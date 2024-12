The Trader Funds debuteert met succes op de World of Trading 2024 in Frankfurt

HONG KONG, 5 december 2024 /PRNewswire/ -- The Trader Funds (hierna TTF genoemd), gesteund door de Magic Compass Group, een toonaangevend wereldwijd fintechbedrijf, heeft zojuist haar deelname aan de World of Trading 2024 beurs in Frankfurt, Duitsland, op 22-23 november 2024 met succes afgerond. Dit is een van de belangrijkste financiële en handelsevenementen in Duitsland en Europa met een geschiedenis van meer dan 20 jaar. Het tweedaagse evenement trok meer dan 5.100 bezoekers en telde 48 exposanten en sponsors, evenals 94 seminars en toespraken.

One of the key highlights of the TTF booth was the immersive VR trading experience.

Handelaren empoweren via innovatieve programma's en VR-handelservaringen

Tijdens het evenement presenteerde TTF haar Institutional Trader Program. Dit iniatief in drie fasen brengt toptalent op het gebied van handel in kaart voor mogelijke werving in de handelsonderneming voor eigen rekening binnen de Magic Compass Group. De introductie van het unieke TTF-accountsysteem was ook een belangrijk onderwerp. Hiermee kunnen bezoekers een "Comet"-account met korting krijgen en deelnemen aan de handelsuitdaging om hun reis als handelaar voor eigen rekening te beginnen. De TTF-stand trok bezoekers uit Duitsland en heel Europa. Bezoekers kregen uitleg van het team over de activiteiten en de uitdagingsregels van het bedrijf, inclusief de mogelijkheid om te handelen met behulp van VR-apparaten voor een meeslepende handelservaring.

Boeiende presentaties door team

Op de eerste dag van de beurs gaf Alex Zhou, Chief Marketing Officer van TTF en Magic Compass Group, een keynote speech met de titel "Catalyst for Capital: Unleashing the Potential of Proprietary Trading with TTF" [Katalysator voor kapitaal: Het potentieel van handel voor eigen rekening benutten met TTF]. Tijdens de presentatie kregen de deelnemers een diepgaand inzicht in het innovatieve eigen handelsmodel van TTF.

Hierna leidde Yuri Zanoni, Marketing Director van TTF en Magic Compass Group, een seminar met de titel "Boosting Success: How TTF Supports Your Trading Journey" [Succes stimuleren: Hoe TTF uw handelsreis ondersteunt]. Tijdens het seminar werd het unieke aanbod van TTF onder de loep genomen, waaronder de 'proprietary trading challenge', de regels voor deelname en de TTF Academy.

TTF's prestatie op World of Trading 2024

TTF toonde tijdens de World of Trading 2024 beurs met succes haar toewijding aan het versterken van handelaren door middel van innovatieve programma's en boeiende ervaringen. Het merk richt zich op de ontwikkeling van talent, unieke accountaanbiedingen en uitgebreide educatieve middelen via de TTF Academy en heeft zichzelf gevestigd als een waardevolle partner voor aspirant- en professionele handelaren. De enthousiaste reacties van bezoekers, gekoppeld aan inzichtelijke presentaties van TTF executives, benadrukken de groeiende interesse in TTF's initiatieven en versterken haar missie om handelaren te ondersteunen op reis naar succes. Terwijl TTF doorgaat met het cultiveren van talent en het bevorderen van partnerschappen, blijft het toegewijd aan het vormgeven van de toekomst van de handel in Europa en daarbuiten.

