The Stars Group anuncia los resultados de ganancias del primer trimestre de 2018

The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG; TSX: TSGI) anunció hoy la publicación de los resultados financieros del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2018 antes del inicio de la cotización del jueves 10 de mayo de 2018, llevando a cabo una rueda de prensa y webcast a las 8:30 a.m. ET para debatir acerca de ello.

Para acceder por medio de tele-conferencia, llame al 1-877-451-6152 o 1-201-389-0879 diez minutos antes del inicio previsto de la rueda de prensa.

La reproducción estará disponible dos horas después del evento a través de los teléfonos 1-844-512-2921 o 1-412-317-6671. El número ID de la conferencia es el 13678731.

Para acceder a la webcast utilice el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=129256

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus subsidiarias, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, PokerStars es la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

