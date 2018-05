The Stars Group annonce la conférence téléphonique sur la publication des résultats du premier trimestre de 2018 et les détails de la webdiffusion

Pour y accéder par télé-conférence, veuillez composer le 1-877-451-6152 ou le 1-201-389-0879 dix minutes avant l'horaire prévu de la conférence.

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur majeur de produits technologiques et de services dans le domaine du divertissement interactif et du jeu en ligne mondial. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexes, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker des casinos célèbres des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par l'entremise de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à offrir, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des produits et services dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. PokerStars est notamment la marque de jeu en ligne détenant le plus grand nombre de licences dans le monde, avec des licences ou des autorisations d'exploitation dans 17 juridictions.

