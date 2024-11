The Trader Funds présentera son modèle innovant de prop trading au World of Trading 2024 à Francfort

HONG KONG, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- The Trader Funds (ci-après, TTF), soutenu par Magic Compass Group, une société de fintech mondiale de premier plan, est ravi d'annoncer sa participation au prochain World of Trading 2024, prévu les 22 et 23 novembre au Messe Frankfurt. En tant que pionnier asiatique dans le domaine des modèles de prop trading, TTF a pour objectif d'apporter ses solutions innovantes sur le marché européen, reconnaissant le potentiel de croissance de la région et la demande croissante de technologies de trading avancées.

Ces dernières années, l'Europe s'est imposée comme une plaque tournante de l'innovation financière, et TTF est impatient de tirer parti de son expertise en matière de prop trading afin d'améliorer le paysage du trading pour les clients européens. « Nous pensons que notre approche unique du prop trading peut contribuer de manière significative à l'évolution du marché en Europe, et offrir des opportunités aux prop traders. » Alex Zhou, directeur général du marketing de TTF, faisant des révélations sur l'événement à venir.

Découvrez l'avenir du trading lors de l'événement

Les participants au World of Trading 2024 peuvent s'attendre à une expérience intéressante et interactive au stand d'exposition de The Trader Funds. TTF présentera une simulation de trading immersive en réalité virtuelle (RV) de pointe, permettant aux visiteurs d'enfiler des dispositifs de RV et de pénétrer dans un environnement de trading simulé. Cette approche innovante démontre non seulement l'engagement de TTF à améliorer l'expérience de trading, mais offre également une occasion unique pour les traders d'entrer en contact avec les dernières technologies d'une manière amusante et accessible.

Lors de la conférence du World of Trading, les participants entendront deux personnalités de The Trader Funds (TTF), sous l'égide du Magic Compass Group. Alex Zhou, directeur général du marketing, présentera « Catalyseur de capitaux : libérer le potentiel du prop trading avec TTF », où il dévoilera comment TTF dote les traders de plus de moyens d'action grâce à sa plateforme robuste et à sa conformité réglementaire. Ensuite, Yuri Zanoni, directeur du marketing de TTF, animera un séminaire interactif mettant en avant les offres uniques de TTF, notamment les structures de compte innovantes et la TTF Academy, conçue pour améliorer les compétences et la rentabilité des traders. Ensemble, ces présentations promettent d'inspirer les traders et de les doter des outils dont ils ont besoin pour réussir dans le paysage commercial.

En plus de l'expérience RV immersive et du partage, TTF a fièrement annoncé un partenariat stratégique avec un créateur financier de Singapour, qui collaborera avec l'équipe lors de l'événement. Cette collaboration reflète l'engagement de TTF à fusionner la technologie et la créativité, en encourageant une communauté de traders informés et engagés.

Perspectives d'avenir

Avec les préparatifs en cours pour World of Trading 2024, The Trader Funds est en passe d'avoir un impact significatif sur le secteur financier européen. Une équipe d'experts sera présente pour accueillir les visiteurs et leur montrer comment la technologie de pointe de TTF peut aider les traders et les investisseurs dans le secteur du prop trading. Restez à l'écoute et ne manquez pas de les rencontrer au stand 6 pour découvrir l'avenir du trading avec The Trader Funds !

