The USA Wealth Report: milionários norte-americanos em movimento

NOVA YORK, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A maré está mudando nos EUA, um país moldado por gerações de imigrantes do mundo inteiro cujos descendentes criaram o maior mercado de riqueza do mundo. No entanto, conforme entramos em 2023, uma nova dinâmica está sendo implementada, com norte-americanos ricos buscando terrenos mais férteis no exterior a uma taxa sem igual. Como destacado no relatório inaugural "USA Wealth Report", publicado hoje pelos especialistas em migração de investimentos Henley & Partners em parceria com a empresa de inteligência de patrimônio New World Wealth, o país também está perdendo seu brilho entre milionários migratórios, e especialistas comentam que "o 'American Dream' respira por aparelhos".

O relatório também revela que há um movimento interno significativo de indivíduos com elevado patrimônio líquido em andamento no país. Cidades como Austin, Scottsdale, Greenwich e Miami estão ganhando milionários, enquanto os grandes centros de riqueza de Los Angeles, Chicago e Nova Iorque estão perdendo-os.

O relatório "USA Wealth Report" de 2023 apresenta novas pesquisas e dados exclusivos de patrimônio privado, oferecendo uma análise abrangente do setor de riqueza dos EUA, incluindo tendências entre indivíduos de alto patrimônio líquido, estatísticas de patrimônio urbano, padrões de migração milionários e uma análise dos principais impulsionadores e criadores de riqueza. Os dados revelam uma notável queda no fluxo de entrada de milionários nos EUA em 2022, quando o número caiu para apenas 1.500, em comparação com o período de 2013 a 2019, quando o fluxo de entrada de milionários various entre 6.400 e 10.800 anualmente.

Em termos de saídas de patrimônio privado, o diretor da Henley & Partners na América do Norte, Mehdi Kadiri, diz que a empresa recebeu a maioria das consultas de cidadãos dos EUA registrados em 2022 (um aumento da 447% de 2019), quando, pela primeira vez, os norte-americanos se classificaram acima de todas as nacionalidades ao solicitar residência e cidadania por programas de investimento. "Para atender a essa demanda significativa e crescente dos investidores dos EUA, a Henley & Partners abriu três escritórios norte-americanos neste ano, nos centros de riqueza da Los Angeles, Miami e Nova York".

Comparando a riqueza privada dos EUA

Os Estados Unidos são o maior mercado de riqueza do mundo por uma margem substancial, respondendo por extraordinários 32% da riqueza global e 36% dos milionários em dólares no mundo. O país também abriga os dois maiores mercados de ações do mundo (o NYSE e a Nasdaq), além de sediar nove das dez maiores empresas do mundo por capitalização de mercado. Só a riqueza de Nova York já supera a da maioria dos países do G20.

Em comparação, embora seu rival econômico, a China, esteja apenas um pouco atrás em termos nominais do PIB, os EUA estão bem à frente quanto à riqueza privada, com o triplo da riqueza total da China e sete vezes mais milionários de dólares. Significativamente, os níveis de riqueza per capita nos EUA são 12 vezes maiores do que na China.

Misha Glenny, jornalista e autor premiado, diz que a relação entre os gigantes econômicos será o fator mais importante para determinar o futuro do mundo. "A China tem as maiores reservas em dólares fora dos EUA e um monopólio de matérias-primas essenciais para a produção de alta tecnologia e a transição verde. Por isso, eles se sustentam: um cai, e o outro cai junto. Hoje, a China apresenta uma séria ameaça ideológica e econômica aos EUA, pois eles estão profundamente entrelaçados, mas cada vez mais competitivos."

Cidades dos EUA mais ricas e de crescimento mais rápido

Nova York assume a liderança como a cidade mais rica dos Estados Unidos (e do mundo), com 340 mil milionários, seguidos pela região da Baía de São Francisco (285 mil), Los Angeles (205.400), Chicago (124 mil) e Houston (98.500).

Quanto aos centros de riqueza de crescimento mais rápido dos EUA, cinco cidades tiveram um crescimento milionário de mais de 70% na última década. A população milionária da favorita Austin cresceu 102% entre 2012 e a 2022, e hoje conta com 30.500 residentes de alto patrimônio líquido no valor de US$ 1 milhão ou mais. West Palm Beach cresceu 90% (com 9.400 milionários), Scottsdale tem 88% (com 13.900 milionários), Miami cresceu 75% (com 38 mil milionários), e Greenwich e Darien têm 72% (com 11.900 milionários).

Baixe o comunicado de imprensa completo e o relatório "USA Wealth Report" de 2023.

FONTE Henley & Partners

