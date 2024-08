THINKCAR Tech erhält Red Dot Design Award 2024: Auszeichnung für Innovation und Designkompetenz

ONTARIO, Kalifornien, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- Der Red Dot Design Award ist ein Symbol für herausragendes Design seit 1955. 2024 wurde THINKCAR Tech Co., Ltd. mit dem begehrten Red Dot Design Award ausgezeichnet. THINKCAR Tech erhielt die international anerkannte Auszeichnung in der Kategorie „Fahrzeugzubehör" für sein intelligentes THINKDIAG Diagnosegerät für Autobesitzer. Dies ist nicht nur eine Bestätigung der Stärken von THINKCAR Tech in den Bereichen Design und Forschung und Entwicklung, sondern auch eine Demonstration der innovativen Kraft von Design auf der globalen Ebene.

THINKDIAG revolutioniert die portable Kfz-Diagnosetechnologie und bietet eine umfassende Reihe von Funktionen zu einem außergewöhnlich guten Preis. Mit Funktionen, die vom Auslesen von Fehlercodes bis hin zur fortschrittlichen Datenstromanalyse und dem Abrufen von Steuergeräteinformationen reichen, stellt THINKDIAG sicher, dass die Nutzerinnen und Nutzer stets mit modernsten Diagnosewerkzeugen ausgestattet sind. THINKDIAG unterstützt mehr als 98 % der auf dem Markt befindlichen Fahrzeuge. Die kontinuierlichen Software-Updates werden durch die THINKDIAG+ App ergänzt, die die Benutzererfahrung durch Community-Support und professionelle Anleitung bereichert. Es integriert außerdem die KI-Modelle von THINKCAR Tech für die Kfz-Diagnose und bietet Nutzerinnen und Nutzern Unterstützung in den Bereichen Fehlercodes, Diagnose des Fahrzeugzustands sowie Wartungs- und Reparaturvorschläge, wodurch THINKDIAG nicht nur ein Diagnosewerkzeug, sondern auch ein intelligenter Partner für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen ist.

Als Vorreiter im Bereich der intelligenten Fahrzeugdiagnose umfasst die „1+8"-Produktstrategie von THINKCAR Tech eine bahnbrechende Video-Ferndiagnoseplattform und eine breite Palette von Produkten: 1 Plattform – Das Unternehmen hat die Führung bei der Einführung und Anwendung der Video-Ferndiagnose-Technologie übernommen und eine Serviceplattform zur Fahrzeug-Video-Ferndiagnose aufgebaut. 8 Hauptproduktserien – Ferndiagnosegeräte, EV-Diagnosegeräte, Techniker-Diagnosegeräte, Diagnosegeräte für Autobesitzer, ADAS-Kalibrierung und andere intelligente Kfz-Wartungstools, Autoreifendruck-Tools und -Sensoren, Kfz-Wartungsgeräte und Softwareupgrade-Services mit insgesamt mehr als 400 Produkten, die verschiedene Segmente des Kfz-Diagnosemarktes abdecken.

Der Gewinn des Red Dot Design Award 2024 ist ein Beweis für das Engagement von THINKCAR Tech für führende Innovation und führendes Design. Das Unternehmen wird auch weiterhin neue Maßstäbe setzen, den Fortschritt in der Branche vorantreiben und das wertvolle Erbe, für das der Red Dot Award steht, fortführen.

