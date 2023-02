Rapport USA Wealth Report: Les millionnaires américains se déplacent

NEW YORK, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Le vent tourne aux États-Unis, un pays façonné par des générations d'immigrants venus du monde entier, dont les descendants ont ensuite créé le plus grand marché de richesse. Cependant, à l'aube de l'année 2023, une nouvelle dynamique se met en place, les riches Américains cherchant à aller à l'étranger à un rythme sans précédent. Comme le souligne le premier rapport sur la richesse aux États-Unis USA Wealth Report , publié aujourd'hui par Henley & Partners , spécialiste de la migration des investissements, en partenariat avec la société d'information sur la richesse New World Wealth, le pays perd de sa popularité auprès des millionnaires qui partent. Les experts affirment que le "rêve américain' est désormais en sursis".

Le rapport révèle également qu'un important mouvement interne de HNWI est en cours dans le pays. Des villes comme Austin, Scottsdale, Greenwich et Miami gagnent des millionnaires, tandis que les grands centres de richesse que sont Los Angeles, Chicago et New York en perdent.

Le rapport USA Wealth Report 2023 présente de nouvelles recherches et données exclusives sur la richesse privée, fournissant un examen complet du secteur de la richesse en Amérique, dont les tendances parmi les personnes très fortunées, les statistiques sur la richesse des villes, les modèles de migration des millionnaires et une analyse des principaux moteurs et créateurs de richesse. Les données révèlent une baisse notable des entrées nettes de millionnaires en Amérique en 2022, lorsque le chiffre est tombé à seulement 1 500, par rapport à la période de 2013 à 2019, où les entrées nettes de millionnaires ont fluctué entre 6 400 et 10 800 par an.

En matière de sorties de patrimoine privé, le responsable de Henley & Partners pour l'Amérique du Nord, Mehdi Kadiri , indique que le cabinet a reçu le plus grand nombre de demandes de citoyens américains jamais enregistrées en 2022 (une augmentation de 447% par rapport à 2019), lorsque, pour la première fois, les Américains se sont classés en tête de toutes les nationalités du monde entier demandant des programmes de résidence et de citoyenneté par investissement. "Pour répondre à cette demande importante et croissante des investisseurs américains, Henley & Partners a ouvert trois bureaux aux États-Unis cette année, dans les pôles de richesse que sont Los Angeles, Miami et New York. "

Analyse comparative de la richesse privée aux États-Unis

L'Amérique est le plus grand marché de la richesse au monde, et de loin, puisqu'elle représente 32 % de la richesse mondiale et 36 % des millionnaires en dollars du monde. Les États-Unis abritent également les deux plus grands marchés boursiers (NYSE et Nasdaq) ainsi que neuf des dix plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière. La richesse détenue dans la seule ville de New York dépasse celle de la plupart des pays du G20.

Par comparaison, bien que son rival économique, la Chine, ne soit que marginalement derrière en termes de PIB nominal, lorsqu'il s'agit de richesse privée, l'Amérique joue à un niveau supérieur, avec une richesse totale trois fois supérieure à celle de la Chine et sept fois plus de millionnaires. Les niveaux de richesse par habitant aux États-Unis sont 12 fois plus élevés qu'en Chine.

Misha Glenny, journaliste et auteur primé, affirme que la relation entre les géants économiques sera le facteur le plus important pour déterminer l'avenir du monde. « La Chine possède les plus grandes réserves de dollars en dehors des États-Unis et un monopole sur les matières premières essentielles à la production de haute technologie et à la transition écologique. Pour cette raison, ils se soutiennent mutuellement. Si l'un des deux pays tombe, il entraîne l'autre dans sa chute. La Chine représente aujourd'hui une menace idéologique et économique sérieuse pour les États-Unis. Les deux pays sont dépendants l'un de l'autre, mais toujours en concurrence élevée.

Villes américaines les plus riches et à la croissance la plus rapide

New York est sur la première marche du podium aux États-Unis (et dans le monde) avec 340 000 millionnaires, suivie de Bay Area (285 000), Los Angeles (205 400), Chicago (124 000) et Houston (98 500).

En matière de centres de richesse à la croissance la plus rapide, cinq villes ont connu une croissance de la population millionnaire de plus de 70% au cours de la dernière décennie. La population millionnaire de la ville d'Austin a augmenté de 102% entre 2012 et 2022, et la ville compte désormais 30 500 résidents fortunés valant 1 million de dollars ou plus. West Palm Beach a connu une croissance de 90% (avec 9 400 millionnaires), Scottsdale de 88% (avec 13 900 millionnaires), Miami de 75% (avec 38 000 millionnaires), et Greenwich et Darien de 72% (avec 11 900 millionnaires).

Téléchargez le communiqué de presse complet et le rapport 2023 USA Wealth Report

SOURCE Henley & Partners