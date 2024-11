The Trader Funds toont innovatief tradingmodel voor eigen rekening op World of Trading 2024 in Frankfurt

HONG KONG, 21 november 2024 /PRNewswire/ -- The Trader Funds (hierna TTF genoemd), gesteund door de Magic Compass Group, een toonaangevend wereldwijd fintechbedrijf, kondigt met trots zijn deelname aan de komende World of Trading 2024 aan, die op 22 en 23 november plaatsvindt op de handelsbeurs van Frankfurt. Als Aziatische pionier op het gebied van tradingmodellen voor eigen rekening wil TTF zijn innovatieve oplossingen naar de Europese markt brengen, met het oog op het groeipotentieel van de regio en de toenemende vraag naar geavanceerde handelstechnologieën.

Stay tuned for the event and catch The Trader Funds at Booth 6.

In de afgelopen jaren heeft Europa zich ontpopt als een cruciaal centrum voor financiële innovatie. TTF wil de expertise in eigen handelsexpertise graag inzetten om het tradinglandschap voor Europese klanten te verbeteren. "Wij geloven dat onze unieke benadering van de handel voor eigen rekening een belangrijke bijdrage kan leveren aan marktontwikkeling in Europa en traders voor eigen rekening kansen kan bieden." Alex Zhou, Chief Marketing Officer bij TTF, onthulde inzichten over het komende evenement.

Ervaar de toekomst van trading tijdens het evenement

Deelnemers aan de World of Trading 2024 kunnen een boeiende en interactieve ervaring verwachten op de beursstand van The Trader Funds. TTF maakt zijn debuut met een geavanceerde meeslepende handelssimulatie met Virtual Reality (VR), waarbij bezoekers in VR-apparaten stappen en een gesimuleerde handelsomgeving zullen ervaren. Deze innovatieve aanpak laat niet alleen zien dat TTF zich inzet voor het verbeteren van de handelservaring, maar biedt traders ook een unieke kans om op een leuke en toegankelijke manier de nieuwste technologieën te leren kennen.

Tijdens de World of Trading conferentie luisteren de deelnemers naar twee bekende figuren bij The Trader Funds (TTF) van de Magic Compass Group. Alex Zhou, Chief Marketing Officer, presenteert "Catalyst for Capital:" Unleashing the Potential of Proprietary Trading with TTF". Hierin onthult hij hoe TTF handelaren helpt met traden via zijn robuuste platform en naleving van de regelgeving. Aansluitend zal Yuri Zanoni, directeur marketing bij TTF, een interactief seminar geven over het unieke aanbod van TTF, waaronder innovatieve accountstructuren en de TTF Academy, bedoeld om de vaardigheden en winstgevendheid van handelaren te verbeteren. Samen beloven deze presentaties handelaars te inspireren en uit te rusten met de tools die ze nodig hebben om successen in het handelslandschap te boeken.

Naast de meeslepende VR-ervaring en het delen van ervaringen, kondigde TTF met trots een strategisch partnerschap aan met een financiële ontwikkelaar uit Singapore, die tijdens het evenement met het team zal samenwerken. Deze samenwerking weerspiegelt het streven van TTF om technologie met creativiteit te combineren en zal een gemeenschap van geïnformeerde en betrokken handelaren creëren.

Vooruitblik

Nu de voorbereidingen voor World of Trading 2024 in volle gang zijn, is The Trader Funds klaar om een belangrijke impact te hebben in de Europese financiële sector. Een team van experts zal aanwezig zijn om bezoekers te verwelkomen en te laten zien hoe TTF's geavanceerde technologie handelaren en investeerders in de tradingsector voor eigen rekening vooruit kan helpen. Blijf op de hoogte en kom ze tegen op stand 6 om de toekomst van trading met The Trader Funds te ontdekken!

