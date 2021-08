The WNET Group agrega cinco nuevos videos a su colección Parenting Minutes para apoyar a los padres y cuidadores con el aprendizaje de los niños

NUEVA YORK, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La pandemia global de la COVID-19 puso de cabeza el sistema educativo en los Estados Unidos. El impacto del último año y medio ha dejado una huella indeleble en la forma en que las familias ven su papel en la educación de sus hijos. Para apoyar a los padres y cuidadores en su rol evolutivo en el aprendizaje de los niños, The WNET Group, hogar de las estaciones THIRTEEN y WLIW21 de PBS en Nueva York, la red estatal NJ PBS y WLIW-FM, la única estación de NPR en Long Island, agregó cinco nuevos videos y recursos relacionados a su colección Parenting Minutes.

Los nuevos videos muestran familias compartiendo sus propias experiencias y fueron filmados por ellas mismas. Los temas incluyen "Construcción de relaciones entre padres y maestros", "Hacer preguntas de apoyo a la lectura", "Aventuras de lectura en familia", "Paseos de descubrimiento en familia" e "Incluir a los abuelos". Estos nuevos videos y recursos de Parenting Minutes fueron financiados por la Carnegie Corporation de Nueva York.

"A medida que las familias atraviesan el cambiante panorama educativo y las necesidades dinámicas de sus hijos, esperamos que la colección de videos y recursos Parenting Minutes les brinde apoyo en sus esfuerzos por mejorar el aprendizaje y el crecimiento emocional social en el hogar", expresó Sandra Sheppard, productora ejecutiva de Medios y Educación para Niños de The WNET Group.

"Cuando los padres están empoderados como verdaderos aliados en la educación de sus hijos, los estudiantes avanzan, las escuelas se fortalecen y toda la comunidad se beneficia", manifestó Ambika Kapur, directora de programas de Carnegie Corporation de Nueva York. "A través de nuestro apoyo filantrópico a Parenting Minutes, la corporación quiere proporcionar a los padres otra herramienta para participar en la educación de sus hijos y fortalecer el puente entre el hogar y la escuela".

Parenting Minutes son videos cortos que ofrecen información crítica para apoyar el éxito académico y el crecimiento socioemocional de los niños, que se enfocan en importantes temas relacionados con el aprendizaje en la primera infancia y la crianza de los hijos. Otros videos cubren temas como habilidades socioemocionales, establecimiento de rutinas, educación de niños con espectro autista, habilidades de lectura y matemáticas tempranas, convertir el tiempo de televisión en tiempo de aprendizaje, refrigerios saludables y mucho más. Cada video cuenta con consejos y datos relacionados, así como una serie de actividades de "talleres instantáneos" para escuelas, bibliotecas y otras organizaciones a fin de integrar fácilmente el material en las sesiones de interacción familiar.

Todos los videos y materiales de Parenting Minutes están disponibles en inglés y español. También hay materiales adicionales disponibles en bengalí y chino mandarín.

Una iniciativa de interacción de Parenting Minutes con las estaciones, coordinada por el equipo de Medios y Educación para Niños de The WNET Group, apoya familias de todo el país. Entre las estaciones participantes se encuentran KSPS (Spokane, Washington); NPT (Nashville, Tennessee); SDPB (Dakota del Sur); WHUT (Washington, DC); WXXI (Rochester, Nueva York) y WNED/Buffalo Toronto Public Media (Buffalo, Nueva York). Las actividades de las estaciones incluyen compartir los segmentos al aire, en línea y en la radio, así como organizar talleres virtuales de Parenting Minutes.

Parenting Minutes es una producción de The WNET Group.

Los principales financiadores de la colección Parenting Minutes han sido Carnegie Corporation de Nueva York, Corporation for Public Broadcasting y Learning Heroes, con el apoyo de Chan Zuckerberg Initiative. También se han recibido fondos de parte de Helena Rubinstein Foundation, The V & L Marx Foundation y The Henry and Lucy Moses Fund.

Acerca de The WNET Group

The WNET Group crea contenido mediático inspirador y experiencias significativas para audiencias diversas en todo el país. Es el hogar, con el respaldado por la comunidad, de THIRTEEN de Nueva York, la estación insignia de PBS en los Estados Unidos; WLIW21; THIRTEEN PBSKids; WLIW World y Create; NJ PBS, la red de televisión pública estatal de Nueva Jersey; WLIW-FM, la única estación de NPR en Long Island; ALL ARTS, el proveedor de medios de comunicación de arte y cultura; y la sala de prensa NJ Spotlight News. A través de estos canales y plataformas de transmisión en línea, The WNET Group lleva artes, cultura, educación, noticias, documentales, entretenimiento y programación para autodidactas a más de cinco millones de espectadores cada mes. Las producciones galardonadas de The WNET Group incluyen las series insignias de PBS Nature, Great Performances, American Masters, PBS NewsHour Weekend y Amanpour and Company , así como programas confiables de noticias locales como MetroFocus y NJ Spotlight News con Briana Vannozzi. Inspirando curiosidad y cultivando sueños, el galardonado equipo de Medios y Educación para Niños de The WNET Group produce la serie de PBS Kids Cyberchase, los juegos de historia interactivos Mission US y recursos para familias, maestros y cuidadores. The WNET Group, líder en medios públicos sin fines de lucro durante casi 60 años, presenta y distribuye contenido que promueve el aprendizaje permanente, incluyendo iniciativas multiplataforma que abordan la pobreza, el empleo, las oportunidades económicas, la justicia social, la comprensión y el ambiente. Por medio de Passport, los miembros de la estación pueden transmitir en línea programación nueva y de archivo en cualquier momento y lugar. The WNET Group representa lo mejor en los medios públicos. Únase a nosotros.

