THINKCAR participera au Salon des pièces automobiles AAPEX pour présenter des outils de diagnostic automobile innovants et des solutions intelligentes

ONTARIO, Californie, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le Salon des pièces automobiles de Dubaï est l'un des salons professionnels les plus influents du marché secondaire de l'automobile au Moyen-Orient, attirant des fournisseurs et des professionnels du monde entier. En tant que fournisseur renommé d'équipements de diagnostic automobile et de solutions automobiles intelligentes, THINKCAR a mis en avant ses capacités innovantes et la force de ses produits d'une manière unique lors du salon. Les produits de diagnostic de THINKCAR sont non seulement dotés d'une fonctionnalité puissante, mais ils sont également faciles à utiliser, et ont fait forte impression aux visiteurs. Ces qualités exceptionnelles ont permis à THINKCAR de se démarquer parmi de nombreux exposants et lui ont valu les éloges unanimes des initiés de l'industrie et l'obtention d'un succès significatif.

Rapport du Salon des pièces automobiles de Dubaï : https://www.thinkcar.com/edetail?id=thinkcar-at-automechanika-dubai-2023-1

Après son succès au Salon des pièces automobiles de Dubaï, THINKCAR poursuivra en participant au salon des pièces automobiles AAPEX qui se tient aux États-Unis. L'AAPEX est le plus grand salon de pièces automobiles d'Amérique du Nord, rassemblant des utilisateurs de pièces automobiles et des fournisseurs de services après-vente d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Europe et du Moyen-Orient. C'est également l'un des plus grands salons de l'industrie automobile mondiale. THINKCAR participera au salon et présentera ses derniers produits et ses dernières technologies, notamment des outils de diagnostic automobile innovants et des solutions intelligentes. Parmi eux, le Platinum S20 est le dernier produit de diagnostic intelligent de véhicules qui couvre 220 marques automobiles mondiales, des voitures de tourisme 12V et 24V, des véhicules commerciaux, des véhicules hybrides, des camions lourds, etc. Il fournit des diagnostics complets pour les voitures de tourisme et les poids lourds, et propose des fonctionnalités telles que la lecture et la suppression des codes d'erreur, la diffusion de données en temps réel, les tests d'action, les fonctions spéciales et 28 fonctions de réinitialisation de l'entretien différentes. Au cours de l'événement, des représentants d'entreprises participeront également à des débats avec des experts et des partenaires industriels du monde entier pour partager les dernières tendances et solutions du secteur.

THINKCAR continuera à mettre en avant sa force innovante et ses excellents produits au salon des pièces automobiles AAPEX, et apportera de nouveaux éléments et de nouvelles possibilités à l'industrie automobile mondiale. Dans le même temps, THINKCAR se réjouit de voir davantage d'entreprises du monde entier s'engager dans des échanges et des collaborations approfondis afin de stimuler conjointement le développement de l'industrie automobile.

