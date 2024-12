The Trader Funds fait des débuts réussis à l'occasion de World of Trading 2024 de Francfort

HONG KONG, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- The Trader Funds (ci-après dénommé TTF), soutenu par Magic Compass Group, une société de technologie financière mondiale de premier plan, a réussi sa participation à l'exposition World of Trading 2024 qui s'est tenue à Francfort, en Allemagne, les 22 et 23 novembre 2024. Il s'agit de l'un des événements financiers et commerciaux les plus importants d'Allemagne et d'Europe, qui existe depuis plus de 20 ans. L'événement de deux jours a attiré plus de 5 100 visiteurs et a accueilli 48 exposants et sponsors, ainsi que 94 séminaires et présentations.

One of the key highlights of the TTF booth was the immersive VR trading experience.

Renforcer les capacités des traders grâce à des programmes innovants et à des expériences de trading en RV

Au cours de l'événement, TTF a présenté son Institutional Trader Program, une initiative en trois phases visant à identifier les meilleurs talents en matière de trading en vue d'un recrutement potentiel dans la société, au sein du Magic Compass Group. L'introduction du système exclusif de compte TTF, qui offrait aux visiteurs un compte « Comet » à prix réduit pour participer au défi de trading et commencer leur parcours en tant que traders pour compte propre, a constitué un élément clé de l'événement. Le stand de TTF a attiré des visiteurs d'Allemagne et de toute l'Europe, où l'équipe a expliqué aux visiteurs les opérations et les règles du défi de la société, ainsi que la possibilité de négocier en utilisant des dispositifs VR pour une expérience de négociation immersive.

Présentations captivantes par l'équipe

Le premier jour de l'exposition, Alex Zhou, directeur marketing de TTF et Magic Compass Group, a prononcé un discours intitulé « Catalyst for Capital: Unleashing the Potential of Proprietary Trading with TTF » (Catalyseur de capital : libérer le potentiel du trading pour compte propre avec TTF). La présentation a permis aux participants d'avoir un aperçu approfondi du modèle innovant de trading pour compte propre de TTF.

Ensuite, Yuri Zanoni, directeur marketing de TTF et de Magic Compass Group, a animé un séminaire intitulé « Boosting Success: How TTF Supports Your Trading Journey » (Dynamiser la réussite : comment TTF vous accompagne dans votre parcours de trading) Le séminaire a permis de présenter aux visiteurs les offres uniques de TTF, notamment son défi de trading pour compte propre, ses règles de participation et TTF Academy.

Les réalisations de TTF au World of Trading 2024

La participation de TTF à l'exposition World of Trading 2024 a démontré de façon éclatante son engagement à autonomiser les commerçants grâce à des programmes innovants et des expériences engageantes. En mettant l'accent sur le développement des talents, des offres de comptes exclusives et des ressources éducatives complètes par l'intermédiaire de TTF Academy, la marque s'est imposée comme un partenaire précieux pour les traders en herbe et professionnels. La réponse enthousiaste des visiteurs, associée aux présentations perspicaces des dirigeants de TTF, souligne l'intérêt croissant pour les initiatives de TTF et renforce sa mission consistant à soutenir les négociants sur la voie de la réussite. Tout en continuant à cultiver les talents et à favoriser les partenariats, TTF reste déterminé à façonner l'avenir du trading en Europe et au-delà.

Contact presse

Organisation : The Trader Funds | Advanced MCN Limited

Contact : Dorcas

Site Internet : https://www.thetraderfunds.com | https://mcgrp.com/

E-mail : [email protected]

Numéro de contact : +85265717058

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571996/241203_TTF_WOT_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2504756/TTF_Logo.jpg