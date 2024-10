THE WORLD'S 50 BEST BARS DÉVOILE SON PALMARÈS DE LA 51e À LA 100e PLACE

LONDRES, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars 2024, sponsorisé par Perrier, vient de dévoiler son classement élargi, de la 51e à la 100e place. Élaborée sur la base du vote de plus de 700 experts indépendants en boissons, de barmen et de formateurs de premier plan, ainsi que de rédacteurs primés spécialisés dans les boissons et de spécialistes des cocktails, cette liste élargie préfigure la présentation du palmarès The World's 50 Best Bars 2024, qui aura lieu le 22 octobre à Madrid.

La liste des 51-100 en quelques chiffres

La liste des 51-100 comprend des bars situés dans 35 villes à travers le monde.

Douze nouveaux entrants figurent sur la liste

figurent sur la liste Les bars aux États-Unis sont une fois de plus en tête de liste, avec sept bars répartis dans quatre villes

sont une fois de plus en tête de liste, avec sept bars répartis dans quatre villes Le Royaume-Uni se hisse à la première place en Europe , avec quatre bars sur un total de 18 sur le continent

se hisse à la première place en , avec quatre bars sur un total de 18 sur le continent Treize bars se trouvent en Asie, dont trois à Singapour.

Avec la liste élargie 51-100, 50 Best vise à mettre à l'honneur un éventail encore plus large de bars et de villes de cocktails les plus extraordinaires du monde, en célébrant l'excellence de l'industrie à une échelle encore plus grande.

Emma Sleight, responsable du contenu, The World's 50 Best Bars, déclare : « Nous sommes absolument ravis de mettre une fois de plus en lumière les bars les plus remarquables du monde avec la publication de la liste 51-100. Cette extension du classement nous donne une nouvelle occasion formidable de célébrer le dévouement sans faille et l'hospitalité inégalée des meilleurs bars du monde à une échelle encore plus grande ».

Parmi les nouvelles entrées figurent Kwãnt Mayfair (No.52, Londres), Cat Bite Club (No.56, Singapour), Angelita (No.65, Madrid), Bar Pompette (No.70, Toronto), Night Hawk (No.74, Singapour), LPM Dubai (No.76, Dubaï), Bird (No.77, Copenhague), The Savoury Project (No.82, Hong Kong), Smoke & Bitters (No.86, Hiriketiya), Amaro (No.90, Londres), Penrose (No.98, Kuala Lumpur) et Viajante87 (No.99, Londres).

Deux bars australiens figurent sur la liste, tandis que Dubaï, Nairobi et Johannesburg sont représentés par un bar sur la liste élargie des 51-100. Smoke & Bitters (No.86) à Hiriketiya est la première entrée pour le Sri Lanka.

La présentation de liste The World's 50 Best Bars 2024, sponsorisée par Perrier, sera diffusée en direct à une audience mondial qui ne pourra pas y assister en personne à partir de 20h25, heure locale. Les amateurs de bars et de cocktails sont invités à s'inscrire sur la page Facebook de The World's 50 Best Bars et sur la chaîne YouTube de 50 Best Bars TV.

