceptación por los clientes de sus ofertas de productos; consolidación dentro de la industria del juego; costes y resultados de litigios; expansión dentro de los mercados existentes y en los nuevos; relaciones con vendedores y distribuidores; y eventos naturales. Otros riesgos e incertidumbres aplicables son, entre otros, los identificados en el formulario de información anual de The Stars Group para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, incluidos bajo el título "Risk Factors and Uncertainties", y en 2018 MD&A del primer trimestre, incluido bajo los títulos "Risk Factors and Uncertainties", "Limitations of Key Metrics and Other Data" y "Key Metrics", disponibles en SEDAR en http://www.sedar.com, EDGAR en http://www.sec.gov y el sitio web de The Stars Group, http://www.starsgroup.com , y en otros documentos que The Stars Group ha presentado y podría presentar a las autoridades de valores aplicables en el futuro. Se recomienda a los inversores no poner una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, ya que estas se refieren solo a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que se requiera por la legislación aplicable.

Medidas no-IFRS y no-U.S. GAAP

Este comunicado se refiere a medidas financieras no-IFRS y no-U.S. GAAP, incluyendo QNY, EBITDA ajustado, flujo de efectivo ajustado de operaciones, ganancias netas ajustadas, ganancias netas ajustadas por acción diluida, y el impacto del cambio de moneda en los ingresos (como moneda constante). The Stars Group cree que estas medidas financieras no-IFRS y no-U.S. GAAP proporcionarán a los inversores información suplementaria útil sobre el desempeño financiero de su negocio, permitiendo la comparación de los resultados financieros entre períodos en los que ciertos artículos pueden variar independientemente del rendimiento del negocio, y permite una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la gerencia en la operación de su negocio. Aunque la gerencia cree que estas medidas financieras son importantes en la evaluación de The Stars Group, no están destinadas a ser consideradas aisladamente o como un sustituto o superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con IFRS o U.S. GAAP. No son medidas reconocidas bajo IFRS o U.S. GAAP y no tienen significados estandarizados prescritos por IFRS o U.S. GAAP. Estas medidas pueden ser diferentes de las medidas financieras no-IFRS y no-U.S. GAAP utilizadas por otras compañías, limitando su utilidad para propósitos de comparación. Por otra parte, la presentación de ciertas de estas medidas se proporciona para los propósitos de la comparación de año tras año, y los inversores deben ser advertidos que el efecto de los ajustes aquí proporcionado tiene un efecto real sobre los resultados operativos de The Stars Group. Además de QNY, que se define a continuación bajo "Key Metrics and Other Data", The Stars Group utiliza las siguientes medidas no-IFRS y no-U.S. GAAP en este comunicado:

EBITDA ajustado significa ganancias netas antes de gastos financieros, gastos de impuestos sobre la renta (recuperación), depreciación y amortización, compensación basada en acciones, reestructuración y algunos otros artículos.

Flujo de efectivo ajustado de operaciones significa ingresos netos de efectivo de las actividades operativas después de agregar los movimientos de pasivo de depósito del cliente.

Ganancias netas ajustadas significa ganancias netas antes de la acumulación de intereses, amortización de activos intangibles resultantes de la asignación de precios de compra después de adquisiciones, impuestos diferidos, compensación basada en acciones, reestructuración, divisas y algunos otros artículos.

Ganancias netas ajustadas por acción diluida significa ganancias netas ajustadas divididas por acciones diluidas. Las acciones diluidas significan el número medio ponderado de acciones comunes sobre una base completamente diluida, incluidas las opciones, otros premios basados en la equidad, las garantías y las acciones preferentes convertibles. Los efectos de las acciones comunes potenciales anti-diluciones se ignoran en el cálculo de las acciones diluidas. Ver Nota 7 a las declaraciones financieras del primer trimestre de 2018. Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017, las acciones diluidas igualaron 209.495.673 y 200.656.549, respectivamente. A los efectos de la orientación financiera del año completo 2018 proporcionada en este comunicado de prensa, las acciones diluidas equivalen a entre 207.000.000 y 209.000.000 para los extremos alto y bajo de las ganancias netas ajustadas por rango de acciones diluidas, respectivamente.

Para calcular los ingresos en una base monetaria constante, The Stars Group tradujo los ingresos de los tres meses terminados el 31 de marzo de 2018 utilizando los tipos de cambio mensuales del año anterior para sus monedas locales que no sean el dólar estadounidense, que The Stars Group cree que es una métrica útil que facilita la comparación con su rendimiento histórico.

Para información adicional sobre las medidas no-IFRS de The Stars Group, vea el 2018 MD&A del primer trimestre, incluido bajo los titulares "Management's Discussion and Analysis" y "Selected Financial Information-Other Financial Information".

Métricas clave y otros datos

The Stars Group define QAUs como clientes únicos activos (cliente online, móvil y de escritorio) que (i) hicieron un depósito o transfirieron fondos a su cuenta de dinero real con The Stars Group en cualquier momento, y (ii) generaron dinero real o colocaron una apuesta o apuesta de dinero real en o a través de una de sus ofertas de póker online de dinero real, casino o apuestas deportivas durante el período trimestral aplicable. The Stars Group define único como cliente que jugó al menos una vez en una de sus ofertas de dinero real durante el período, y excluye el conteo duplicado, incluso si ese cliente está activo a través de múltiples verticales (póker, casino y/o apuestas deportivas). La definición de QAUs excluye la actividad del cliente de ciertos juegos de póker de dinero real de bajo riesgo, sin rake, pero incluye la actividad de dinero real por parte de los clientes que utilizan fondos (efectivo y equivalentes en efectivo) depositados de The Stars Group en las cuentas de dichos clientes previamente financiadas como promociones para aumentar su valor de por vida.

The Stars Group define QNY como los juegos de azar online de dinero real y los ingresos relacionados (excluyendo ciertos otros ingresos, tales como los ingresos que se incluyen en ingresos de "otros juegos") por sus dos líneas de negocio (por ejemplo, el póker online de dinero real y el casino online de dinero real y apuestas deportivas) como se reportó durante el período trimestral aplicable (o según lo ajustado en la medida en que las reasignaciones contables se hagan en períodos posteriores), divididas por el QAUs total durante el mismo período. The Stars Group proporciona QNY sobre un dólar estadounidense y una base monetaria constante. QNY es una medida no-IFRS.

The Stars Group define Depósitos Netos como el agregado de depósitos brutos o la transferencia de fondos realizados por los clientes en sus cuentas online de dinero real menos retiros o transferencia de fondos por tales clientes de tales cuentas, en cada caso durante el período trimestral aplicable. Los depósitos brutos excluyen (i) los depósitos, transferencias u otros pagos efectuados por dichos clientes en las ofertas de juego de dinero y juegos sociales de The Stars Group, y (ii) cualquier fondo de dinero real (efectivo y equivalentes en efectivo) depositado por The Stars Group en las cuentas previamente financiadas de dichos clientes como promociones para aumentar su valor de por vida.

The Stars Group define Registros de clientes como el número acumulativo de registros de clientes online de dinero real y dinero ficticio en las marcas de The Stars Group.

Para asegurar la coherencia en las métricas clave de The Stars Group para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2018 presentado en este comunicado de prensa, The Stars Group ha excluido todos los QAUs, depósitos netos y registros de clientes relacionados con CrownBet y ha excluido los ingresos CrownBet de QNY. The Stars Group continuará revisando y analizando los datos y la información aplicables disponibles y considerará incluir métricas clave de CrownBet en sus propias métricas clave, incluyendo QAUs, QNY, depósitos netos y registros de clientes, una vez que haya tenido suficiente tiempo para evaluar, confirmar y registrar el mismo.

Para obtener información adicional sobre las métricas clave de The Stars Group y otros datos, consulte el 2018 MD&A del primer trimestre, incluido bajo los titulares "Limitations of Key Metrics and Other Data" y "Key Metrics".

THE STARS GROUP INC.

DECLARACIONES DE GANANCIAS CONSOLIDADAS

Tres meses finalizados el 31 de marzo, 2018 2017 $000's $000's (excepto por (excepto por Dólares de EEUU cantidades de acción) cantidades de acción) Ingresos 392.891 317.320 Gastos Ventas 61.297 43.051 General y administrativo 161.395 131.141 Financiero 45.015 40.589 Servicio de juego 42.952 34.533 Costes relacionados con adquisición 7.739 - Total gastos 318.398 249.314 Ganado de inversiones 1.023 435 Ganancias netas antes impuestos 75.516 68.441 Impuestos 1.155 2.688 Ganancias netas 74.361 65.753 Ganancias netas (pérdida) atribuible a accionistas de The Stars Group Inc. 75.451 65.411 Interés no controlado (1.090) 342 Ganancias netas 74.361 65.753 Ganancias básicas por acción común $ 0,51 $ 0,45 Ganacias diluidas por acción común $ 0,36 $ 0,33



THE STARS GROUP INC.

DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE POSICIÓN FINANCIERA

A 31 de marzo, A 31 de diciembre, 2018 2017 Dólares de EEUU $000's $000's ACTIVOS Activos actuales Efectivos y equivalentes efectivo-operativos 256.647 283.225 Efectivos y equivalentes efectivo - depósitos de cliente 255.939 227.098 Total efectivo y equivalentes efectivo 512.586 510.323 Anticipos de efectivo restringidos y garantías 5.962 7.862 Inversiones corrientes - depósitos cliente 109.650 122.668 Cuentas por cobrar 103.924 100.409 Inventarios 245 302 Gastos y depósitos prepago 30.214 29,393 Impuesto por cobrar 17.038 16.540 Derivados 3.706 2.037 Total activos corrientes 783.325 789.534 Activos no corrientes Anticipos de efectivo restringidos y garantías 50.215 45.834 Gastos y depósitos prepago 16.929 16.514 Cuentas por cobrar a largo plazo 13.243 11.818 Inversiones a largo plazo 9.298 6.981 Propiedad y equipo 52.647 44.837 Créditos de impuesto de inversión por cobrar 3.881 3.056 Impuesto por cobrar 17.411 14.061 Impuestos diferidos de la renta 5.278 5.141 Fondo de comercio y activos intangibles 4.611.579 4.477.350 Total activos no corrientes 4.780.481 4.625.592 Total activos 5.563.806 5.415.126 PASIVOS Pasivos corrientes Cuentas por pagar y pasivos devengados 170.553 151.473 Otros pagaderos 52.688 42.714 Provisiones 17.709 17.590 Depósitos de cliente 364.587 349.766 Impuestos pagaderos 43.220 35.941 Vencimiento actual de la deuda a largo plazo 24.274 4.990 Derivados 7.452 - Pasivos corrientes totales 680.483 602.474 Pasivos no corrientes Cuentas a largo plazo pagaderas y devengadas 2.646 - Deuda a largo plazo 2.316.023 2.353.579 Provisiones 3.140 3.093 Derivados 130.149 111.762 Impuestos pagaderos 20.518 24.277 Impuestos diferidos 29.366 16.510 Total pasivos no corrientes 2.501.842 2.509.221 Total pasivos 3.182.325 3.111.695 EQUIDAD Capital 1.895.788 1.884.219 Reservas (182.839) (142.340) Ganancias retenidas 667.755 561.519 Equidad atribuible a los accionistas de The Stars Group Inc. 2.380.704 2.303.398 Interés no controlado 777 33 Total equidad 2.381.481 2.303.431 Total pasivos y equidad 5.563.806 5.415.126



THE STARS GROUP INC.

DECLARACIONES CONSOLIDADADS DE FLUJOS DE EFECTIVO





Tres meses finalizados el 31 de marzo, 2018 2017 $000's $000's Dólares de EEUU Actividades operativas Ganacias netas 74.361 65.753 Cuentas inactivas reconocidas como ingresos (1.866) (886) Compensación basada en acciones 2.383 2.164 Acreción de intereses 12.485 8.978 Gasto de interés 25.130 33.683 Gasto del impuesto sobre la renta reconocido en ganancias netas 1.155 2.688 Depreciación de propiedad y equipo 2.744 2.161 Amortización de activos intangibles 32.462 31.697 Amortización de costes de desarrollo diferido 4.052 1.877 Ganancia no realizada en moneda extranjera (4.425) (2.099) Ganacia no realizada en inversiones (1.033) (226) Deterioro de (revocación de deterioro de) activos intangibles y activos para venta 115 (6.684) Pérdida (ganancia) realizada en inversiones corrientes, pagaré y otros 437 (2.122) Impuestos pagados (1.370) (1.128) Cambios en elementos operativos no efectivo de capital laboral (13.308) (24.139) Movimiento de responsabilidad por depósitos de clientes (189) (16.229) Otros (1.064) 59 Flujos netos de efectivo de actividades de operación 132.069 95.547 Actividades financieras Emisión de acciones comunes en relación a opciones de acciones de empleados ejercitadas 9.737 1.710 Liquidación de cuentas de corretaje - (7,602) Pago de consideración diferida - (75.000) Repago de deuda a largo plazo (6.068) (6.888) Costes de transacción de reprecio de deuda a largo plazo - (4.719) Intereses pagados (31.488) (34.047) Ganancia en liquidación de derivados - 13.904 Flujos netos de efectivo de actividades de financiación (27.819) (112.642) Actividades de inversión Adquisición de filiales, neto de efectivo adquirido (101.703) - Adiciones en costes de desarrollo diferido (6.431) (4.413) Compra de propiedad y equipo (3.585) (856) Activos intangibles adquiridos (2.427) (707) venta de inversiones - 149 Movimiento de efectivo de efectivo restringido avances y colateral 1.126 (546) Liquidación de garantía de ingresos mínimos (2.713) (1.707) Venta neta de inversiones utilizando depósitos de cliente 12.447 5.169 Otros (551) (4) Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (103.837) (2.915) Aumento (descenso) en efectivo y equivalentes efectivo 413 (20.010) Efectivo y equivalentes efectivo -al comenzar periodo 510.323 267.684 Diferencia de divisas no realizadas en efectivo y equivalentes efectivo 1.850 (265) Efectivo y equivalentes efectivo - fin de periodo 512.586 247.409

Para relaciones con el inversor, contactar con: Tim Foran, Tel: +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com; Para consultas de medios, contactar con: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

SOURCE The Stars Group Inc