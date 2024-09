ThermTec lance la série Wild-D pour porter l'exploration à la chasse vers de nouveaux sommets grâce à un système à double champ de vision

HANGZHOU, Chine, 3 septembre, 2024 /PRNewswire/ -- ThermTec, un chef de file de la technologie et des solutions d'imagerie thermique infrarouge, lance aujourd'hui son nouveau monoculaire thermique de la série Wild-D. Remarquable par la combinaison révolutionnaire d'un double champ de vision et d'objectifs F0.9, il offre des options d'application polyvalentes basées sur l'observation large et l'identification précise. Associé à son détecteur NETD<18mK à haute sensibilité, l'appareil excelle à capturer les plus petits écarts de température, même dans des environnements complexes et des conditions météorologiques défavorables, offrant ainsi une clarté d'image inégalée.

La série Wild-D intègre une imagerie infrarouge avancée et une technologie écoefficiente afin de répondre à la demande croissante d'appareils portables multifonctionnels. Sa polyvalence et ses performances élevées garantissent une fiabilité exceptionnelle dans divers scénarios, notamment la randonnée, la chasse nocturne et les opérations de sauvetage.

Caractéristiques principales de la série Wild-D :

Vision précise 18mK : NETD < 18mK capture même les plus petites différences de température, sans être affecté par les environnements difficiles.

Double FOV : équipé d'une lentille optique F0.9, son double champ de vision offre une expérience de chasse plus large, plus longue et plus claire.

Autonomie 2x 10 heures : avec deux batteries rechargeables remplaçables offrant dix heures chacune, votre aventure ne sera pas interrompue par un manque d'autonomie.

Zoom 19.2x : Zoom numérique 4x et zoom optique 2x, plage de grossissement de 1.4x à 19.2x. Améliore à la fois la taille de la cible et les détails de l'image.

Stabilité et qualité d'image : la technologie d'étalonnage AI garantit des images claires et stables, quel que soit l'environnement, tandis que la conception à mise au point fixe élimine le recalibrage en cas de changement de champ de vision.

Convivialité : la conception ergonomique permet une commande à une seule main. Ajustez la sensibilité du joystick si nécessaire. Les sangles de poignet et de cou évitent les chutes, tandis que l'alliage de magnésium et le revêtement en caoutchouc renforcent la durabilité.

« La combinaison d'un double champ de vision et d'une qualité d'image précise répond non seulement aux demandes du marché, mais garantit aussi les normes de qualité constantes de ThermTec. Nous sommes ravis de lancer la série Wild-D, qui offre une polyvalence et une durabilité à la hauteur des attentes actuelles. Nous nous réjouissons à la perspective de voir ce produit offrir une expérience sans précédent aux utilisateurs dans divers domaines », déclare Taurus He, directeur des ventes et du marketing.

À propos de ThermTec

ThermTec Technology Co., Ltd. est un chef de file mondial de la fabrication de produits thermiques s'appuyant sur des technologies d'imagerie thermique infrarouge, fournissant les meilleures et les plus récentes technologies et solutions thermiques qui améliorent la façon dont les gens perçoivent le monde, construisant ainsi des conditions de vie et de travail plus sûres et plus efficaces pour l'humanité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.thermeyetec.com/

